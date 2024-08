Resto al Sud 2024: Requisiti, Agevolazioni e Come Presentare Domanda

Resto al Sud è un’iniziativa volta a sostenere lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e la crescita di quelle esistenti nel Mezzogiorno e in altre aree del Centro Italia.

Lanciata inizialmente per i giovani, la misura è stata ampliata a persone fino a 55 anni di età e copre una vasta gamma di settori, con finanziamenti e contributi che possono raggiungere i 200.000 euro.

Cos’è Resto al Sud 2024

Resto al Sud è un incentivo destinato agli imprenditori del Mezzogiorno che mira a sostenere la nascita e la crescita di attività imprenditoriali e libero professionali. L’iniziativa prevede contributi economici, parte dei quali a fondo perduto, con una dotazione complessiva di 1 miliardo e 250 milioni di euro.

La misura è stata introdotta dal Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91, ed è gestita dall’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa SpA (Invitalia). Negli anni, Resto al Sud ha ampliato la sua portata, includendo un numero crescente di beneficiari e territori.

Requisiti per Accedere a Resto al Sud

Per accedere ai finanziamenti di Resto al Sud 2024, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Avere un’età compresa tra 18 e 55 anni.

Essere residenti nelle aree coperte dal bando o trasferirsi entro 60 giorni dall’approvazione della domanda (120 giorni per i residenti all’estero).

Non avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del finanziamento.

Non essere titolari di altra attività imprenditoriale alla data del 21 giugno 2017.

Non aver avuto partita IVA nei 12 mesi precedenti la domanda per attività simili a quella proposta.

Non aver ricevuto altre agevolazioni nazionali per l’autoimprenditorialità negli ultimi 3 anni.

Territori e Beneficiari

Resto al Sud è attivo per i residenti nelle seguenti aree:

Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Comuni del cratere sismico in Lazio, Marche e Umbria.

Isole minori marine, lagunari e lacustri, come l’Isola d’Elba, Ponza, le isole del Lago di Garda, e altre.

Agevolazioni e Come Funzionano

Le agevolazioni previste da Resto al Sud coprono fino al 100% delle spese ammissibili, suddivise in:

50% contributo a fondo perduto.

50% finanziamento bancario, garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI, con interessi a carico di Invitalia.

Il finanziamento massimo è di 50.000 euro per ciascun richiedente, con un massimo di 200.000 euro per società con quattro soci. Per le imprese individuali, il massimo è 60.000 euro. È previsto anche un contributo aggiuntivo a fondo perduto per il fabbisogno di circolante: 15.000 euro per le ditte individuali e fino a 40.000 euro per le società.

Attività Finanziabili

Resto al Sud finanzia attività nei settori di:

Industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura.

Servizi alle imprese e alle persone.

Turismo.

Commercio (limitatamente alle isole minori e al cratere sismico).

Libere professioni (sia in forma individuale che societaria).

Non sono ammesse al finanziamento attività agricole e commerciali tradizionali, sia al dettaglio che all’ingrosso.

Come Presentare Domanda

Le domande per Resto al Sud devono essere presentate online tramite il portale di Invitalia. È necessario:

Possedere un’identità digitale (SPID, CIE, CNS) per accedere alla piattaforma. Compilare la domanda e caricare il business plan e gli allegati. Firmare digitalmente la domanda e inviarla tramite il sistema.

Una volta inviata la domanda, Invitalia valuterà il progetto entro 60 giorni, comprensivi di un colloquio online con i proponenti.

Estensione della Misura

Resto al Sud è stato esteso nel corso degli anni grazie a vari interventi normativi, tra cui:

Ampliamento dell’età massima dei beneficiari a 55 anni.

Inclusione dei comuni del cratere sismico.

Estensione alle attività commerciali e alle isole minori.

Esempi di Progetti Finanziati

Alcuni esempi di attività finanziabili con Resto al Sud includono:

Bar e ristoranti.

Centri estetici e parrucchieri.

Alberghi.

Lavanderie.

Rosticcerie.

Resto al Sud ha finanziato 17.429 progetti fino al 1° febbraio 2024, con 881 milioni di euro concessi e 61.283 posti di lavoro creati.

Resto al Sud 2024 rappresenta un’opportunità concreta per chi vuole avviare o sviluppare un’attività imprenditoriale nel Mezzogiorno o in altre aree specifiche d’Italia. Con contributi e finanziamenti mirati, questa misura sostiene l’autoimprenditorialità e favorisce lo sviluppo economico delle regioni meridionali e di altre aree svantaggiate.