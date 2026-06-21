Rapporto 2026 sul decennio digitale: cosa serve per raggiungere gli obiettivi 2030

Il rapporto 2026 sul decennio digitale fotografa passi avanti nell'infrastrutturazione e nella digitalizzazione dei servizi pubblici, ma evidenzia gap rilevanti in semiconduttori, capacità di calcolo, cibersicurezza e competenze. Viene richiamata l'urgenza di coordinamento europeo e di raccordo con i fondi dell'UE per garantire continuità degli investimenti.

La relazione sul decennio digitale del 2026 traccia un bilancio preciso dei progressi compiuti dall’Unione europea verso gli obiettivi fissati per il 2030. Il documento riconosce risultati tangibili, in particolare nella diffusione di infrastrutture digitali comuni e nella digitalizzazione dei servizi pubblici, ma ravvisa anche una serie di lacune strutturali che rischiano di compromettere la capacità dell’UE di scalare tali risultati su scala continentale.

Il rapporto invita a un aumento significativo della velocità, della portata e del coordinamento delle azioni: senza interventi mirati, l’attuazione rischia di restare frammentata. Tra i punti chiave emergono la necessità di rafforzare le tecnologie fondamentali, la capacità di calcolo la cibersicurezza e le competenze digitali oltre a garantire una transizione fluida degli investimenti nel passaggio tra programmi finanziari.

Risultati concreti e settori con maggiori progressi

La relazione segnala progressi misurabili nella connettività e nella digitalizzazione delle imprese: molte realtà nazionali hanno consolidato reti e servizi digitali, favorendo l’accesso ai dati e la modernizzazione amministrativa. In particolare, l’espansione di infrastrutture digitali sicure e sostenibili ha permesso di migliorare la fruizione dei servizi pubblici online e di aumentare l’efficienza di alcune procedure amministrative.

Diffusione delle infrastrutture comuni

La creazione e la diffusione di piattaforme digitali comuni e di standard interoperabili sono stati punti di forza evidenziati nel rapporto: queste iniziative favoriscono l’integrazione tra Stati membri e facilitano l’adozione da parte delle imprese. Tuttavia, la distribuzione geografica e la capacità di integrazione di tali infrastrutture mostrano ancora disomogeneità che richiedono interventi mirati.

Lacune critiche: semiconduttori, calcolo, sicurezza e competenze

Nonostante gli avanzamenti, il rapporto mette in luce diverse aree in cui l’UE resta indietro. La disponibilità di tecnologie fondamentali come semiconduttori e soluzioni avanzate di intelligenza artificiale è insufficiente per sostenere una rapida espansione industriale e digitale. Allo stesso tempo, la capacità di calcolo e le risorse per operazioni su larga scala risultano inadeguate rispetto alla domanda crescente.

La cibersicurezza è un’altra criticità: la protezione dei sistemi essenziali e la resilienza contro attacchi informatici necessitano di investimenti continuativi e di standard comuni più robusti. Parallelamente, il deficit di competenze digitali nella forza lavoro limita l’adozione di soluzioni avanzate e la possibilità di scalare progetti innovativi.

Capacità di scala e adozione digitale avanzata

Il rapporto sottolinea che molte soluzioni rimangono «progetti pilota» senza la capacità di replicarsi su vasta scala. La mancanza di ecosistemi completi che integrino tecnologie, competenze e finanziamenti ostacola la diffusione dell’adozione digitale avanzata tra PMI e settori critici dell’economia europea.

Un elemento di preoccupazione evidenziato è la transizione dei finanziamenti la progressiva introduzione del dispositivo per la ripresa e la resilienza può generare discontinuità negli investimenti digitali. Per questo motivo la relazione invita gli Stati membri a utilizzare l’aggiornamento delle tabelle di marcia nazionali del decennio digitale (previsto per dicembre 2026) come occasione per colmare i gap esistenti con misure concrete e riforme mirate.

La raccomandazione principale è di garantire un migliore allineamento tra le priorità nazionali e il nuovo quadro finanziario pluriennale dell’UE, nonché con il futuro Fondo per la competitività. Un coordinamento più approfondito a livello europeo è considerato indispensabile per evitare sprechi e duplicazioni di intervento.

Strumenti di policy e coordinamento

Oltre alle raccomandazioni finanziarie, la relazione indica la necessità di politiche industriali mirate: investimenti in semiconduttori, cloud europeo, software open source e capacità nazionali di ricerca e sviluppo sono presentati come leve strategiche per costruire sovranità tecnologica europea. Il rafforzamento delle capacità nazionali deve essere accompagnato da meccanismi di cooperazione e standardizzazione a livello UE.

Il documento include inoltre una serie di allegati tecnici e 27 report nazionali sintetici che offrono una mappa dettagliata delle performance e delle priorità per ogni Stato membro, oltre a una heatmap che fotografa le aree geografiche con maggiori esigenze di intervento.