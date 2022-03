Recensione di CryptoGames 2022

La tecnologia e il frenetico mondo digitale stanno avanzando alla velocità della luce, ed entrambi sono inarrestabili e continueranno ad esserlo finché esisterà Internet. L’uso rivoluzionario delle risorse digitali mostra correttamente la nostra immensa dipendenza dalla tecnologia anche per le parti più piccole della nostra vita.

Ora, con la progressione, siamo andati avanti per trovare un grande intrattenimento nel comfort delle nostre case e scrivanie. Non dobbiamo più uscire per esplorare diversi mezzi per divertirci, e sembra continuare a migliorare ogni giorno. Uno dei mezzi di intrattenimento più notevoli oggi sono i siti web di gioco d’azzardo online costruiti con un’atmosfera vivace del casinò. Sebbene non ci diano il pieno effetto di un casinò reale, non sono altro che divertenti.

Nella recensione di oggi, conoscerai un rivoluzionario casinò digitale interamente gestito utilizzando la valuta digitale all’avanguardia, le criptovalute. Questo casinò è uno dei pochi casinò online affidabili che puoi esplorare gratuitamente e utilizzando i tuoi fondi.

Ora, senza molto ritardo, tuffiamoci nella nostra recensione su CryptoGames.

Conoscere CryptoGames

CryptoGames è uno dei migliori casinò online in questo momento, come affermato da molti giocatori esperti e nuovi. Il casinò è una delle migliori piattaforme su cui fare affidamento se sei interessato a fondere valute digitali e casinò.

E anche un’ottima piattaforma per introdurti alle scommesse crittografiche.

Il casinò online con sede a Curacao ha costruito il suo intero sistema utilizzando la tecnologia moderna. Quindi, entri nell’eccitante ambiente di gioco sotto un cappuccio sicuro e supervisionato. A CryptoGames, una varietà di giochi da casinò sempreverdi solleverà istantaneamente il tuo umore e ti aprirà gli occhi sull’atmosfera redditizia di un casinò moderno. Fin dalla sua fondazione, il casinò ha ridefinito il sito web più volte per perfezionare il suo servizio e soddisfare un numero enorme di giocatori desiderosi di giocare.

Le loro generose offerte di innumerevoli ricchezze attraverso 9 impressionanti giochi di fortuna sono state infatti evidenziate in molti luoghi già. Oltre a mantenere un intrattenimento completo, CryptoGames si concentra anche sulla costruzione del suo sistema. Ha costruito la sua interfaccia utente, il sistema finanziario e le politiche di gioco per essere in cima alle industrie in continua evoluzione.

Caratteristiche di CryptoGames

Diamo un’occhiata al suo rinomato sistema e analizziamo la sua lista di elementi uno per uno. A partire dal loro: –

Sistema di registrazione veloce

Supponiamo che tu sia stato nella cultura del gioco online per un po ‘di tempo o che tu abbia familiarità con l’elaborazione online. In tal caso, sarai in grado di relazionarti con noi su quanto siano deludenti i sistemi di registrazione, specialmente quando stai solo dando un’occhiata al sistema e non sei sicuro di voler fornire le tue informazioni personali dopo un breve assaggio.

Su CryptoGames, trascorrerai non più di 2 minuti dietro la tua registrazione. Detto questo, se sei un giocatore indeciso quando si tratta di scegliere i nomi utente, potrebbe volerci più tempo. Per completare il processo di registrazione più veloce, dovrai 1) fornire un nome utente, 2) accettare i Termini di servizio, l’Informativa sulla privacy e la Politica antiriciclaggio. Sì, è così semplice per la registrazione di base.

Dopo aver completato questo, sarai in grado di esplorare il casinò gratuitamente e persino di accedere alla valuta gratuita del casinò, Play Money. Con questo, sarai in grado di testare i giochi e giocarci tutte le volte che vuoi prima di prendere una decisione sulla registrazione completa. Se ti sembra che ti sia piaciuta l’atmosfera generale del casinò e vuoi immergerti più a fondo nell’ambiente di gioco reale, puoi quindi completare la registrazione completa. In questo modo, sarai in grado di accedere ai sistemi di deposito e prelievo insieme ai sistemi di scambio crittografico. Dal momento che effettuerai il tuo deposito, gli indirizzi di prelievo, queste funzioni inizieranno a funzionare non appena completerai l’intero processo. Ma prima di questo, puoi sempre usare Play Money per controllare e giocare al casinò senza rischiare denaro dai tuoi portafogli. Parlando del sistema di transazioni, passiamo al secondo elemento.

Opzioni flessibili di deposito e prelievo

Costruire un sistema finanziario affidabile è una sfida per qualsiasi piattaforma di intrattenimento. Digitalmente, diventa più impegnativo e, senza dubbio, i sistemi cripto-gestiti sono i più difficili da mantenere per qualsiasi piattaforma digitale. Assicurarsi che i tuoi utenti possano elaborare i loro depositi o scambi senza intoppi ogni volta che giocano al tuo casinò è un sacco di lavoro da solo. Ma volentieri, dopo anni di pura dedizione, prove e aggiornamenti, CryptoGames ha perfezionato l’architettura del suo sistema finanziario.

Il casinò offre due sistemi per i depositi e un sistema regolare per i prelievi. CryptoGames offre sistemi digitali tradizionali e nuovi per il deposito. Utilizzando il sistema tradizionale, è possibile aggiungere gli indirizzi di deposito e utilizzare metodi di scambio standard. Questo è lo stesso per il sistema regolare offerto per i prelievi. Per ritirare i tuoi premi tradizionalmente, devi creare un indirizzo di prelievo per il tuo account.

I sistemi digitali per depositi e scambi sono offerti attraverso sistemi di deposito con carta di credito alimentati da Onramper e un nuovo sistema di scambio alimentato da ChangeNow. Poiché sia i sistemi tradizionali che quelli contemporanei sono disponibili contemporaneamente sul sito Web, i giocatori possono scegliere ciò che si adatta meglio a loro in qualsiasi momento. Per utilizzare il sistema finanziario in modo efficace, è necessario conoscere le criptovalute offerte sul sito web. Quindi, dai un’occhiata a tutte le monete crittografiche disponibili per l’uso:

Elenco delle criptovalute disponibili

Bitcoin

Bitcoin Contanti

Ethereum

Ethereum Classico

Litecoin ·

DogeCoin

Monero ·

GAS

Dash e

Solana

Per mantenere l’elenco delle criptovalute offerte il più flessibile possibile, CryptoGames ha aggiunto Solana alla lista quest’anno.

Finora, devi aver capito come registrarti, utilizzare i sistemi finanziari e con quali criptovalute puoi giocare. Ora, ti mostriamo su cosa puoi concederti. Ciò significa che il prossimo elemento che vedremo è l’elenco di giochi finemente creato del casinò.

Giochi offerti da CryptoGames

Dado

CryptoGames ti offre uno dei giochi di fortuna più riconosciuti attraverso Dice. Abbiamo usato un apparato più volte per prevedere qualcosa che porta la sua essenza originale a CryptoGames. La partita si gioca e si vince facendo pronostici corretti. Ciò significa che, prima di lanciare i tuoi dadi digitali, devi prevedere l’esito dei tuoi dadi.

Ora, non succede a caso. Il casinò ti mostrerà due opzioni tra cui scegliere in base all’importo della scommessa, alle dimensioni e al moltiplicatore di pagamento da proporre. Le due condizioni ti consentiranno di eseguire il rollover su un numero specifico o al di sotto di un importo specificato e di selezionarne uno e prevedere se il risultato sarà inferiore o superiore alle condizioni.

Nel gioco dei dadi, otterrai un intervallo da 0.000 a 99.999 possibilità di vincita. Mentre giochi a Dadi, puoi anche cercare le regole dei suoi jackpot progressivi. Se il risultato della tua scommessa soddisfa le condizioni, allora chissà, la tua fortuna potrebbe essere più grande di quanto ti aspettassi!

Fessura

Una vera attrazione di tutti i casinò del settore. Niente può battere il brivido che si accumula dalla slot machine che gira. Su CryptoGames, nelle slot, troverai una funzione di scommessa automatica che ti permetterà di far girare la macchina per più scommesse in una volta sola. Puoi impostare le tue scommesse in base alle tue preferenze, e questo significa che non devi continuare a modificare l’importo o la dimensione della scommessa se hai in mente un importo specifico per più round. Se vuoi vedere quanto ti offre una combinazione vincente, puoi prima giocare con Play Money.

Blackjack

Un gioco di carte che devi aver spesso conosciuto come 21. Il blackjack su CryptoGames è uno dei giochi preferiti dai principianti dei giochi di carte. Se sei nuovo ai giochi di carte nel gioco d’azzardo, puoi sempre provare il Blackjack e vedere di persona il design avanzato del gioco. Imparerai anche nuove tecniche e scoprirai le tue strategie giocando duro contro la casa.

CryptoGames ha offerto le opzioni di base per costruire una mano vincente nel gioco. Per mantenere il totale della tua mano ben al di sotto di 21, meglio della casa, o uguale a 21, avrai 3 opzioni nel gioco senza superare l’importo, sono raddoppiare, arrendersi e dividere.

Roulette

Un altro classico gioco da casinò offerto a CryptoGames si chiama Roulette. È un gioco che ha molte varianti ed è ampiamente famoso nei casinò di tutto il mondo. Tra tutte le varianti disponibili, CryptoGames ha scelto la variante europea del gioco. La variante europea è dotata di bordi della casa più redditizi, il che significa che avrai più possibilità di vincere premi più grandi.

Nella roulette, l’obiettivo del gioco ti sfida a utilizzare diverse strategie per il tappetino di scommessa. Dal momento che devi scegliere attentamente i vicini della tua scommessa sul tappetino, ti ritroverai a rispolverare le strategie in ogni round. CryptoGames ha incluso premi per aiutare tutti i giocatori nuovi e regolari durante il gioco. Questi premi sono per i vicini della tua scommessa. La casa sceglierà automaticamente i vicini per te, che si spera ti restituiscano una ricompensa.

Video Poker

Il secondo gioco di carte che troverai su CryptoGames si chiama Video Poker. È uno di quei giochi di carte gratificanti che porta sempre un alto rapporto di pagamenti al casinò CryptoGames. Oltre ai rapporti di ricompensa redditizi, il Video Poker offrirà anche 3 delle sue varianti, che si chiamano Tens or Better, Jacks or Better e Bonus Poker.

I bordi della casa di queste 3 varianti sono tutti diversi e sono disponibili in quantità ragionevoli. Puoi passare a una qualsiasi delle varianti utilizzando la barra di commutazione che puoi trovare nell’angolo in alto a sinistra del gioco. Se non sei sicuro di come funzionano le tre varianti, puoi sempre iniziare con quella di base e passare lentamente all’altra.

Nel Video Poker, potrai anche giocare per una scala reale. Una scala reale premia i giocatori con la possibilità di ottenere un moltiplicatore di pagamento di 500 in una vittoria fortunata.

Plinko ·

Giocato su una semplice piramide ancorata, il gioco ha 4 diversi bordi della casa. Questi bordi della casa si basano sui 4 diversi colori che trovi sulle palle. I quattro colori sono rosso, verde, blu e giallo. Sulla piramide, vedrai tutti e quattro i colori che mostrano diversi moltiplicatori nella parte inferiore. Sulla base di questi e della slot in cui atterra la tua palla, riceverai il tuo pagamento finale in caso di vincita.

Il gioco ha anche la funzione di scommessa automatica in modo che tu possa semplicemente scegliere il tuo colore preferito ed eseguire diverse scommesse per un’impostazione specificata. Su CryptoGames, Plinko è diventato uno dei giochi per principianti in quanto non richiede alcun pensiero critico. Un fatto divertente sul gioco è che nel 1980, Plinko era presente in un game show televisivo.

Dadv2 ·

CryptoGames ha portato una versione completamente rifatta dei suoi OG Dice quest’anno per mostrare il crescente potenziale di un gioco di dadi tradizionale nei casinò. La versione rinnovata è nota come DiceV2. Proprio come la prima versione del gioco, anche questa è mantenuta il più semplice possibile.

L’obiettivo del gioco è, ancora una volta, abbastanza facile da comprendere. I giocatori devono fare un pronostico; si spera che sia corretto per il loro lancio di dadi. In DiceV2, la previsione è considerata valida solo se i dadi cadono in una zona verde determinata sulla barra di scorrimento. Se il giocatore sceglie correttamente una condizione su due, i suoi dadi atterreranno nella zona verde e restituiranno un pagamento impostato dal moltiplicatore che hanno scelto da soli.

Invece di fare clic sulle schede, i giocatori possono anche impostare la loro possibilità di vincita contro il moltiplicatore di pagamento spostando il cursore da sinistra a destra o viceversa.

Dragamine

CryptoGames ha sorpreso con successo molti dei suoi giocatori con l’ondata di nostalgia attraverso la presenza di Minesweeper a bordo. Chi avrebbe mai pensato che il classico gioco di puzzle retrò sarebbe stato visualizzato e abilitato con la crittografia su un sito web di gioco d’azzardo? Cliccando sulle caselle in un campo di miniere, giocherai contro la tua fortuna.

Nella versione del casinò, girerai le tessere facendo clic sulle caselle. Se una tessera gira e mostra una mina, il gioco finisce lì. Oppure, può andare fino a quando non ne colpisci uno. L’obiettivo di Minesweeper è mantenuto per corrispondere alla sua versione originale del puzzle.

Non c’è assistenza di bandiere o suggerimenti per le miniere, ma avrai l’opportunità di ritirare le tue ricompense anche nel bel mezzo del gioco e finirlo ogni volta che lo desideri. Ciò significa che, se hai girato con successo un buon numero di tessere e guadagnato una buona quantità di ricompense, puoi estrarre la tua ricompensa e terminare il gioco in quell’istante. Insieme a questo, potrai anche scegliere i tuoi livelli di difficoltà.

Lotteria

L’ultimo gioco della lista si chiama Lotteria. Un gioco di fortuna senza tempo che si presenta in una forma unica. A CryptoGames, mentre gli altri 8 giochi hanno un certo margine della casa, Lottery non ne ha. Sì, avete letto bene.

La lotteria offre un margine della casa dello 0% per tutti i vincitori. Ciò significa che, se il tuo biglietto fortunato viene estratto, non dovrai restituire alcun importo all’host. Invece, puoi portare a casa l’intero premio in denaro che guadagnerai. Questo vale per tre partecipanti che vinceranno e il denaro raccolto dalla vendita dei biglietti sarà distribuito tra i tre fortunati vincitori.

Un altro fatto divertente su Lottery è che può essere giocato solo utilizzando 4 criptovalute e Play Money non può essere utilizzato in questo gioco. I biglietti sono disponibili a prezzi diversi a seconda della criptovaluta scelta e offrono diversi valori di premi. Le estrazioni del lotto varieranno anche considerando le criptovalute.

Ora che abbiamo esaminato i giochi, diamo un’occhiata ai loro singoli bordi della casa: –

Dadi, Minesweeper e DiceV2 hanno lo stesso margine della casa dell’1%.

La slot ha un margine della casa dell’1,97%.

Il blackjack ha un margine della casa dell’1,25%.

La lotteria non ha alcun margine della casa, cioè lo 0%.

La roulette ha un margine della casa del 2,7%.

Il Video Poker ha una media del 2,09% di margine della casa, e le tre varianti hanno le loro individuali: –

Jacks or Better ha il 2,11%.

Tens or Better ha il 2,08%.

Bonus poker ha 2.09%.

Plinko ha una media dell’1,72% di margine della casa, e le quattro palle hanno le loro individuali: –

La palla verde ha l’1,63%.

La palla rossa ha l’1,84%.

La palla blu ha l’1,52%.

La palla gialla ha l’1,56%.

Dall’elenco sopra, si può dire chiaramente che ogni singolo gioco ha alcuni dei bordi della casa più bassi di sempre sul mercato. Ciò significa anche che ogni gioco viene fornito con elevate quantità di ricompense al momento della vittoria.

Veniamo ora al prossimo elemento degno di menzione: –

Garanzia di gioco d’azzardo equo e sicuro

Per quanto vivace e colorato possa sembrare il mondo dei casinò, ha la possibilità di diventare piuttosto complesso in un breve periodo, soprattutto se non hai precedenti esperienze di gioco. CryptoGames ha curato tutti i suoi giochi secondo politiche eque. Puoi controllare i risultati delle tue scommesse subito dopo aver giocato un round o più. Tutti i dati dei risultati sono mantenuti pubblici in modo che non vi sia alcuna elaborazione distorta sul casinò. Mentre i dati e le informazioni degli utenti sono protetti con misure di sicurezza di prim’ordine, anche i dati di gioco sono protetti abbastanza bene.

Ognuno dei giochi è dotato di politiche di gioco provably fair in modo che ogni singolo risultato rimanga trasparente per tutti. Possono essere rintracciati e controllati utilizzando gli hash e altri metodi menzionati sul sito web. E soprattutto per il gioco della lotteria, CryptoGames ha assicurato la completa equità attraverso l’assistenza di Random Picker. Un generatore di risultati di terze parti che restituisce i risultati per le estrazioni della lotteria. Questa app di terze parti garantisce che tutti i biglietti fortunati siano estratti in modo casuale e siano dimostrabilmente equi.

Oltre all’elaborazione equa, CryptoGames ha anche adottato varie misure e abilitato più politiche di sicurezza per i suoi utenti. Il casinò ha introdotto politiche di gioco responsabile e ha reso disponibile una linea di assistenza per tutti i suoi giocatori. Sebbene il gioco d’azzardo porti un diverso tipo di scarica di adrenalina per tutti noi, può rapidamente trasformarsi in una dipendenza indesiderata. E per questo, CryptoGames ha aperto le sue guide di aiuto per tutti.

I nostri pensieri finali

Attraverso tutti gli elementi che abbiamo menzionato sopra e molto altro, CryptoGames sta facendo del suo meglio per offrire un’esperienza di gioco sublime per i giocatori di tutti gli angoli del mondo. Sebbene abbia funzionalità moderne in tutto il sito Web, offre ancora un set di giochi nostalgico, equo e coinvolgente.

Il casinò non si ferma ai giochi e ai jackpot redditizi o alle vampate reali. Va oltre questi vantaggi e aggiunge eventi promozionali e concorsi emozionanti per catturare l’attenzione di tutti i suoi utenti.

Attraverso politiche ben formate, sicurezza di qualità e servizi di transazione, CryptoGames è ben costruito per tutti i nuovi giocatori d’azzardo che sono alla ricerca di casinò online sicuri. È anche il luogo perfetto per loro e per i curiosi amanti del brivido per conoscere il gioco d’azzardo responsabile online e l’ascesa delle criptovalute nel settore dell’intrattenimento.