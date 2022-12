Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Come posso ottenere i miei rendimenti in fondi comuni di investimento?

Come altre classi di attività, i rendimenti dei fondi comuni di investimento sono calcolati calcolando l’apprezzamento del valore del tuo investimento in un periodo rispetto all’investimento iniziale effettuato.

Il valore patrimoniale netto del fondo comune indica il suo prezzo e viene utilizzato per calcolare i rendimenti degli investimenti del fondo comune. Il rendimento su un periodo è calcolato come la differenza tra la data di vendita NAV e la data di acquisto NAV alla data di acquisto NAV e convertito in percentuale moltiplicando il risultato per 100 . Qualsiasi dividendo netto* o altra distribuzione del reddito da parte del fondo durante il periodo di detenzione viene anche aggiunto all’apprezzamento del capitale durante il calcolo dei rendimenti totali.

L’apprezzamento del capitale nei fondi comuni di investimento si riflette nell’aumento dei NAV nel tempo. Ciò accade perché il NAV di un fondo deriva dai prezzi delle azioni delle società incluse nel portafoglio del fondo e i prezzi fluttuano ogni giorno. La variazione del NAV di un fondo nel tempo contribuisce all’apprezzamento o alla perdita di capitale nella tua partecipazione. Visualizza il rendimento dei tuoi investimenti nell’estratto conto fornito dalla casa di fondi.

Questa dichiarazione cattura sia le tue transazioni che il rendimento dei tuoi investimenti.

Nota: *Il NAV di un Fondo rientra nella misura del pagamento dei dividendi e del prelievo legale, se presente.