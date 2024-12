Un accordo strategico per il futuro

Il mondo della bancassicurazione sta vivendo un momento di grande evoluzione, e il recente rinnovo della partnership tra CNP Vita Assicura e Banca Patrimoni Sella & C. ne è un chiaro esempio. Le due realtà hanno deciso di prolungare la loro alleanza strategica per altri dieci anni, fino al 2034, con l’obiettivo di offrire soluzioni assicurative sempre più innovative e personalizzate a una clientela in continua evoluzione.

Focus sulle esigenze del cliente

Questo accordo non è solo un semplice rinnovo, ma rappresenta un passo significativo verso la crescita delle masse gestite e lo sviluppo di un’offerta assicurativa di risparmio e investimento. La partnership si basa su valori condivisi e una fiducia reciproca, elementi fondamentali per supportare i clienti nella realizzazione dei loro progetti di vita e nella gestione del patrimonio. Paolo Fumo, Direttore Commerciale di CNP Vita Assicura, ha sottolineato l’importanza di questo accordo, affermando che si tratta di un ulteriore passo avanti nella costruzione di soluzioni assicurative di qualità.

Innovazione e personalizzazione al centro della strategia

La collaborazione tra CNP Vita Assicura e Banca Patrimoni Sella & C. si distingue per l’impegno a investire in soluzioni sempre più innovative. Vincenzo De Marco, Direttore Commerciale di Banca Patrimoni Sella & C., ha evidenziato come questa alleanza consenta di ampliare e rafforzare l’offerta per i clienti, garantendo soluzioni su misura progettate per supportarli nei loro progetti di vita e di investimento. In un mercato in continua evoluzione, la capacità di rispondere con tempestività e competenza alle esigenze dei clienti diventa cruciale.

In sintesi, il rinnovo della partnership tra CNP Vita Assicura e Banca Patrimoni Sella & C. non solo consolida una relazione di lungo termine, ma rappresenta anche un impegno concreto a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più sofisticata, attraverso un’offerta di servizi assicurativi che si evolve in linea con le dinamiche del mercato.