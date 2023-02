Ricevere il token freeway nel mio Remitano Wallet: ecco come fare

Se hai qualche interesse ad acquistare Freeway Token (FWT), ti verrà richiesto di avere Bitcoin abbreviato come (BTC) o Ethereum (ETH) per scopi di trading. Ho esaminato il principale scambio di criptovalute Binance in questo post per aiutarti a determinare i migliori siti per acquistare criptovaluta utilizzando una carta di credito o un conto bancario.

Fai una lettura e ottieni consigli sul miglior trading di criptovaluta.

Passo 1: Come creare un account Binance:

1.1 Visita il sito web di Binance

Ci sono stati diversi casi di phishing segnalati negli ultimi anni che sono imitazioni al sito originale, è essenziale esaminare attentamente l’URL del sito web. In primo luogo, cerca il certificato “Secure” che dovrebbe apparire nella barra degli indirizzi e che funge da conferma della genuinità del sito.

In secondo luogo, per essere più sicuri durante il trading sulla piattaforma, assicurati di aggiungere il sito autentico ai segnalibri per eludere qualsiasi confusione nelle ricerche future.

1.2 Inserisci i dettagli di trading

Devi compilare i tuoi dati andando alla scheda “Registrati” che si trova nell’angolo destro della pagina del sito web e inserire i tuoi dettagli di trading. Ad esempio, dovrai inserire il tuo numero di cellulare o scegliere di usare il tuo indirizzo email.

Per l’indirizzo e-mail, è necessario utilizzare la tua e-mail principale a cui puoi accedere facilmente e la più sicura poiché ne avrai bisogno per accedere sempre al tuo account Binance.

Devi anche scegliere una password complessa per la tua e-mail; una password complessa dovrebbe comprendere un mix di numeri, simboli, lettere maiuscole e minuscole. Riceverai un codice a 6 cifre tramite l’e-mail che hai fornito come codice di verifica del tuo account e per completare il processo di registrazione.

1.3 Consenti l’autenticazione a due fattori 2FA (opzionale)

Per rendere il tuo account più sicuro devi consentire l’uso di un’autenticazione a due fattori dopo il primo accesso. Fidati di me; è fondamentale impostare il 2FA perché rende il tuo account più sicuro da qualsiasi attività di hacking!

Ogni volta che accedi con l’autenticazione a due fattori, dovrai fornire un codice univoco una volta digitato l’e-mail e la password. Per ottenere il tuo codice univoco, usa l’app Google Authenticator scaricata sul tuo smartphone.

Passo 2: Acquista il tuo primo Bitcoin (BTC)

Per inviare denaro al tuo conto portafoglio Crypto su Binance direttamente tramite il tuo conto bancario tramite trasferimento di denaro SWIFT o puoi scegliere di utilizzare la tua carta di debito/credito. Per questa parte, ti guiderò su come usare la tua carta di credito.

Binance in precedenza non consentiva l’uso di carte di credito o di debito sulla sua piattaforma, ma lo stesso è stato introdotto. Binance ha collaborato con Simplex per consentire ai suoi utenti di utilizzare le loro carte di credito e di debito per acquistare Bitcoin o Ethereum. Ciò ha portato a velocità di transazione crittografiche più elevate, bassi costi di transazione e maggiore flessibilità delle transazioni.

Consiglio vivamente di acquistare prima Bitcoin e poi scambiarlo per la giusta quantità di Freeway Token (FWT).

È facile acquistare Bitcoin tramite la tua carta di credito, ma approfondirò i modi migliori per farlo passo dopo passo per assicurarti di capire tutto il punto del trading.

Sposta il cursore del mouse nella scheda “Acquista Crypto” che si trova sulla barra superiore e attiva il menu a discesa. “Quindi scegli la valuta, ad esempio dollari USA, e fai clic su “”Carta di credito/debito“” per portarti al passaggio successivo.” Sarai portato alla pagina successiva; in questa pagina vedrai le opzioni per scegliere il Bitcoin desiderato (Seleziona BTC) e l’importo che devi spendere per acquistare l’importo Bitcoin scelto. L’importo totale che devi spendere verrà visualizzato in base all’importo Bitcoin richiesto e al prezzo di mercato corrispondente in quel momento (comprese tutte le commissioni). Tuttavia, puoi scegliere di impostare prima il costo totale, quindi il sistema calcolerà automaticamente l’importo dell’ordine per te. Quindi, fai clic su “Acquista BTC. Apparirà una finestra che contiene tutti i dettagli del tuo ordine. Tuttavia, prima di confermare l’ordine è necessario leggere l’esclusione di responsabilità e le Condizioni d’uso. Una volta soddisfatto, conferma il tuo ordine spuntando la scheda e vai su “Vai al pagamento“; clicca. Inserisci anche i dettagli della tua carta di credito e le informazioni personali. Una volta fatto, devi fare clic su “Paga ora” e dargli un momento per verificare i tuoi dati. Ti verrà richiesto di verificare la tua e-mail e il tuo numero di telefono se si tratta del tuo primo pagamento semplice tramite un codice inviato tramite e-mail o SMS. Completa il processo di verifica aprendo il link nella tua e-mail e digita il codice che ricevi via SMS. Una volta fatto tutto quanto sopra, puoi fare clic su “Continua“. La verifica dell’identità segue tramite l’uso di un documento ufficiale. Fondamentalmente carica la foto del tuo documento di identificazione accompagnata dai tuoi dati personali e fai clic sulla scheda “Carica documento”.

Infine, il tuo documento personale sarà approvato una volta verificato dal sistema e inviata un’e-mail per mostrare la conferma dell’acquisto dell’ordine. Successivamente, il tuo account Binance viene accreditato con BTC o Ethereum acquistato.

Passaggio 3: trasferire le tue criptovalute su un Altcoin Exchange Bitmax

Allo stesso modo, come nei passaggi precedenti, lasciami guidare su come acquistare Freeway Token (FWT) utilizzando il tuo investimento da Binance.

Ricorda anche che non tutte le criptovalute possono essere scambiate in Binance, dobbiamo trasferire le nostre monete a uno scambio che Freeway Token (FWT) possa essere scambiato. Quindi lascia che ti guidi a Bitmax che è un famoso scambio per scambiare altcoin. Usa il link qui sotto per registrare il tuo nuovo account.

Se hai completato processi simili a quelli che abbiamo fatto prima con Binance, siamo pronti a trasferire i nostri Bitcoin.

Passaggio 4: depositare BTC in cambio

Se hai creato la tua nuova configurazione del conto di trading in una delle borse che scambiano Freeway Token (FWT), dovrai trasferire il tuo BTC da Binance a quella specifica borsa. Cosa che dovrai fare usando un sistema di portafoglio.

Successivamente, devi fare clic su “La mia risorsa”, quindi fare clic su “Deposito” dal menu a sinistra.

Quindi dovrai selezionare “BTC” dalla sezione Token e copiare il dato “Indirizzo di deposito”

Questo processo può essere difficile per te, ma non preoccuparti, è più facile di un bonifico bancario.

Se hai già copiato l’indirizzo unico del portafoglio BTC, torna a Binance.

Devi spostare il cursore su “Portafoglio” sul lato destro della barra superiore e una volta visualizzato il popup, fai clic su “Fiat and Spot (Deposito e prelievo)”.

Cerca BTC nell’elenco e fai clic su “Preleva” sul lato destro.

Quindi devi incollare l’indirizzo di deposito che hai appena copiato dall’altro scambio e selezionare BTC come rete di trasferimento. Annota l’importo che vuoi prelevare (puoi fare clic sul pulsante Max se vuoi prelevare tutto).

Se hai fatto quanto sopra, fai clic sul pulsante Invia per iniziare con il processo di prelievo. Inoltre, per continuare con il prelievo, Binance potrebbe chiederti il tuo codice 2FA e dovrai anche confermare il prelievo con un’e-mail.

Questo è tutto ciò che devi fare, quindi, dovresti aspettare per un breve periodo in modo che la blockchain confermi la tua transazione.

Fase 5: Trading Freeway Token (FWT)

Dovrai tornare a Bitmax per acquistare Freeway Token (FWT) con i Bitcoin che hai inviato.

E sposta il mouse sul trading e poi fai clic su standard sotto trading in contanti.

Vedrai una colonna sul lato sinistro; assicurati di selezionare la coppia “BTC” e nella barra di ricerca digita “FWT”.

Se hai già spostato la tua moneta cliccaci e ora vedrai un grafico dei prezzi di FWT/BTC al centro della pagina. Seleziona la scheda “Mercato” in quanto questo è il modo più semplice per acquistare gli ordini. Scegli o digitare il tuo importo o scegliere quale parte del tuo deposito BTC vorresti spendere per l’acquisto, facendo clic sui pulsanti percentuali.

Una volta confermato tutto, fai clic su “Acquista FWT”. Ora hai il tuo FWT!

Altri scambi per acquistare criptovalute

Oltre agli scambi sopra elencati, ci sono alcuni scambi crittografici più comuni in cui sono disponibili volumi di trading giornalieri e un’enorme base di utenti. Questo aiuta a garantire che tu possa vendere le tue monete quando vuoi e che le spese per la negoziazione non siano elevate. Si consiglia di registrarsi anche su queste borse perché ogni volta che Freeway Token viene elencato lì dà ai trader che hanno già registrato una grande quantità di volumi di trading, il che significa che ti verranno fornite alcune grandi opportunità di trading!

Passaggio finale: come archiviare il token Freeway in modo sicuro nei portafogli hardware

1. Ledger Nano S

Facile da configurare e ha un’interfaccia di trading amichevole.

Consente l’utilizzo su desktop e notebook

Leggero e portatile

È stato progettato per supportare la maggior parte delle blockchain e una vasta gamma di token (ERC-20)

Ha molte lingue commerciali.

Progettato da un’azienda consolidata trovata nel 2014 con una grande sicurezza dei chip

Non è costoso ma può essere acquistato a un prezzo accessibile

2. Ledger Nano X

È stato realizzato con un chip di elemento più avanzato e sicuro (ST33) rispetto a Ledger Nano S

Ha un design facile che permette l’uso su desktop o laptop, o anche smartphone e tablet tramite connessione Bluetooth.

Anche leggero e portatile e ha una batteria ricaricabile integrata

Ha uno schermo più grande

Viene fornito con più spazio di archiviazione rispetto a Ledger Nano S

Supporta la maggior parte delle blockchain e una vasta gamma di token (ERC-20)

Fornisce diverse lingue per ogni cliente

È stato progettato da una famosa azienda trovata nel 2014 con grande sicurezza dei chip

Può essere ottenuto ad un prezzo accessibile

Se hai ancora intenzione di rimanere a hodl” come lo chiamano alcune persone, fondamentalmente ha manomesso “hold” (che diventa famoso con il passare del tempo) il tuo Freeway Token per molto tempo, devi trovare modi per assicurarti che rimanga sicuro,

Tuttavia Binance è lo scambio di criptovaluta più sicuro, negli ultimi anni ci sono stati incidenti di hacking e i fondi sono stati persi. A causa della progettazione dei portafogli negli scambi, saranno sempre accessibili via internet (“Hot Wallets” come vengono chiamati), esponendo quindi alcuni aspetti delle debolezze.

Quindi salvaguarda le tue criptovalute mettendole in “Cold Wallets”, dove il portafoglio avrà accesso alla blockchain solo (o semplicemente “andare online”) quando invii fondi. Questo riduce le possibilità di essere hackerati. Ad esempio, usa un portafoglio di carta che è un tipo di portafoglio freddo libero. Può anche essere definito come una coppia di indirizzi pubblici e privati prodotti offline e che scrivi su un foglio per stare al sicuro con te. Ma non è permanente e può essere affrontato da un certo rischio.

Così, il portafoglio hardware è quindi il migliore rispetto ai portafogli freddi. Poiché di solito sono dispositivi abilitati USB che possono contenere le informazioni chiave del tuo portafoglio nel modo più sicuro. Inoltre sono progettati utilizzando la sicurezza di livello militare e il loro firmware viene continuamente aggiornato dai loro produttori e questo li rende più sicuri da usare. Ad esempio, Ledger Nano S e Ledger Nano X e sono i portafogli hardware più comuni, puoi acquistarne uno da 50 a 100 dollari a seconda delle specifiche che hanno. Li consiglio vivamente per tenere i tuoi beni perché questi portafogli sono degni di ogni centesimo secondo la mia esperienza e opinione.

Ricevere il token freeway nel mio Remitano Wallet

Per ricevere il token Freeway nel tuo portafoglio Remitano, segui questi passaggi:

Assicurati di avere un account Remitano e di aver effettuato l’accesso correttamente. Ottieni l’indirizzo di deposito del token Freeway dal tuo portafoglio Remitano. Questo è l’indirizzo univoco che utilizzerai per ricevere i token. Condividi l’indirizzo di deposito con il mittente. Il mittente avvierà quindi un trasferimento dei token Freeway al tuo indirizzo di deposito. Attendi che il trasferimento sia confermato sulla blockchain. Questo processo può richiedere da pochi minuti a diverse ore, a seconda delle attuali condizioni di rete. Una volta confermato il trasferimento, i token Freeway appariranno nel tuo portafoglio Remitano.

È importante assicurarsi di utilizzare l’indirizzo di deposito corretto per il token Freeway, poiché l’invio di token all’indirizzo sbagliato può comportare una perdita permanente di fondi. Inoltre, verifica sempre l’autenticità del mittente prima di avviare qualsiasi transazione.

Domande frequenti

È possibile acquistare Freeway Token in contanti?

La risposta è No. Perché non c’è modo di acquistare direttamente Freeway Token con contanti. Ma, utilizzando mercati come LocalBitcoins per acquistare prima Bitcoin e completare il resto dei passaggi trasferendo il tuo bitcoin ai rispettivi scambi AltCoin.

Come posso acquistare Bitcoin dai venditori locali?

Puoi andare su LocalBitcoins che è uno scambio Bitcoin peer-to-peer. È più un mercato in cui gli utenti possono acquistare e vendere Bitcoin da e verso l’altro. Gli utenti, noti come trader, fanno pubblicità per mostrare il loro prezzo e il metodo di pagamento che vogliono utilizzare. Quindi gli acquirenti acquistano dai commercianti per acquistare dai venditori in una particolare regione vicina sulla piattaforma. LocalBitcoins è dopo tutto un buon posto dove andare a comprare Bitcoin quando è impossibile per te trovare i tuoi metodi di pagamento preferiti da qualche altra parte. I prezzi del sito sono alti e devi stare molto attento ad evitare i truffatori.

Quali sono i modi più veloci in cui posso acquistare Freeway Token mentre vivo in Europa?

Mentre in Europa hai il vantaggio di acquistare criptovalute in modo facile e veloce. Perché l’Europa ha anche banche online che aiutano gli acquirenti ad aprire semplicemente un conto e trasferire denaro a scambi come Coinbase e Coinmama. Le banche che sono comuni come banche online in Europa sono Bunq, N26 e Revolut.

Posso usare piattaforme alternative per acquistare Freeway Token o Bitcoin con carte di credito?

Sì, puoi, devi solo visitare Changelly, che è un sito facile da scambiare, specialmente quando si tratta di acquistare Bitcoin con carte di credito. Fornisce uno scambio automatico di criptovaluta che dà a un acquirente l’opportunità di scambiare criptovalute velocemente e acquistarle utilizzando la carta di credito. È stato progettato per consentire agli utenti di acquistare facilmente criptovalute poiché ha un’interfaccia utente semplice e fornisce anche istruzioni facili da seguire.