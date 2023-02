Si possono inviare Bitcoin a un indirizzo non Bitcoin?

L’invio di Bitcoin da un portafoglio all’altro è abbastanza semplice e generalmente richiede due cose di base: un portafoglio di criptovaluta con alcune monete e un indirizzo a chiave pubblica per completare la transazione. Poiché Bitcoin è una rete peer-to-peer, devono essere coinvolte solo le due entità che eseguono la transazione.

Ma a seconda del tipo di portafoglio utilizzato, il processo esatto di un trasferimento di Bitcoin potrebbe essere leggermente diverso. Il processo è generalmente lo stesso anche per diversi tipi di criptovaluta.

Come funziona l’invio di Bitcoin sulla Blockchain?

In senso lato, l’invio di Bitcoin da un portafoglio all’altro comporta una transazione digitale: uno scambio di indirizzi e quindi un trasferimento di dati di proprietà che viene poi registrato sulla blockchain Bitcoin.

Come tale, le basi di come trasferire Bitcoin coinvolgono due portafogli crittografici, un indirizzo Bitcoin e di solito una commissione di transazione.

In pratica, è spesso semplice come inviare denaro a qualcuno usando una piattaforma p2p, come Venmo o PayPal.

L’invio di Bitcoin è gratuito?

La risposta breve: No. L’invio di Bitcoin non è gratuito. Poiché i minatori o i partecipanti alla blockchain Bitcoin devono elaborare una transazione e registrarla sulla blockchain, c’è del lavoro da fare – e di solito, coloro che eseguono le transazioni devono pagare i minatori per fare il lavoro.

Questo di solito assume la forma di una commissione di rete, che viene pagata alle entità che esercitiamo e convalidano i dati sulla blockchain.

Come vengono determinate le commissioni Bitcoin

Le commissioni crittografiche, comprese quelle per l’invio di Bitcoin, operano su un modello di domanda e offerta. Fondamentalmente, una blockchain ha solo così tante risorse – come validatori e minatori – che possono elaborare i dati e registrarli sulla rete. Quindi, quando molte entità sono in competizione per quelle risorse, può causare l’aumento delle commissioni.

Allo stesso modo, quando la domanda è bassa, anche le commissioni possono essere più basse.

Se vuoi che la tua transazione vada avanti più velocemente, pagare commissioni più alte può aiutare a farlo accadere. Ma il tasso in corso per le commissioni Bitcoin fluttua con l’offerta e la domanda sulla rete.Impostazione della commissione di rete BTC

Come accennato, puoi regolare la commissione che paghi nel tentativo di accelerare la velocità della tua transazione. I dadi e i bulloni di farlo dipenderanno dallo specifico portafoglio crittografico che stai utilizzando, ma di solito comporta l’impostazione di una commissione di rete personalizzata quando si imposta una transazione dal tuo portafoglio crittografico. Se vuoi pagare una commissione più bassa, la tua transazione probabilmente richiederà più tempo, ma più alta è la commissione che paghi, più velocemente è probabile che la tua transazione venga eseguita.

Ancora una volta, si tratta di domanda e offerta, e i validatori e i minatori sulla blockchain rispondono agli incentivi: alias denaro.

Come inviare Bitcoin in 3 semplici passaggi

Prima di tutto, se non sei riuscito a creare un portafoglio crittografico, dovrai farlo prima di qualsiasi altra cosa. Ma dopo di che, con quasi tutti i portafogli crittografici, il processo di conduzione di un trasferimento di bitcoin comporta gli stessi passaggi generali, che dovrebbero essere seguiti con cura:

1. Immettere l’indirizzo

Devi indirizzare la tua transazione nel posto giusto, il che significa inserire l’indirizzo del portafoglio a cui vuoi inviare Bitcoin. Gli utenti dovrebbero sempre ricontrollare l’indirizzo a cui stanno inviando. Alcuni portafogli hardware ricorderanno esplicitamente agli utenti di farlo. Quando possibile, l’uso di un indirizzo con codice QR potrebbe essere il metodo preferibile, solo per essere assolutamente certi.

2. Inserisci l’importo

Quindi, inserisci l’importo o la quantità di Bitcoin che desideri inviare. Quando si inserisce la quantità di Bitcoin da inviare, alcuni portafogli potrebbero consentire agli utenti di dettare in termini di fiat (come i dollari USA). È importante notare quale valuta viene visualizzata per evitare errori.

Se il portafoglio di un utente supporta più criptovalute, è anche importante selezionare la moneta corretta. L’invio di Bitcoin (BTC) a un indirizzo di contanti bitcoin (BCH), ad esempio, potrebbe comportare una perdita permanente di fondi. L’invio di qualsiasi criptovaluta a un indirizzo per un’altra criptovaluta generalmente li invierà in un oblio digitale in cui non possono essere recuperati in alcun modo, in modo simile all’invio di denaro sul conto bancario di uno sconosciuto, senza alcuna via di ricorso.

Per transazioni più grandi, potrebbe essere una buona idea inviare una piccola quantità di Bitcoin come test, per assicurarsi che l’indirizzo sia corretto.

3. Trasmissione tramite invio

Trasmetti la transazione premendo “invia”. Quando si invia da alcuni portafogli desktop, agli utenti potrebbe essere richiesto di selezionare la tariffa di rete prima di fare clic su invia, come discusso. E ancora, le transazioni a tariffa più alta di solito ricevono una priorità più alta dai minatori di Bitcoin e raggiungeranno la loro destinazione in un lasso di tempo più breve.

Quando si utilizzano portafogli ospitati in exchange e la maggior parte dei portafogli hardware, l’importo della commissione di rete verrà scelto automaticamente per l’utente.

Come Posso Ricevere Bitcoin?

Ricevere Bitcoin richiede solo che un utente abbia un portafoglio e un indirizzo pubblico per quel portafoglio. Per ricevere fondi, basta fornire l’indirizzo pubblico alla persona che vuole inviarti Bitcoin.

Ci sono davvero due passi necessari per ricevere Bitcoin:

1. Apri il tuo portafoglio e seleziona “ricevere” o “genera nuovo indirizzo”. Il tuo portafoglio dovrebbe offrire una di queste opzioni, o qualcosa di simile.

2. Condividi l’indirizzo con il mittente Bitcoin. L’indirizzo può venire sotto forma di una stringa di numeri e lettere o come codice QR. Il codice QR può essere inviato come immagine o scansionato direttamente da uno smartphone.

Ci sono anche servizi che consentono ai commercianti di accettare bitcoin come pagamento per beni e servizi. Molto spesso, il servizio convertirà immediatamente le monete in valuta locale e consegnerà i fondi al commerciante in cambio di una piccola commissione.

Si possono inviare Bitcoin a un indirizzo non Bitcoin?

Se invii Bitcoin a un indirizzo non Bitcoin, come un indirizzo Ethereum o un conto bancario tradizionale, la transazione probabilmente fallirà e potresti perdere il tuo Bitcoin. Questo perché Bitcoin e altre criptovalute sono costruite su diverse reti blockchain che non sono compatibili tra loro.

Quando invii una transazione di criptovaluta, deve essere verificata dalla rete prima di poter essere completata. Se invii Bitcoin a un indirizzo non Bitcoin, la rete non sarà in grado di riconoscere l’indirizzo di destinazione e non sarà in grado di verificare la transazione. Di conseguenza, la transazione probabilmente fallirà e il tuo Bitcoin andrà perso.

È importante ricontrollare l’indirizzo del destinatario prima di inviare una transazione di criptovaluta per assicurarsi che sia il tipo di indirizzo corretto e sia accurato. Se invii accidentalmente Bitcoin all’indirizzo sbagliato, potrebbe essere difficile o impossibile recuperare i tuoi fondi, quindi è importante stare attenti e prendere le precauzioni necessarie per evitare errori.

Inviare Bitcoin a un altro utente

Trasferire Bitcoin in un altro portafoglio funziona molto come inviare Bitcoin a un altro utente. Basta generare un indirizzo a chiave pubblica per il portafoglio ricevente e inviagli monete dal portafoglio di invio.

In effetti, il processo è più o meno esattamente lo stesso, poiché il trasferimento o l’invio di criptovalute a un portafoglio crittografico diverso non sono diversi in alcun modo pratico. Come tale, il modo di farlo rispecchia gran parte di ciò che abbiamo già coperto, sia che tu stia trasferendo Bitcoin al portafoglio di un’altra persona o entità, o tra due portafogli che possiedi:

Avrai bisogno di un indirizzo Bitcoin per inviare o effettuare transazioni. Avere questo è essenziale, altrimenti, è come lanciare una lettera nella posta senza scrivere un indirizzo sulla busta.

Dopodiché, si tratta di utilizzare l’interfaccia di trasferimento del tuo portafoglio per selezionare la quantità di Bitcoin da trasferire e per determinare la commissione di rete che sei disposto a pagare. Se stai trasferendo Bitcoin tra due portafogli che possiedi, potresti non avere un’enorme fretta di eseguire la transazione. (Questo potrebbe essere un esempio di un momento in cui sei d’accordo con il pagamento di una bassa commissione di rete, anche se la transazione potrebbe richiedere più tempo.)

Con tutto questo in quadrate, si tratta solo di premere “invia” per eseguire la transazione. Ancora una volta, le specifiche di questi passaggi dipenderanno interamente dal portafoglio crittografico che stai usando per inviare il tuo Bitcoin.

E un’altra cosa di cui essere consapevoli: il destinatario (anche se sei tu) non ha bisogno di pagare alcuna commissione di rete per accettare i trasferimenti Bitcoin in arrivo. Tali commissioni sono pagate dall’entità che avvia il trasferimento. Quindi, se stai trasferendo Bitcoin tra due portafogli che possiedi, non sarai ingannato da più commissioni: dovrai pagare solo una volta.

Puoi Inviare Denaro Usando Bitcoin?

In una transazione Bitcoin, il saldo della moneta rappresenta il valore monetario. Quindi, in un certo senso, sì, puoi inviare denaro usando Bitcoin. Ma usare un portafoglio web, desktop o hardware per inviare valuta fiat (come dollari USA, euro o yen) non è qualcosa di comunemente fatto, anche se alcuni portafogli multivaluta potrebbero avere questa funzione.

Alcuni scambi di criptovaluta consentono anche il trading di valute fiat, quindi potrebbe teoricamente essere possibile inviare valuta fiat a un altro utente su quello stesso scambio. La rete Bitcoin da sola, tuttavia, non può attualmente essere utilizzata per inviare altro che Bitcoin.

Posso inviare Bitcoin a qualcuno senza portafoglio?

La risposta breve è no. Usando i portafogli tradizionali, non c’è modo di inviare Bitcoin a qualcuno senza un portafoglio.

Come discusso, non cerceresti di spedire una lettera a qualcuno senza scrivere un indirizzo sulla busta – il postino non saprebbe dove portarla. Allo stesso modo, non puoi inviare Bitcoin a qualcuno che non ha un portafoglio crittografico, poiché non avrebbe modo di ricevere il Bitcoin e non avresti modo di inviare effettivamente BTC senza un indirizzo digitale.

Ci sono, tuttavia, alcune soluzioni alternative.

Ad esempio, ci sono alcuni servizi disponibili che consentono alle persone di inviare Bitcoin a qualcun altro utilizzando metodi alternativi, come un indirizzo e-mail. In questi casi, le monete sono conservate in un nuovo portafoglio fino a quando non possono essere richieste dal destinatario. Quindi, tecnicamente parlando, il destinatario avrebbe ancora bisogno di ottenere un portafoglio crittografico per recuperare il suo Bitcoin, almeno ad un certo punto.

Naturalmente, è anche possibile possedere Bitcoin attraverso un altro modo round-about: tramite un veicolo di investimento come un fondo scambiato (ETF) basato su Bitcoin. Gli ETF sono come panieri di investimenti e possono contenere una miscela di azioni, obbligazioni e altre attività. Gli ETF crittografici possono e contengono miscele di attività crittografiche o attività sostenute da criptovalute, dando agli investitori l’esposizione al mercato.

Quindi, anche se non è esattamente lo stesso, c’è un modo per possedere o avere una certa esposizione al mercato Bitcoin senza un portafoglio.

Il Takeaway

L’invio di Bitcoin richiede solo un portafoglio con alcuni fondi e l’indirizzo (chiave pubblica) o il codice QR del portafoglio a cui vuoi inviare Bitcoin. I dettagli esatti possono variare a seconda del portafoglio utilizzato per inviare la transazione, ma il mittente non deve preoccuparsi del tipo di portafoglio utilizzato dal destinatario.

Dovresti anche prendere in considerazione cose come le commissioni quando invii Bitcoin, ma tieni presente che solo il mittente è sul gancio per eventuali costi applicabili. Tutto sommato, l’invio o il trasferimento di Bitcoin su un nuovo portafoglio è un processo abbastanza semplice, purché tu sia attento a concentrarti sui dettagli!