Quanto varrà ApeCoin (APE) tra 10 anni?

Analisti, esperti e guru della finanza crittografica condividono opinioni diverse quando si tratta di ciò che ApeCoin varrà tra dieci anni. Alcuni di loro credono che l’APE potrebbe aumentare a più di $ 100 nel 2030. Altri sono estremamente rialzisti e prevedono che ApeCoin comanderà un prezzo di negoziazione di almeno 500 nei prossimi 10 anni.

Questo pone la domanda, quanto varrà ApeCoin nei prossimi 10 anni?

Questa è una delle domande più di tendenza che i nostri ricercatori continuano a incontrare quotidianamente su Google, DuckDuckGo, Bing e Yahoo Search, tra gli altri.

Al momento della scrittura, tra 10 anni è il 2032. Sfortunatamente, non ci sono molte previsioni che si estendono fino a quel periodo.

Pertanto, ci concentreremmo sull’analisi del 2030 e del 2031.

Secondo gli analisti di Prezzo Prediction.net, ApeCoin potrebbe comandare un prezzo di trading regolare di $ 305.

95, il minor prezzo di trading possibile di $ 297. 53, e il miglior prezzo di trading possibile di $ 356. 11 entro la fine del 2030.

L’ultimo giorno del 2031, si aspettano che ApeCoin venga scambiato per un prezzo medio di $ 431. 85, un prezzo minimo di $ 419. 62 e un prezzo massimo di $ 512. 71 anni.

ApeCoin è uno dei primi 50 asset digitali per capitalizzazione di mercato. L’ascesa di ApeCoin verso l’alto è stata relativamente più veloce rispetto alle criptovalute concorrenti.

È interessante notare che gran parte del rally è avvenuto nel suo primo giorno di diventare un asset di trading crittografico il 17 marzo 2022.

Andando in profondità nel 2 °, 3 ° e 4 ° trimestre del 2022, molti analisti ed esperti prevedono che ApeCoin aumenti costantemente.

Alcuni analisti pensano che ApeCoin attraverserà un periodo di correzioni dei prezzi e resistenza, ma alla fine supererà il suo attuale prezzo massimo storico di $ 39. 40 anni.

Altri sono estremamente fiduciosi che la moneta ispirata al Bored Ape Yacht Club avrà un prezzo di trading superiore a quello che vale nell’aprile 2022.

ApeCoin (APE) Prezzo Previsione per 2030-2031

Fino a che punto il mercato si aspetta che ApeCoin raggiunga nei prossimi 10 anni? ApeCoin può raggiungere $ 100? Ancora più importante, quali fattori potrebbero spingere ApeCoin a raggiungere le pietre miliari previste da alcuni di questi esperti?

Al momento della scrittura, APE era scambiato al di sotto di $ 20. Gran parte del suo guadagno a marzo e aprile 2022 può essere attribuito alla popolarità del token e al sostegno che ha ottenuto dai più grandi scambi di criptovaluta per volume di scambi. Ciò ha contribuito alla capitalizzazione di mercato di 3 miliardi di dollari di ApeCoin.

A partire da aprile 2022, il mercato della finanza crittografica è in modalità di recupero dopo aver capovolto il ribassista a dicembre 2021.

Diamo un’occhiata ad alcune delle previsioni fatte da analisti, guru ed esperti di alcuni dei portali crittografici più affidabili in tutto il mondo per quanto riguarda il valore di ApeCoin nei prossimi 10 anni.

Per dirla semplicemente, ApeCoin Price Prediction 2030-2031.

Secondo gli analisti di Prezzo della moneta digitale, ApeCoin potrebbe avere un prezzo medio di trading di $ 51. 87, un prezzo minimo di negoziazione di $ 50. 31 e un prezzo massimo di negoziazione di $ 54. 11 entro la fine del 2030. Entro la fine del 2031, APE potrebbe comandare un prezzo di negoziazione regolare di $ 58. 68, il minor prezzo di trading possibile di $ 55. 94 e il miglior prezzo di trading possibile di $ 61. 36 anni.

Secondo gli esperti di Changelly Blog, ApeCoin potrebbe essere scambiato per il prezzo più alto possibile di $ 100 entro la fine del 2030. Non tutti gli analisti sono stati ottimisti sulle fortune di ApeCoin a lungo termine.

Secondo la previsione di Tech News Leader, APE potrebbe avere un prezzo di negoziazione di $ 6,62 entro la fine del 2030. L’ultimo giorno del 2031, i guru del trading ritengono che APE potrebbe comandare un prezzo massimo di $ 9,44.

Sulla base della previsione dei prezzi di Crypto Academy, ApeCoin potrebbe comandare il minor prezzo di trading possibile di $ 300 e il miglior prezzo di trading possibile di $ 350 entro la fine dell’anno 2030.

Sulla base della previsione dei prezzi di Rational Insurgent, ApeCoin potrebbe avere un prezzo medio di negoziazione di $ 407. 42, il prezzo di trading più basso possibile di $ 393. 40 e il prezzo di trading più alto possibile di $ 475. 41 entro la fine del 2030.

Sulla base della proiezione dei prezzi di Redial.Net, ApeCoin potrebbe salire a $ 61. 72 nel 2030.

Secondo gli analisti di Coin Journal, ApeCoin potrebbe comandare il miglior prezzo di trading possibile di $ 238. 63 entro la fine del 2030.

Secondo i guru del trading presso il Service Center, ApeCoin potrebbe raggiungere il minor prezzo di trading possibile di $ 250 e il miglior prezzo di trading possibile di $ 400 entro la fine del 2030.

Secondo gli esperti di ICO Creed, ApeCoin potrebbe comandare un prezzo medio di $ 233. 94, il prezzo di trading più basso possibile di $ 227. 50 e il prezzo di trading più alto possibile di $ 276. 37 nel 2030. Gli esperti ritengono inoltre che APE potrebbe raggiungere un prezzo di negoziazione regolare di $ 336. 66, un prezzo minimo di negoziazione di $ 324. 96 e un prezzo massimo di negoziazione di $ 390. 85 entro la fine di dicembre 2031.

Secondo le previsioni di Telegaon, APE potrebbe scambiare per un prezzo medio di $ 257. 25, un prezzo minimo di $ 242. 98, e un prezzo massimo di $ 269. 53 entro la fine del 2030.

Secondo la stima di Previsione del prezzo della criptovaluta, ApeCoin potrebbe raggiungere il miglior prezzo di trading possibile di $ 521. 28 nel 2030.

Secondo gli esperti di Business Patrika, il nuovo token dell’ecosistema ApeCoin potrebbe comandare il prezzo di trading più alto possibile di $ 60.

Secondo l’analista Marco Deon, APE potrebbe essere scambiato per un prezzo normale di $ 407. 42, un prezzo minimo di $ 383. 40 e un prezzo massimo di $ 455. 41 entro la fine del 2030. Entro la fine del 2031, APE potrebbe avere un prezzo medio di negoziazione di $ 580. 55, il minor prezzo di trading possibile di $ 562. 26, e il miglior prezzo di trading possibile di $ 684. 01 anni.

Secondo i guru del trading a Coin Decimal, APE non aumenterà sostanzialmente in futuro. Credono che APE potrebbe raggiungere il prezzo meno possibile di $ 14,99 e il miglior prezzo possibile di $ 17,24 entro la fine del 2030.

Ora che sai quanto potrebbe valere ApeCoin nei prossimi 10 anni, esaminiamo alcuni dei fattori di influenza che potrebbero vedere alcune di queste previsioni realizzarsi.

Fattori che determineranno il prezzo di ApeCoin (APE) in 10 anni

Sentiment positivo del mercato delle criptovalute

Il motivo per cui ApeCoin è stato scambiato al di sotto di $ 15 è dovuto al sentimento negativo del mercato delle criptovalute. ApeCoin è attualmente scambiato per meno del 70% del suo massimo storico.

Allo stesso modo, la più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato è anche scambiata al di sotto del 40% del suo prezzo massimo storico di quasi $ 70.000 registrato a novembre 2021.

Bitcoin controlla il mercato durante i giorni rialzisti e le stagioni ribassiste. L’intero mercato delle criptovalute è in calo nel 2022 e questo ha influenzato i volumi di trading degli scambi di criptovaluta come OKX, Binance, Crypto. com, Huobi Global, PancakeSwap e Uniswap tra gli altri.

In un futuro non troppo lontano, dal momento che i tori seguono gli orsi, potrebbe esserci un rally del mercato verso nuove pietre miliari dei prezzi.

Una volta che Bitcoin sale verso $ 80.000, $ 90.000 o $ 100.000, ApeCoin potrebbe superare il suo prezzo più alto di tutti i tempi e puntare alle pietre miliari dei prezzi di $ 50, $ 100 e $ 200.

Paura di perdersi (FOMO)

Sebbene criptovalute come Bitcoin, Ethereum (ETH), Cardano (ADA) e Binance Coin (BNB), tra gli altri, siano supportate da tecnologie blockchain innovative, FOMO ha contribuito a far salire i loro prezzi.

Nel 2021, Shiba Inu (SHIB), Dogecoin (DOGE) e SAFEMOON hanno raggiunto traguardi che diversi analisti non avrebbero mai pensato possibili.

A causa della perdita del boom delle monete di cui sopra verso la fine del 2020, milioni di persone hanno preso le criptovalute ispirate ai meme per diventare la nuova oca d’oro che può portare scintille al loro portafoglio.

Alla fine, i cripto milionari sono stati creati investendo in SHIB, DOGE, SAFEMOON, e altre monete digitali.

Una volta che il sentiment positivo del mercato delle criptovalute si è instaurato, la paura di perdere i guadagni di APE potrebbe portare al rally di APE a nuovi massimi massimi.

Creazione di valore

SCIMMIA è nato come ispirazione dal Bored Ape Yacht Club di Yuga Labs e dal suo progetto gemello, il Mutant Ape Yacht Club (MAYC).

La ApeCoin Foundation ha messo in fila diversi sviluppatori che si aggiungerebbero all’ecosistema ApeCoin.

Nel suo primo mese di trading, APE dipendeva fortemente da BAYC per gli investitori.

Col passare del tempo, l’ecosistema ApeCoin potrebbe migliorare con innovazioni che possono aggiungere profondità alle fortune dell’intero progetto. Una volta che ciò accadrà, APE potrebbe diventare meno dipendente da Bitcoin e anche liberarsi dal successo del progetto Bored Ape Yacht Club.

L’effetto risultante di ciò ricadrebbe senza dubbio sul nuovo token dell’intero progetto, APE.

Interesse costante degli investitori

Affinché qualsiasi progetto sopravviva, gli investitori devono mostrare un interesse costante per il suo nuovo token.

Dopo un mese di trading, APE ha visto più di $ 40 miliardi di volume di scambi. Ciò significa che gli investitori credono nel progetto e prevedono il trading APE per prezzi relativamente più alti in futuro.

Oltre a questo, diversi investitori stanno HODLing APE poiché considerano la moneta altamente sottovalutata. Questo porta APE ad avere un rischio di riserva positivo.

Gli investitori hanno fiducia nell’APE anche se il suo prezzo è basso. Questo significa Apecoin · può essere considerato un investimento interessante.

Nell’aprile 2022, APE continua a vedere meno di $ 1 miliardo come volume giornaliero.

Quando i rialzisti torneranno, l’APE potrebbe vedere liquidità nell’intervallo tra $ 2 miliardi e $ 8 miliardi sperimentati a marzo 2022 o anche di più. Alla fine, APE potrebbe salire alla fascia di prezzo delle proiezioni fatte da oltre il 90% di analisti, esperti e guru.

Conclusione

Ben 13 delle 15 previsioni sopra menzionate indicano un aumento del prezzo dell’APE nei prossimi 10 anni.

La maggior parte degli analisti prevede che APE raggiunga il prezzo minimo possibile di $ 100 e il prezzo massimo di $ 500.

Ciò significa che a lungo termine, potresti andartene con un minimo del 733% e un massimo di 4.066. Il 67% ritorna se c’è un inghiottimento rialzista, la paura di perdere si manifesta e l’interesse degli investitori rimane costante.

ApeCoin nei suoi primi giorni come token negoziabile ha portato oltre il 3.800% di guadagni per gli investitori. Chissà, APE potrebbe essere la risorsa digitale mancante che potrebbe illuminare il tuo portafoglio.