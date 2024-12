Revolut e la nuova era degli IBAN italiani

Revolut, l’app finanziaria globale che ha conquistato oltre 50 milioni di clienti in tutto il mondo, ha recentemente fatto un passo significativo nel mercato italiano introducendo gli IBAN locali. Questa novità, che entrerà in vigore per tutti i nuovi clienti a partire da questa settimana, rappresenta un cambiamento strategico che mira a semplificare le operazioni bancarie quotidiane per gli utenti italiani.

Un cambiamento atteso dai consumatori

La decisione di offrire IBAN italiani è stata accolta con entusiasmo, poiché quasi il 46% degli italiani considera fondamentale avere un IBAN locale per gestire le proprie finanze. Con l’introduzione di questi IBAN, i clienti possono ora ricevere stipendi e pagare bollette senza complicazioni, rendendo Revolut una scelta sempre più allettante rispetto alle banche tradizionali. Nicola Vicino, General Manager della filiale italiana, ha sottolineato come questo cambiamento renda la succursale di Revolut Bank UAB in Italia una vera e propria banca, conforme alle normative locali e supervisionata dalla Banca d’Italia.

Un ecosistema completo di servizi finanziari

Oltre all’introduzione degli IBAN italiani, Revolut ha ampliato la sua offerta con prodotti come prestiti personali, che si distinguono per la loro flessibilità e l’assenza di costi aggiuntivi. Questo approccio innovativo ha permesso a Revolut di posizionarsi come una valida alternativa alle banche tradizionali, attirando un numero crescente di utenti. Nel 2024, l’app è diventata la più scaricata in Italia, con una previsione di crescita che la porterà a raggiungere 4 milioni di clienti entro la fine dell’anno.

Il futuro della fintech in Italia

Con l’introduzione degli IBAN italiani e un portafoglio di servizi in continua espansione, Revolut sta cambiando il panorama bancario italiano. Gli utenti possono ora godere di un’esperienza bancaria fluida e senza frizioni, con la possibilità di gestire tutte le loro esigenze finanziarie attraverso un’unica app. Questo approccio integrato non solo facilita le transazioni quotidiane, ma contribuisce anche a costruire la fiducia degli utenti, come dimostrato dai riconoscimenti ricevuti da Altronconsumo e Statista/Corriere della Sera.