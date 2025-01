Ripresa dei mercati azionari e prospettive economiche nel 2024

Wall Street in ripresa

La giornata di apertura di Wall Street ha portato buone notizie per gli investitori, con i principali indici che hanno mostrato un significativo recupero dopo una sessione negativa. Il Dow Jones ha guadagnato 326,28 punti, corrispondenti a un incremento del 0,76%, mentre lo S&P 500 ha registrato un aumento di 52,63 punti, pari a 0,89%. Il Nasdaq ha fatto segnare un incremento di 289,20 punti, con un +1,50%. Questi risultati indicano una ripresa robusta per i mercati azionari statunitensi, suggerendo che questa settimana potrebbe essere una delle più forti dall’elezione di novembre.

Produzione industriale e crescita economica

Parallelamente ai risultati positivi di Wall Street, la produzione industriale negli Stati Uniti ha mostrato un incremento dello 0,9% nel dicembre 2024, superando le aspettative degli analisti. Anche la produzione manifatturiera ha registrato una crescita significativa, con un aumento dello 0,6%. L’utilizzo della capacità industriale è salito al 77,6%, superando le stime iniziali. Questi dati sono incoraggianti e suggeriscono una stabilizzazione dell’economia, in linea con le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, che stima una crescita globale del 3,3% per quest’anno e il prossimo.

Inflazione e turismo in Europa

Un altro fattore che contribuisce a questa ripresa è il calo dell’inflazione, che sta favorendo la normalizzazione delle politiche monetarie. Nel 2024, il turismo in Europa è previsto raggiungere un picco storico, con quasi 3 miliardi di pernottamenti, superando il record del 2023. Tuttavia, non tutte le nazioni stanno beneficiando di questo trend. La Francia, ad esempio, non sta sfruttando l’effetto delle Olimpiadi, registrando un calo nel settore turistico. Al contrario, la Spagna sta vivendo un aumento significativo, nonostante le proteste contro l’overtourism. Secondo i dati di Eurostat, il turismo in Europa ha visto un incremento del 50% dal 2009, anche se il turismo domestico sta rallentando.