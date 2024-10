in

Risultati finanziari di Eni nel terzo trimestre 2024

Eni ha recentemente pubblicato i risultati finanziari del terzo trimestre 2024, registrando un utile netto adjusted di 1,27 miliardi di euro, in calo del 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, questo risultato supera le aspettative degli analisti, che avevano previsto un utile di 1,12 miliardi di euro. Questo dato evidenzia la resilienza della società, nonostante un contesto operativo più difficile.

Produzione di idrocarburi e performance operativa

Nel periodo in esame, l’utile operativo proforma adjusted è stato di 3,4 miliardi di euro, con una diminuzione del 14%. La produzione di idrocarburi ha raggiunto una media di 1,66 milioni di barili equivalenti al giorno, segnando un incremento del 2% rispetto al terzo trimestre 2023. Questo aumento è stato sostenuto dall’acquisizione di Neptune e dai progetti in Costa d’Avorio e Mozambico, oltre a un contributo maggiore da Indonesia e Libia. Eni continua a confermare il suo obiettivo di produzione annuale per il 2024, con un Ebit atteso a 1,1 miliardi di euro.

Piano di buyback e ritorno agli azionisti

Un aspetto significativo emerso dai risultati è il piano di buyback, che Eni ha deciso di aumentare a 2 miliardi di euro, un incremento del 25% rispetto alla guidance precedente. Questo piano di dismissione sta procedendo meglio delle aspettative iniziali, e si prevede che il ritorno totale di cassa agli azionisti raggiunga circa il 38% del flusso di cassa operativo. La società, guidata da Claudio Descalzi, ha sottolineato l’importanza di questi risultati come riflesso della solidità del suo modello di business.