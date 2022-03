Previsione prezzo Zcash 2022, 2026

La rivoluzione della Blockchain ha assicurato agli investitori di criptovalute privacy e riservatezza. Credevano che questo algoritmo scientifico fosse abbastanza robusto da proteggere le loro transazioni, mantenendole al sicuro. Tuttavia, è possibile tracciare tutti i tipi di traffico digitale, anche in criptovalute come BTC, attraverso una Blockchain per accertare l’indirizzo del portafoglio del cedente e del cessionario.

Qui ottieni tutte le informazioni su ZEC e Zcash Price Prediction & Technical Analysis.

Allora, cosa è sicuro?

È la stessa differenza tra il protocollo HTTP e HTTPS. La “S” qui è per quel supporto di crittografia aggiuntivo che garantisce che la transazione sia sicura e completamente mantenuta riservata. Zcash opera sulle stesse linee. Zcash (ZEC) è una di queste criptovalute che offre gli stessi vantaggi di sicurezza e un utilizzo crittografico interamente privato basato sulla tecnologia di crittografia – zk-SNARKs.

Zcash: Impronte su TechWeb

La navigazione sulla storia di questa criptovaluta altamente affidabile può essere fatta risalire a un’apparizione del protocollo crittografico Zerocash, che è stato uno sviluppo apprezzato dal professor Matthew Green e dai suoi studenti laureati, Christina Garman e Ian Miers, della Johns Hopkins University nel Maryland. Anche se all’inizio è stato utilizzato come componente aggiuntivo per Bitcoin, in seguito si è sviluppato in varie fasi con tutte le autorizzazioni e le approvazioni della comunità che hanno raggiunto un consenso reciproco.

Infine, Zcash è stato annunciato il 20 gennaio 2016 come asset crittografico sovrano.

A settembre 2016, Zcash aveva stabilito la sua posizione come un asset simile alle monete principali, anche se l’adozione di massa ha richiesto del tempo. Un mese dopo, nell’ottobre 2016, l’annuncio ufficiale è stato fatto da Zerocoin Electric Coin Company per dichiarare Zcash come valuta di “Here and Now” per invadere i mercati con gli sviluppatori che cantavano la saga su come avrebbe trasformato il lookout di tutti coloro che dipendevano ancora convenzionalmente da fiat o altre monete crittografiche come Bitcoin.

Preparare il terreno per la migrazione: da Bitcoin a ZEC

Il cambio di paradigma da Bitcoin a ZEC è avvenuto principalmente grazie al framework che garantisce una trasparenza cristallina e la completa riservatezza delle transazioni nella rete. Anche se le transazioni sono registrate nella blockchain generale, né il mittente né il destinatario e nemmeno l’importo trasferito è in alcun modo evidente agli altri utenti sulla rete.

Zcash si basa su metodi crittografici che alla fine si basano su prove di divulgazione zero, consentendo così la coerenza matematica dell’intera procedura di transazione, che viene controllata senza rivelare alcun dato o messaggio / password sull’altra parte coinvolta nella transazione.

Una caratteristica saliente di ZCash è l’uso di speciali intestazioni di blocco delle transazioni, protocollo zk-SNARK, note, descrizioni JoinSplit, per citarne alcuni.

Zcash è un bi-prodotto del duro lavoro e dell’esperienza di base di scienziati di rinomate università del MIT, dell’Università di Tel Aviv, Technion, Università della California, Berkeley, per citarne alcuni che hanno bruciato il loro olio di mezzanotte per garantire i minimi dettagli sulla moneta ZEC e che l’algoritmo esce impeccabile. Hackerare un tale sistema è praticamente impossibile.

Il tempo di creazione di un blocco è fisso e non richiede più di 150 secondi. Di conseguenza, le transazioni sono quattro volte più veloci rispetto alla rete Bitcoin.

Il potere nelle mani dell’utente è un’altra caratteristica di Zcash in quanto non è possibile rintracciare le informazioni sul destinatario. Il programma client originale richiede di memorizzare una blockchain di non più di 10 GB, che non è affatto paragonabile ai 200 GB del portafoglio BTC.

L’interoperabilità di tutte le monete ZEC è un altro vantaggio. Zcash ha programmi di aggiornamento regolari, il che significa che questo protocollo è adattabile per soddisfare i vari casi d’uso di oggi, così come i casi d’uso imprevisti di domani.

Zcash Community: una rete intrecciata affiatata

Zcash è anche autofinanziato con una forte governance della comunità che allinea gli incentivi delle principali parti interessate. La struttura di governance di Zcash è inclusiva e resistente alla cattura. Con l’aggiornamento di Canopy, un nuovo fondo per lo sviluppo della comunità è assicurato dal 2020 al 2024. Con il fondo Major Grants, almeno 20 milioni di dollari sono destinati al futuro sviluppo di Zcash, decentralizzando l’ecosistema.

Analisi tecnica e previsioni: Zcash (ZEC)

La tecnologia di crittografia Zk-SNARK ha guadagnato molta trazione al momento del lancio di Zcash nel 2016. A quel tempo, il prezzo ZEC è salito a 4000 USD. Tuttavia, gradualmente si è stabilizzato al suo significativo livello di resistenza di 40-50 USD. Seguendo i fondamenti dell’analisi tecnica, della previsione e dell’algoritmo scientifico, ZEC ha ottenuto una posizione di vertice nel mercato delle criptovalute tra le prime 10 monete. Le partnership con il gigante finanziario americano JP Morgan hanno dato un’altra spinta al prezzo di questa moneta.

Sulla base degli aggiornamenti delle notizie e dell’analisi dei prezzi, la capitalizzazione di mercato intorno alla fine di gennaio 2018 è stata di 2,5 miliardi di dollari per la moneta ZEC. Il prezzo per moneta ha poi avuto un cambiamento significativo e ha raggiunto quasi 700 USD. Tuttavia, a causa della fase ribassista, ha segnato un calo dei prezzi della criptovaluta e ha raggiunto 60 USD nello stesso anno a dicembre.

Il prezzo di Zcash oggi è di circa $ 235 con una capitalizzazione di mercato di $ 2.744.857.501, un volume di scambi di $ 519.893.123,68 e un’offerta circolante di 11.656.881 ZEC su 21.000.000 di monete. Per conoscere il valore esatto in BTC dell’attuale prezzo ZEC, gli utenti dovrebbero utilizzare un convertitore di valuta come il convertitore Zcash. Secondo le attuali previsioni di prezzo e lo scenario di mercato, le principali monete potrebbero riflettere uno slancio positivo.

Poco prima che la pandemia si diffondesse nell’ultimo trimestre del 2019, il tasso di cambio del titolo Zcash (ZEC) rifletteva un calo dei prezzi raggiungendo i 40 dollari. Durante il picco della crisi, ha lentamente riguadagnato la sua posizione insieme al suo aumento dei prezzi e alla capitalizzazione di mercato.

Previsioni sui prezzi di Zcash per il 2022

Secondo la previsione del prezzo Zcash 2022, il prezzo Zcash potrebbe essere scambiato intorno ai 340 dollari entro la fine del 2022 e sarà il miglior investimento secondo le nostre previsioni se i trader utilizzano una strategia di investimento adeguata. Secondo le nostre previsioni sui prezzi, il massimo previsto per il 2022 potrebbe essere di circa $ 360 e, al ribasso, il prezzo basso potrebbe essere di circa $ 300.

Zcash Previsioni sui prezzi per il 2023

Secondo la previsione dei prezzi ZEC, ZEC potrebbe continuare a crescere e, secondo le nostre previsioni, entro la fine del 2023, sarebbe in grado di toccare il prezzo di $ 400. Il massimo previsto per le previsioni del 2023 potrebbe essere di circa $ 430 e, al ribasso, secondo le nostre previsioni, il prezzo di Zcash potrebbe essere scambiato intorno a $ 360.

Zcash Prezzo Previsione per il 2024

Secondo le previsioni ZEC / USD per il conto dell’anno 2024, il prezzo potrebbe raggiungere $ 480 entro la fine dell’anno. Secondo le nostre previsioni e previsioni sui prezzi di Zcash, il massimo previsto per le previsioni di Zcash 2024 potrebbe essere di circa $ 530 e, al ribasso, il minimo potrebbe essere di circa $ 420 per il prezzo di Zcash.

Previsioni Zcash per il 2025

Secondo la nostra previsione sui prezzi Zcash per il 2025, il prezzo del prezzo di Zcash potrebbe raggiungere $ 480 al rialzo, mentre al ribasso, il prezzo di Zcash potrebbe scendere fino a 450 secondo le nostre previsioni in USD.

Zcash Previsioni sui prezzi 2026

Secondo le previsioni di Zcash a un anno, si prevede che il prezzo toccherà i 520 USD entro la fine del 2026. Secondo la nostra previsione, il prezzo elevato previsto per il 2026 potrebbe essere di circa $ 600 e, al ribasso, il prezzo basso potrebbe essere di circa $ 480. Secondo le previsioni del 2026, la moneta ZEC potrebbe essere un investimento redditizio.

Astrologia Zcash: Previsioni per i prossimi anni:

Il prezzo di Zcash continuerà a essere scambiato moderatamente senza alcun cambiamento significativo nel Q4 2020 e sarà scambiato intorno all’intervallo USD 50-68 entro dicembre 2020. Per i prossimi anni, $ 50 è il tasso di cambio più basso possibile per Zcash a causa del dimezzamento e potrebbe crescere da USD 130 nel 2022 a USD 145 nel 2024. Trading Beasts Zcash (ZEC) previsioni di prezzo per il 2022, 2023, 2024, 2025, 2030

ZEC è una cattiva opzione di investimento a lungo termine che la porta a dimezzare gli eventi. Zcash scenderà a 60 dollari e anche a 1 dollaro entro il 2025. Wallet Investor Zcash (ZEC) Previsione dei prezzi per il 2022, 2023, 2025, 2030

Anche se potrebbe esserci un calo del tasso di cambio ZEC a 34,29 USD a causa del dimezzamento nella prossima settimana, per i prossimi anni, il prezzo ZEC salirà alle stelle e crescerà anche a 355,72 USD in modo esponenziale in 1 anno e continuerà a crescere fino a 1.444 USD entro il 2025. CoinSwitch Zcash (ZEC) Prezzo Previsione per 2022, 2023, 2025, 2030

ZEC: il verdetto finale della previsione del prezzo

Indubbiamente Zcash ha un grande potenziale e tenderebbe ad essere le criptovalute più attraenti principalmente per il motivo dell’elevata sicurezza delle transazioni unita alla velocità di scalare un picco di 260 USD di sicuro su un’analisi tecnica più approfondita per le variazioni di prezzo a breve termine. Ciò che resta da vedere è come il mining attiri l’attenzione dei governi di tutto il mondo e se anche loro riconoscano il valore intrinseco di questo asset crittografico alla pari con altri beni preziosi come l’oro. Non c’è da stupirsi che il team sempre attivo di matematici e crittografi qualificati stia sviluppando e mantenendo la criptovaluta.

Domande frequenti con Zcash

Come posso acquistare Zcash (ZEC)?

È possibile acquistare ZEC da scambi di criptovaluta o attraverso il sito di altri proprietari zec esercitando cautela. Puoi anche acquisire Zcash estraendo Zcash. Mining Zcash ti consente di guadagnare token mentre partecipi alla protezione della rete decentralizzata.

Come si installa un portafoglio Zcash?

Esistono una varietà di portafogli di terze parti per l’archiviazione e l’invio di ZEC. Quando si sceglie un portafoglio, si hanno diverse opzioni in termini di custodia (custodiale vs non custodiale), sistema operativo (desktop, iOS, Android) e supporto schermato.

Qual è la differenza tra indirizzi Zcash schermati e trasparenti?

Gli indirizzi che iniziano con “t” si comportano in modo simile ad altre monete come Bitcoin, esponendo indirizzi e saldi sulla blockchain, e ci riferiamo a questi come “indirizzi trasparenti”. Gli indirizzi che iniziano con “z” includono i miglioramenti della privacy forniti dalle prove a conoscenza zero e ci riferiamo a questi come “indirizzi schermati”.

La moneta Zcash offre l’anonimato completo per tutte le transazioni?

Zcash migliora la privacy degli utenti crittografando i dati del mittente, dell’importo e del destinatario all’interno delle transazioni a firma singola pubblicate nel suo registro blockchain pubblico, in particolare per le transazioni che coinvolgono indirizzi schermati.

Come possiamo determinare l’importo di ZEC/USD in circolazione all’interno di pool trasparenti e schermati?

I minatori Zcash convalidano ogni transazione on-chain. Le transazioni che coinvolgono un indirizzo schermato (invio o ricezione) sono dotate di prova a conoscenza zero. La prova a conoscenza zero garantisce che la transazione non violi la regola della “conservazione del denaro”, cioè la prova che il denaro che esce dalla transazione è inferiore o uguale al denaro che entra nella transazione.

Dove posso usare il mio Zcash?

Zcash è supportato dai principali fornitori di pagamenti di criptovaluta, tra cui Flexa e Gemini Pay. Oggi, Zcash può essere utilizzato in oltre 39.000 importanti punti vendita, caffetterie, cinema e altro ancora.

Conclusione: Decidere: è Zcash Way o No Way

Non sarebbe una sorpresa dire che contemporaneamente lo sviluppo di successo di Bitcoin, Zerocoin e altre criptovalute è stato determinante nel plasmare anche l’adozione e le prestazioni di Zcash. Il valore minimo trasferibile di ZEC è di dieci meno otto gradi, o uno zatoshi, simile al Satoshi di Bitcoin.

Mentre l’elemento privacy di Zcash ha attirato gli investitori ormai per anni, molti utenti BTC lo chiamano persino un sostituto di Bitcoin.