Il congresso nazionale dell’Anasf a Napoli

Si è concluso a Napoli il 12° congresso nazionale dell’Anasf, l’associazione che rappresenta oltre 12.000 consulenti finanziari italiani. Questo evento ha visto la partecipazione di numerosi delegati e ha offerto un’importante piattaforma per discutere le sfide e le opportunità che il settore finanziario si trova ad affrontare. Durante i tre giorni di lavori congressuali, sono state presentate e approvate 38 mozioni, votate con un’ampia maggioranza, che delineano le linee guida per il prossimo quadriennio.

Riconferma di Luigi Conte

Come da attese, Luigi Conte è stato riconfermato presidente dell’associazione per il suo secondo mandato. In un momento di grande responsabilità, Conte ha dichiarato: “Governare l’Associazione significa governare in maniera trasparente e diretta gli interessi della categoria, che ogni giorno in forma laboriosa e concreta si muove per cambiare le cose e migliorare il Paese”. Le sue parole evidenziano l’importanza di un approccio proattivo e responsabile nella gestione delle questioni che riguardano i consulenti finanziari.

Un Consiglio Nazionale rinnovato

Il nuovo Consiglio Nazionale, che ha eletto Conte, è composto da membri giovani e da molte donne, rappresentando così una diversità che riflette le esigenze di migliaia di elettori. Tra i membri del consiglio troviamo Attilio Ariano, Drago Biafore, Andrea Bonadei e molti altri, tutti pronti a portare avanti le istanze della categoria. Conte ha sottolineato l’importanza di questo consiglio, affermando che “potrà ripercorrere quanto di positivo fatto sino ad oggi e determinare un passaggio strategico e fondamentale”. Questo è un segnale chiaro che l’Anasf è pronta ad affrontare le sfide future, anche al di là dei confini nazionali.

Prospettive future per l’Anasf

Le mozioni approvate durante il congresso non solo stabiliscono le priorità per il futuro, ma pongono anche l’accento sulla necessità di innovazione e adattamento in un contesto economico in continua evoluzione. Conte ha espresso il desiderio che “competenza ed entusiasmo” guidino il futuro dell’Associazione, un obiettivo ambizioso che richiede l’impegno di tutti i membri. Con un focus sulla trasparenza e sull’inclusione, l’Anasf si prepara a navigare le sfide del mercato finanziario, cercando di migliorare continuamente i servizi offerti ai propri clienti.