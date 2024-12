in

Un calo inatteso nelle richieste di sussidio

Nella settimana conclusasi il 13 dicembre, le richieste di sussidio alla disoccupazione negli Stati Uniti hanno mostrato un calo significativo, attestandosi a 220 mila unità. Questo dato rappresenta una riduzione di 22 mila unità rispetto ai 242 mila della settimana precedente, superando le aspettative degli analisti che avevano previsto un calo a 229 mila unità. Questo trend positivo potrebbe indicare una ripresa del mercato del lavoro, nonostante le incertezze economiche globali.

Media delle richieste e indicatori di mercato

Secondo i dati forniti dal Dipartimento del Lavoro americano, la media delle richieste delle ultime quattro settimane, considerata un indicatore più affidabile per valutare la salute del mercato del lavoro, si è assestata a 225.500 unità. Questo valore è in leggero aumento rispetto al dato della settimana precedente, che era stato rivisto a 224.250 unità da un preliminare di 218.250. La stabilità di queste cifre è cruciale per comprendere le dinamiche occupazionali negli Stati Uniti.

Impatto delle politiche monetarie

Le recenti fluttuazioni nel mercato del lavoro americano sono state influenzate anche dalle politiche monetarie della Federal Reserve. La cautela sui mercati globali ha portato a un’attenzione particolare sui tassi di interesse, che possono avere un impatto diretto sulle decisioni di assunzione delle aziende. Le borse cinesi, ad esempio, hanno chiuso in negativo, con l’indice Hang Seng che ha perso lo 0,5% e Shanghai un calo dello 0,36%. Anche Sydney e Seul hanno registrato performance negative, suggerendo che le incertezze economiche globali continuano a influenzare i mercati.