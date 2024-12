Un passo strategico per Finint Investments

Finint Investments, la società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Finint, ha recentemente siglato un accordo per l’acquisizione di un ramo d’azienda di Hedge Invest SGR, una realtà ben consolidata nel settore degli investimenti alternativi. Questa operazione si inserisce all’interno del Piano Industriale 2024-2026, mirato a rafforzare la presenza di Finint nei mercati sia italiani che internazionali, ampliando al contempo l’offerta per la clientela HNWI (High-Net-Worth Individuals) e Family Office.

Dettagli dell’acquisizione

Con l’integrazione di Hedge Invest, Finint Investments gestirà un totale di 54 fondi, raggiungendo un valore complessivo di 5,8 miliardi di euro. Questo consolidamento non solo migliora il posizionamento di Finint nel mercato, ma apre anche a nuove sinergie e competenze, fondamentali per affrontare le sfide future del wealth management. L’accordo prevede che Finint assuma la direzione dell’attività di gestione collettiva e dei servizi di investimento, permettendo così una gestione più efficiente e mirata delle risorse.

Benefici per Hedge Invest e il mercato

Per Hedge Invest, questa operazione rappresenta un’opportunità per valorizzare le proprie competenze specialistiche, beneficiando dell’integrazione con una realtà consolidata. In un contesto di mercato dove le economie di scala sono sempre più rilevanti, l’unione con Finint Investments permetterà di ottimizzare le risorse e migliorare l’offerta ai clienti. Inoltre, il portafoglio di Finint si arricchirà di 10 fondi per un valore complessivo di circa 600 milioni di euro, aumentando la capacità distributiva e ampliando i focus geografici delle strategie di investimento.

Il commento dell’Amministratore Delegato

Mauro Sbroggiò, Amministratore Delegato di Finint Investments, ha sottolineato l’importanza di questa operazione, definendola un’opportunità strategica per accrescere il posizionamento nel settore degli investimenti alternativi. Sbroggiò ha evidenziato come l’integrazione con Hedge Invest, che condivide i valori e lo spirito imprenditoriale del Gruppo Finint, permetterà di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze della clientela, sia privata che istituzionale. Le sinergie commerciali e le competenze tecniche innovative saranno fondamentali per la crescita futura della società.

Prospettive future

Grazie a questa acquisizione, Finint Investments prevede di superare i 5,8 miliardi di euro di masse in gestione e di espandere la propria rete operativa, con sedi a Conegliano, Milano, Trento e Londra. L’operazione non solo consolida la posizione di Finint nel mercato, ma rappresenta anche un passo significativo verso l’apertura a partnership con asset manager internazionali, attraverso una ICAV irlandese dedicata ai fondi UCITS. Questo approccio strategico garantirà un presidio sempre maggiore sulla clientela HNWI e sui Family Office, posizionando Finint come un attore chiave nel panorama degli investimenti alternativi.