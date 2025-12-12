Rivoluzione ai vertici della Guardia di Finanza a Roma: ecco le novità!

Recentemente, la caserma “Francesco Arcioni” di Roma ha ospitato una cerimonia significativa: l’avvicendamento al vertice del comando provinciale della guardia di finanza.

Questo evento ha visto il generale di brigata Giancarlo Franzese cedere il posto al colonnello Vittorio Capriello, alla presenza di autorità e membri della forza in servizio.

Il passaggio di consegne

La cerimonia ha rappresentato un momento di riflessione sui risultati ottenuti durante il mandato di Franzese. Il generale ha guidato il comando provinciale con competenza, conseguendo risultati significativi nella lotta contro le frodi fiscali e il contrabbando. Con il suo nuovo incarico di capo del III Reparto Operazioni presso il comando generale, porterà la sua esperienza su scala più ampia.

Il nuovo comandante

Il colonnello Vittorio Capriello, originario di Napoli e con un solido background accademico, si appresta a assumere il comando. Laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche e Sicurezza Economico-Finanziaria, Capriello ha completato anche diversi master professionali, riguardanti tematiche quali il diritto tributario e la gestione della crisi d’impresa. Questi aspetti della sua formazione risulteranno certamente utili nel suo nuovo ruolo.

Un futuro promettente

Capriello non è nuovo ai ruoli di comando, avendo ricoperto incarichi in diverse città italiane, tra cui Caserta, Foggia, Genova e Cagliari. Questa vasta esperienza gli conferisce una visione ampia delle problematiche e delle opportunità che la Guardia di Finanza affronta quotidianamente. Durante il suo intervento, il nuovo comandante ha espresso la sua determinazione a mantenere alto il livello di efficienza e professionalità.

Risultati e obiettivi

Il generale Mariano La Malfa, presente alla cerimonia, ha espresso gratitudine a Franzese per il suo operato e ha augurato a Capriello un buon inizio nel suo nuovo incarico. La sfida che si presenta è affrontare problematiche emergenti, come l’evasione fiscale e la lotta alla contraffazione, temi sempre più rilevanti nel contesto economico attuale.

Il passaggio di consegne alla guardia di finanza di Roma non rappresenta solo un cambiamento di leadership, ma anche un’opportunità per continuare a costruire su basi solide. Con il colonnello Capriello alla guida, vi sono prospettive favorevoli per un’ulteriore evoluzione e adattamento alle sfide contemporanee.