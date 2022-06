Perché gli NFT stanno crollando?

Anche il mercato NFT ha subito un duro colpo in mezzo all’ultimo crollo delle criptovalute.

Con le domande che fluttuano sul perché le criptovalute sono in calo oggi, il sentimento del mercato ribassista ha finalmente influenzato i principali progetti NFT con conseguente crollo totale del mercato NFT.

Alcuni dei migliori progetti NFT sono crollati con i loro prezzi minimi dimezzati. Tutto grazie al recente crash crittografico che ha finito per spazzare via la gloria di diversi NFT blue-chip.

Mentre il mercato delle criptovalute sta assistendo a un interesse diluito degli investitori, abbiamo raccolto alcune intuizioni sul perché il mercato NFT sta crollando a un ritmo rapido?

L’attuale crollo del mercato NFT: cosa è successo?

Criptovalute e NFT hanno una connessione innegabile.

Con i prezzi complessivi delle criptovalute in calo di quasi il 24%, alcuni dei migliori progetti NFT hanno anche visto un rapido calo dei loro prezzi minimi nelle ultime 24 ore.

Diversi NFT blue-chip, tra cui Bored Ape Yacht Club, hanno visto i loro prezzi ridotti di quasi la metà negli ultimi sette giorni. Il prezzo minimo è ora sceso a 82 ETH – circa $ 102.000. Nel frattempo, anche i loro prezzi del Mutant Ape Yacht Club sono scesi al 22% a $ 20.000.

Anche i Moonbirds basati su Solana lanciati di recente hanno subito l’ira dell’attuale crash crittografico. Il suo prezzo minimo è sceso del 16% a $ 23.250.

Perché gli NFT si bloccano?

Come detto sopra, gli NFT sono direttamente collegati alle principali criptovalute. Con l’intero mercato delle criptovalute cosparso di volatilità in questo momento, sembra che gli NFT stiano subendo un duro colpo in mezzo a tutto questo.

Con i prezzi di Ethereum che crollano sotto i $ 1300, anche diverse criptovalute legate a ETH stanno soffrendo. I loro prezzi si sono dimezzati a causa delle turbolente condizioni di mercato.

Oltre a ciò, i critici crittografici stanno anche parlando di un particolare effetto vasca da bagno. Lo definiscono come un processo in cui un grande progetto NFT viene messo in vendita che influisce indirettamente sui prezzi di altri progetti NFT. Questo perché gli investitori stanno cercando di vendere quelle posizioni NFT per liberare valuta per acquistare il nuovo NFT.

Un altro motivo importante per cui il mercato NFT sta crollando è il calo dell’interesse degli investitori per le NFT. Secondo i recenti dati di Google Trends, c’è stato un calo significativo del termine “buy NFT”, registrando un forte calo dell’80%. Insieme a ciò il termine “sell NFT” è sceso dell’83% nell’indice di interesse di ricerca di Google. Tutto ciò segnala un deterioramento dell’interesse degli utenti nel dominio NFT.

Il recente crollo delle criptovalute Luna, insieme all’USDD Depeg, ha anche influenzato la posizione generale degli investitori. Potrebbe averli spinti a rallentare il loro trading complessivo di NFT / criptovalute.