MetaMask Chrome Extension Mobile: puoi aggiungere MetaMask a Chrome Mobile?

Puoi usare MetaMask Chrome in movimento?

Con MetaMask che è il principale portafoglio crittografico basato su Ethereum e gli utenti che desiderano accedere ai propri fondi in movimento, come aggiungere l’estensione MetaMask Chrome su dispositivi mobili?

Uno dei fattori chiave che alimentano la crescente popolarità di MetaMask è la sua facilità d’uso.

MetaMask ha accumulato una base di utenti fedeli di quasi 21 milioni di portafogli. Questi utilizzano il servizio per connettere OpenSea a MetaMask o per trasferire da Coinbase a MetaMask, ad esempio.

Diamo un’occhiata se gli utenti possono aggiungere l’estensione MetaMask Chrome ai loro dispositivi mobili.

Come aggiungere MetaMask a Chrome Mobile

Sfortunatamente, non puoi aggiungere direttamente l’estensione MetaMask Chrome al tuo dispositivo mobile. Visitando la sezione di download del sito Web MetaMask è possibile richiedere di scaricare l’estensione di Chrome, ma solo per la sua versione desktop.

Tuttavia, questo non è colpa di MetaMask. Su tutta la linea, le estensioni di Chrome sono disponibili solo sulla versione desktop del browser, piuttosto che sulla versione mobile.

Allo stesso modo, gli utenti su dispositivi iOS avranno problemi simili, insieme ai problemi nell’utilizzo dell’estensione MetaMask Safari.

Tuttavia, questo non significa che gli utenti mobili siano completamente esclusi da MetaMask. Invece, possono scaricare l’app MetaMask da Google Play Store o App Store.

Se, per qualche motivo, non sopporti l’idea di utilizzare l’app di MetaMask, puoi comunque utilizzarla su un browser mobile, ma non su Chrome. Attraverso la sezione Add-On del browser FireFox, puoi aggiungere l’estensione MetaMask e utilizzarla tramite il tuo telefono.