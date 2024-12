in

Un bilancio positivo per l’insurtech italiano

L’Italian Insurtech Association (IIA) ha chiuso il 2024 con un bilancio decisamente positivo, accogliendo 50 nuovi soci e portando il totale a 219 membri. Questo incremento non solo evidenzia la vitalità del settore, ma sottolinea anche l’importanza crescente dell’insurtech come motore di innovazione nel panorama assicurativo italiano. La diversificazione dei soci è particolarmente significativa, con quasi il 30% delle nuove aziende provenienti da settori esterni a quello assicurativo tradizionale.

Investimenti in crescita e nuove tecnologie

Nel 2024, gli investimenti nel comparto insurtech hanno raggiunto i 700 milioni di euro, con previsioni di superare il miliardo entro la fine dell’anno. Le compagnie assicurative continuano a essere i principali investitori, rappresentando il 73% del totale, seguite da banche e broker. Tuttavia, è interessante notare che gli investimenti da parte di player non assicurativi sono aumentati dell’80% rispetto all’anno precedente, dimostrando l’attrattività del settore per una varietà di aziende. Settori come telecomunicazioni e salute stanno ampliando le loro offerte integrando servizi assicurativi nei loro prodotti, contribuendo così alla crescita del mercato.

Il futuro dell’insurtech: AI e embedded insurance

Il futuro dell’insurtech in Italia si preannuncia ricco di opportunità, con l’intelligenza artificiale (AI) e l’embedded insurance che giocano un ruolo cruciale. Entro il 2030, si prevede che il 55% delle polizze assicurative emesse includerà componenti di AI, migliorando l’efficienza dei processi e la personalizzazione dei servizi. L’embedded insurance, che integra le polizze nei processi di acquisto digitali, sta rivoluzionando la distribuzione delle assicurazioni, semplificando l’accesso ai servizi e ampliando la penetrazione di mercato. L’IIA si impegna a creare un ecosistema dinamico e inclusivo, promuovendo la digitalizzazione e la sostenibilità nel settore assicurativo.