Quanto varrà ApeCoin (APE) nel 2030?

Secondo gli esperti di Price Prediction.net, ApeCoin potrebbe comandare un prezzo medio di trading di $ 305. 95, il minor prezzo di trading possibile di $ 297. 53, e il miglior prezzo di trading possibile di $ 356. 11 entro la fine del 2030.

Secondo gli analisti di Digital Coin Price, ApeCoin potrebbe essere scambiato per un prezzo medio di $ 54. 89, un prezzo minimo di $ 53. 23, e un prezzo massimo di $ 57. 25 entro la fine del 2030.

Mentre l’hype intorno al token ispirato alle scimmie continua a prendere ritmo nei media tradizionali oltre ai social media, una delle domande di tendenza tra i motori di ricerca è: quanto varrà ApeCoin nel 2030?

I trader e gli investitori vogliono sapere se vale la pena investire in ApeCoin e se il prezzo del token APE sarà mai raggiungere $100.

Nel trovare le risposte a queste domande, gli analisti esaminano i modelli di prezzo di ApeCoin nel 1 ° trimestre del 2022.

A causa dell’aumento delle APE di oltre il 3.000% in poche ore e di oltre il 1.000% da inizio anno (YTD), molti analisti ritengono ApeCoin è un buon investimento Subito.

Gli analisti ritengono che a causa del potenziale dell’ecosistema ApeCoin oltre alle possibilità del progetto Bored Ape Yacht Club (BAYC), APE potrebbe raggiungere nuovi massimi da qui al 2030.

Fare una previsione è una cosa e vedere una criptovaluta raggiungere una tale previsione è un’altra.

Guardando le stime fatte dagli analisti, sarebbe difficile per APE raggiungere $ 100 nel breve termine.

Anche se abbiamo esaminato due potenziali prezzi che l’APE potrebbe raggiungere nel 2030, quanto in alto potrebbero raggiungere?

Diamo un’occhiata ad alcuni dei fattori che potrebbero influire sul prezzo delle APE in futuro.

Proiezione del prezzo di ApeCoin per il 2030

La breve storia dei prezzi di ApeCoin rende difficile per analisti ed esperti fare determinate previsioni sui prezzi.

Come Bitcoin, all’inizio, c’è un’enorme possibilità che la maggior parte degli analisti sbagli i futuri modelli di prezzo di ApeCoin.

A dire il vero, gli analisti avranno difficoltà a fare previsioni a breve e medio termine, per non parlare del lungo termine. Questo perché APE dovrà affrontare molta volatilità nei prossimi 8 anni fino alla fine del 2030.

Ci sono diversi driver del prezzo delle APE al momento.

Questo è il motivo per cui oltre il 90% degli analisti condivide l’opinione del trading APE a un prezzo relativamente più alto rispetto al prezzo di $ 15 di aprile 2022 nel 2030.

Concordano anche su diversi driver di prezzo come la comunità ApeCoin, l’adozione / elenchi di scambio mainstream e la paura di perdere (FOMO).

Esaminiamo ciascuno di questi driver di prezzo e capiamo come possono influire sul prezzo di Ape da qui al 2030.

Comunità ApeCoin

La comunità ApeCoin non è come l’esercito Shiba, l’esercito Tron o la comunità Dogecoin in termini di numeri. Ma stanno facendo il possibile per promuovere APE.

Su piattaforme di social media come Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, hanno commercializzato il token ai neofiti degli investimenti crittografici.

A partire da aprile 2022, i progetti crittografici esistenti e futuri non si basano esclusivamente sulle suddette piattaforme di social media per gestire una comunità.

Un impressionante 99% dei progetti crittografici ha preso i canali Discord e Telegram.

È qui che annunciano eventi e discutono i modi e i mezzi con cui possono avere un impatto positivo sui nuovi token dei progetti.

La comunità ApeCoin ha promosso BAYC e il Mutant Ape Yacht Club (MAYC) a migliaia di suoi membri.

L’airdrop APE è ancora in corso e terminerà il 15 giugno 2022.

Se sei un titolare di BAYC e MAYC, hai la possibilità di guadagnare APE gratuiti.

La comunità ApeCoin su Discord e Telegram è dove i vincitori sono per lo più annunciati e questi vincitori forniscono la prova dei loro guadagni.

A lungo termine, APE beneficerà delle attività della comunità ApeCoin.

Adozione e quotazioni di scambio

ApeCoin, come qualsiasi risorsa digitale, deriva un certo valore dalla sua popolarità e dall’uso come valuta transazionale.

Molte persone credono nel dollaro degli Stati Uniti perché viene utilizzato nell’importazione e nell’esportazione di beni e servizi.

Ciò conferisce valore alla valuta fiat.

Allo stesso modo, una volta che ApeCoin viene utilizzato da marchi noti come metodo di pagamento, milioni di persone sposteranno l’attenzione dal suo attributo di utilità all’attributo di una riserva di valore.

Al momento della scrittura, APE può essere utilizzato come metodo di pagamento per l’iscrizione alla rivista TIME.

Inoltre, se ti piace giocare d’azzardo con criptovaluta, puoi effettuare depositi attraverso il tuo portafoglio crittografico utilizzando ApeCoin su molti casinò crittografici.

Puoi guadagnare ricompense attraverso il gioco play-to-earn Benji Bananas.

In un futuro non troppo lontano, APE sarà utilizzato in diversi Progetti NFT (giochi play-to-earn).

Inoltre, nel marzo 2022, BetOnline è diventata la prima società di casinò e scommesse sportive ad accettare ApeCoin per le transazioni.

Pertanto, è possibile utilizzare APE per depositi e prelievi sulla piattaforma.

BetOnline è presente in tutti gli stati degli Stati Uniti e il supporto APE espone il token a potenziali investitori.

TIME Magazine ha milioni di abbonati.

Il supporto di APE come metodo di pagamento aumenta significativamente il chilometraggio del token.

In futuro, c’è un’enorme possibilità che alcuni abbonati TIME possano includere APE nei loro portafogli di investimento.

A parte questo, uno dei modi migliori per aumentare la popolarità e l’interesse per una criptovaluta è attraverso elenchi di scambio.

Al momento della scrittura, APE è supportato per il trading da tutti gli scambi di criptovaluta popolari, più liquidi, sicuri, affidabili e regolamentati.

Alcuni di loro sono eToro, Coinbase Pro, Binance, Crypto.com, FTX, BitMart, Kucoin, OKX, Uniswap V3, Huobi Global, Gate. io, Gemini, Kraken, Bybit, BitGlobal, Bitfinex, AAX, OKCoin, Poloniex, LiteBit, SushiSwap, MEXC Global e HitBTC tra gli altri.

Supportano diverse criptovalute e molti mercati. Con più di mezzo miliardo di clienti tra loro, APE potrebbe essere trovato facilmente.

Con questo, più liquidità potrebbe essere versata nel token ogni giorno.

Come sempre, l’aumento del volume degli scambi porta sempre a un picco nel prezzo di un asset.

Paura di perdersi (FOMO)

Milioni di persone hanno perso gli enormi guadagni ottenuti da SAFEMOON, DOGEe SHIB ·, e sono sempre alla ricerca della prossima oca d’oro. APE è ancora giovane e mostra molte promesse.

Quando i tori torneranno nel 2022 o oltre, SCIMMIA potrebbe diventare il token di riferimento per diversi trader.

Una volta che ciò accade, la valutazione reale di APE potrebbe apparire sugli scambi di criptovaluta.

Essendo una risorsa digitale altamente sottovalutata, ApeCoin potrebbe sfondare alcune delle previsioni fatte da diversi analisti ed esperti.

Cosa dicono gli esperti di ApeCoin nel 2030?

La maggior parte degli esperti di criptovalute sostiene che i prezzi dei token digitali saliranno nel 2030.

Diamo un’occhiata a quanto varrà ApeCoin nel 2030.

Secondo gli analisti di Changelly Blog, ApeCoin potrebbe comandare il prezzo di trading più alto possibile di $ 100 entro la fine del 2030.

Secondo gli esperti di Crypto Academy, APE potrebbe avere il miglior prezzo di trading possibile nell’intervallo da $ 300 a $ 350 entro la fine del 2030.

Sulla base dei rapporti di Coin Journal, ApeCoin potrebbe raggiungere il prezzo massimo di negoziazione di $ 238. 63 entro la fine del 2030.

Sulla base dei rapporti del Service Center, APE potrebbe comandare il prezzo di trading più basso possibile di $ 250 e il prezzo di trading più alto possibile di $ 400 nel 2030.

Secondo le previsioni di Ico Creed, il nuovo token dell’ecosistema ApeCoin potrebbe raggiungere il prezzo medio di negoziazione di $ 260. 09, un prezzo minimo di negoziazione di $ 251. 31 e un prezzo massimo di negoziazione di $ 298. 45 il 31 dic 2030.

Secondo le previsioni di Telegaon, ApeCoin potrebbe essere scambiato per un prezzo normale di $ 257. 25, il prezzo meno possibile di $ 242,98 e il miglior prezzo possibile di $ 269,53 entro la fine del 2030.

Quando ApeCoin raggiungerà $ 1.000?

Gli unici analisti a fare una tale previsione sono su Coin Data Flow. Credono che ApeCoin (APE) potrebbe superare $ 1.000 e raggiungere $ 2.000 se APE segue la crescita media annuale di Bitcoin.

ApeCoin potrebbe raggiungere $ 1.000 un giorno. Detto questo, non è impossibile, ma sarebbe estremamente difficile per APE comandare un tale prezzo.

Conclusione

Sebbene siano state fatte diverse previsioni, dovresti sapere che le previsioni si basano su possibilità e non su certezze.

Pertanto, nessun singolo analista può prevedere con precisione i modelli di prezzo di ApeCoin a lungo termine.

Possiamo solo sperare in una ripresa del mercato negli anni verso il 2030 in modo che ApeCoin possa portare scintille al portafoglio di milioni di suoi detentori.