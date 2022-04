Si prevede che ApeCoin (APE) raggiungerà $ 100 o più nei prossimi 5 anni?

in

Si prevede che ApeCoin raggiungerà $ 100 o più nei prossimi cinque anni? Ad oggi, queste sono alcune delle domande che vengono poste dagli investitori di criptovaluta a medio e lungo termine.

Sebbene ci siano diverse domande di tendenza oltre a quelle sopra menzionate, non esiste un analista o un esperto in grado di prevedere audacemente i futuri modelli di prezzo di ApeCoin.

Detto questo, utilizzando l’analisi fondamentale e tecnica, molti esperti e investitori ritengono che SCIMMIA aumenterà notevolmente in un futuro non troppo lontano.

Affermano inoltre che il token continuerebbe a rastrellare guadagni per milioni di suoi possessori.

Poiché ci sono due lati di ogni storia, alcuni analisti non prevedono che ApeCoin raggiunga nuovi traguardi.

Invece, pensano che il token potrebbe finire come il Internet Computer (PIC) o SafeMoone scambia per meno del 70% del suo massimo storico per un tempo molto lungo.

Per loro, ApeCoin non ha quello che serve per raggiungere $ 100 nei prossimi 5 anni.

Poiché il numero di analisti che proiettano modelli di prezzo positivi per ApeCoin supera quelli che stimano modelli di prezzo negativi per APE, fino a che punto si aspettano che il token raggiunga nel 2027?

Seguendo questo articolo nella sua interezza, esplorerai i motivi per cui gli esperti pensano che APE aumenterà nei prossimi anni.

A parte questo, analizziamo anche perché APE non raggiungerebbe $ 100, e quindi ci concentriamo su ApeCoin Price Prediction 2027.

ApeCoin (APE) Prezzo corrente

APE non ha fatto molto nell’aprile 2022.

Il quarto mese dell’anno ha visto lievi guadagni per molte criptovalute.

APE ha aperto il 1 ° aprile, a $ 12. 70, ha raggiunto un massimo intraday di $ 13,58, un minimo intraday di $ 12. 27, e ha chiuso la giornata con un prezzo di negoziazione di $ 12.

79 anni.

Il volume degli scambi registrato per il giorno di apertura è stato di $ 651 milioni che corrispondeva a una capitalizzazione di mercato di $ 3,5 miliardi.

APE ha raggiunto un massimo mensile di $ 13. 78 il 2 aprile.

Nel complesso, il nuovo token dietro l’ecosistema ApeCoin è stato scambiato nella fascia di prezzo da $ 10 a $ 14 ad aprile.

Il volume minimo giornaliero di scambi registrato è stato di $ 185 milioni il 9 aprile.

Al momento della scrittura, APE aveva un prezzo di $ 12. 10, e questo è stato un calo del 69% rispetto al suo prezzo più alto di tutti i tempi di $ 39,40 registrato il giorno di apertura come token negoziabile.

APE comanda ancora un impressionante $ 3,3 miliardi che certifica ancora l’intero progetto come a media capitalizzazione.

ApeCoin è entrato in un mercato in cui Bitcoin scambia in un inghiottimento ribassista.

Una volta che i tori ritornano, i trader e gli investitori possono vedere tutta la forza di APE come un asset di trading crittografico che migliorerà le sue prestazioni di prezzo.

Quindi, ApeCoin (APE) raggiungerà $ 100?

Molte parti interessate nella comunità crittografica sono piene di ottimismo sul fatto che ApeCoin raggiungerà presto una tendenza al rialzo.

Un trend rialzista è quando un asset raggiunge nuovi massimi massimi e sale al di sopra del suo precedente massimo storico per raggiungere nuovi massimi massimi. Finora, ci siamo imbattuti in diverse previsioni che mettono ApeCoin al di sopra del traguardo del prezzo di $ 100.

Secondo la maggior parte degli analisti, raggiungere un tale prezzo si basa molto su driver di prezzo come la comunità ApeCoin, la roadmap della fondazione ApeCoin per il progetto, l’adozione di APE come token di utilità, la scarsità di APE e l’espansione dell’ecosistema ApeCoin.

Una volta soddisfatti questi fattori in futuro, ApeCoin dovrebbe raggiungere $ 100 o più nei prossimi 5 anni.

Quanto varrà ApeCoin nel 2027?

Quando si tratta di fare Previsioni sui prezzi di ApeCoin sul fatto che il token possa raggiungere $ 100 o più nei prossimi 5 anni, diversi analisti, esperti e guru hanno condiviso le loro opinioni.

Quindi diamo un’occhiata a ApeCoin Price Prediction 2027.

Secondo gli analisti di Digital Coin Price, ApeCoin potrebbe raggiungere un prezzo di trading regolare di $ 28. 42, un prezzo minimo di negoziazione di $ 23. 26 e un prezzo massimo di negoziazione di $ 35. 76 entro la fine del 2027.

Secondo i guru di Price Prediction.net, ApeCoin potrebbe comandare un prezzo medio di trading di $ 103. 69, il minor prezzo di trading possibile di $ 100. 83, e il miglior prezzo di trading possibile di $ 122. 99 entro la fine del 2027.

Gli esperti di Wallet Investor ritengono che ApeCoin potrebbe avere un prezzo medio di negoziazione di $ 22. 138, il prezzo di trading più basso possibile di $ 19. 015 e il prezzo di trading più alto possibile di $ 25. 333 nel 2027.

Gli analisti di Tech News Leader non vedono APE raggiungere nuovi traguardi. Invece, credono che Apecoin precipiterebbe in nuovi minimi massimi sotto forma di $ 2,22 entro la fine del 2027.

Sulla base dei rapporti dei guru di Gov. Capital, ApeCoin potrebbe comandare un prezzo di negoziazione regolare di $ 89. 535, il minor prezzo di trading possibile di $ 76. 10475 e il miglior prezzo di trading possibile di $ 102. 96525 in Aprile 2027.

Sulla base dei rapporti degli esperti di After Journal, APE potrebbe avere un prezzo di negoziazione di $ 94. 76, un prezzo minimo di $ 88. 74 e un prezzo massimo di $ 102. 82 entro la fine del 2027.

Secondo Teck Finance, ApeCoin avrebbe $ 35. 29 scritti accanto ad esso sugli scambi di criptovaluta entro la fine del 2027.

Secondo il Cryptonic, APE potrebbe comandare un prezzo medio di trading di $ 129. 01, il minor prezzo di trading possibile di $ 124. 48, e il miglior prezzo di trading possibile di $ 151. 36 l’ultimo giorno del 2027.

Secondo il Coin Decimal, ApeCoin potrebbe avere un prezzo minimo di negoziazione di $ 4,75 e un prezzo massimo di negoziazione di $ 5,80 entro la fine del 2027.

Come hai visto in ApeCoin Price Prediction 2017, Cryptonic, After Journal, Gov. Capitale e previsione dei prezzi . net mette APE sopra $ 100 nei prossimi 5 anni.

Conclusione

Con un occhio alle previsioni dei prezzi, ApeCoin è una risorsa digitale che dovresti considerare di aggiungere al tuo portafoglio di investimenti. È relativamente più economico e mostra molte promesse nel mercato saturo delle criptovalute.

Qualunque cosa accada, valuta la tua propensione al rischio e, una volta che i premi sono maggiori dei rischi, puoi investire in APE.

Sulla base delle previsioni, potresti andartene con almeno il 726% di guadagni da ApeCoin nei prossimi 5 anni.