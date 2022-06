Con il limite di offerta di 21 milioni di BTC che si avvicina, quanto tempo impiega un Bitcoin a estrarre?

Il mining di Bitcoin rimane una delle iniziative di criptovaluta più popolari per coloro che cercano profitti, insieme al mining di Ethereum e allo staking di Ethereum.

I minatori continuano ad acquistare piattaforme minerarie e utilizzare l’elettricità per estrarre Bitcoin, raccogliendo critiche per il loro impatto ambientale.

Se stai cercando di unirti al gioco del mining, o sei solo curioso, ecco una breve occhiata al mining di Bitcoin.

Quanto tempo ci vuole per estrarre 1 Bitcoin?

Non puoi estrarre solo 1 Bitcoin, invece i minatori crittografici estrarranno un blocco, con la ricompensa impostata a 6,25 BTC per blocco.

Ogni blocco Bitcoin richiede 10 minuti per il mining. Ciò significa che, in teoria, ci vorranno solo 10 minuti per estrarre 1 BTC (come parte della ricompensa di 6,25 BTC).

Tuttavia, prima di andare a scegliere la tua Lamborghini, è importante sapere che per ogni blocco, ci sono migliaia di minatori bitcoin che competono ciascuno per la ricompensa.

Quando ci sono più minatori nella rete, aumenta la difficoltà del mining.

Di conseguenza, ogni blocco richiede più potenza di calcolo per essere risolto. È probabile che questo aumenti solo, soprattutto dopo che l’hashrate di Bitcoin ha appena raggiunto il suo massimo storico.

A causa dell’improbabilità di estrarre un singolo blocco su un rig, molti minatori di bitcoin si uniscono a un pool di mining. I pool di mining combinano la potenza di calcolo collettiva dei loro membri e dividono i profitti in base alla proporzione di potenza portata da ciascun minatore.

La proporzione di potenza, o hash rate, dipende dalla configurazione di mining ASIC. Per mettere questo nel contesto, uno dei più potenti carri ASIC – l’Antminer S19 Pro – ha un tasso di hash di 110 TH / s. Questo costituisce solo lo 0,0002% del pool di Foundry USA.

Un’ultima parola su questo, il mining gratuito di Bitcoin, o il mining di Bitcoin su un telefono, non funzionerà, almeno non nel tradizionale senso di mining di Bitcoin.

Quanto Bitcoin puoi estrarre in un giorno?

Con ogni blocco bitcoin che richiede 10 minuti per estrarre, 144 blocchi vengono estratti ogni giorno. Ciò significa che al ritmo attuale dopo l’ultimo dimezzamento del bitcoin, 900 BTC sono disponibili tramite premi ogni giorno.

Attualmente, Foundry USA e Poolin sono i due più grandi pool di mining di Bitcoin. Sono responsabili rispettivamente del 22,57% e del 13,11% del tasso di hash totale.

Con 144 blocchi estratti ogni giorno, questo significa che Foundry USA dovrebbe vedere una ricompensa di circa 202 BTC ogni giorno.