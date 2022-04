Quanto tempo ci vuole per estrarre 1 Ethereum?

Il mining di Ethereum è quasi finito.

Se vuoi estrarre Ethereum prima che si verifichi il passaggio allo staking, ecco quanto tempo ci vuole per estrarre un ETH.

Il mining di Ethereum è attualmente paragonabile a quello del mining di bitcoin, ma dato l’impatto ambientale del mining, Vitalik Buterin e la più ampia comunità di Ethereum sono desiderosi di allontanarsi da questo verso lo staking.

Quindi, ecco cosa aspettarsi dal mining ETH.

Quanto tempo per estrarre 1 Ethereum

Un Ethereum – o 1 ETH – non richiede, teoricamente, molto tempo per estrarre. Ethereum ha un tempo di blocco di circa 13-15 secondi, con ogni blocco che premia 2 ETH.

Tuttavia, questo non significa che sarai in grado di guadagnare 1 (o 2) ETH dopo 15 secondi di mining. In effetti, il mining di Ethereum nel 2021 significa che è meno probabile che tu lo faccia come mai prima d’ora.

Ciò è dovuto all’alto livello di difficoltà di Ethereum.

Con più minatori che contribuiscono con più potenza alla rete, la difficoltà di Ethereum è aumentata drasticamente nell’ultimo anno. La difficoltà è attualmente a 13.592.948 TH (al 18 aprile 2022).

In sostanza, con una difficoltà maggiore, la redditività del mining diminuirà poiché è meno probabile che tu venga scelto per il blocco successivo.

Se hai creato un impianto di mining con un tasso di hash di 100MH / s, ad esempio, ci vorranno circa 403 giorni per estrarre 1 ETH – o il suo equivalente – secondo CoinWarz.

Anche un’enorme azienda agricola di 2000 MH / s, o 2 GH / s, impiegherebbe circa 20 giorni per estrarre 1 ETH.

Naturalmente, la maggior parte dei minatori di Ethereum non si propone di estrarre 1 ETH. Invece, cercheranno ricompense più piccole guadagnate come parte di un pool di mining.

I pool minerari consentono ai minatori di unire il loro potere, dando loro maggiori possibilità di successo. Le ricompense guadagnate vengono quindi distribuite in tutto il pool in base alla proporzione di potenza che ogni minatore contribuisce.

Tuttavia, con lo staking di Ethereum destinato a prendere il posto del mining molto presto, questo sistema è destinato a cambiare.

Tempo di puntata di Ethereum

Lo staking di Ethereum sarà il nuovo metodo di Ethereum per convalidare le transazioni, impostato per essere completamente implementato con il rilascio di Ethereum 2.0. Utilizzando un algoritmo proof-of-stake, gli utenti non avranno più bisogno di costose piattaforme di mining, ma contribuiranno invece a far puntare ETH.

Ciò vedrà gli utenti “bloccare” volontariamente il loro ETH nei nodi per un periodo di tempo, di cui questi nodi faranno parte dei blocchi.

Poiché Eth2 non è ancora uscito, non sappiamo per quanto tempo esattamente ETH sarà bloccato durante lo staking. Attualmente, qualsiasi ETH puntato su testnet rimarrà bloccato fino a dopo la fase successiva di Ethereum 2.0 – la fusione. Questo è previsto per il “2021/22”.