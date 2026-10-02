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3 Ottobre 2026

Robinhood Europe dalla Banca di Lituania: rischi e regole crypto

Scopri la natura altissima della volatilità delle crypto e il ruolo regolamentare di Robinhood Europe in Lituania.

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Robinhood Europe dalla Banca di Lituania: rischi e regole crypto

Il mercato delle criptovalute è noto per la sua volatilità estrema: i prezzi possono raddoppiare in pochi giorni o svanire quasi del tutto altrettanto rapidamente. Questa caratteristica implica che chi opera in questo settore – sia tramite trading attivo o semplicemente detenendo i token – si espone al rischio di perdere l’intero valore dell’investimento.

In aggiunta, le criptovalute non hanno status di moneta a corso legale non sono garantite da alcun governo e non beneficiano di sistemi di indennizzo pubblici.

Robinhood Europe: autorizzazione e responsabilità

Robinhood Europe, UAB – indicata con la sigla RHEU – è stata accreditata dalla Banca di Lituania (BoL) come società di intermediazione finanziaria e fornitore di servizi di cripto-asset. La licenza, identificata con il codice societario 306377915, consente all’impresa di offrire servizi di compravendita e custodia di token digitali nel rispetto della normativa lituana.

La sede legale di Robinhood Europe è situata a Vilnius, al seguente indirizzo: Vilniaus g. 33-201, LT-01402, Lituania. Tale collocazione geografica comporta l’applicazione delle norme prudenziali dell’Unione Europea in materia di prevenzione del riciclaggio e di tutela dei consumatori.

Protezione dell’investitore e limiti dell’intervento governativo

Nonostante la supervisione della BoL, gli utenti devono tenere presente che la protezione offerta è limitata alle esigenze di trasparenza e correttezza operative. Non esistono fondi di garanzia a copertura di perdite legate alle fluttuazioni di mercato o a eventuali problemi di liquidità di Robinhood Europe.

In pratica, chi decide di utilizzare la piattaforma deve valutare attentamente il proprio profilo di rischio, considerare la natura speculativa delle cryptocurrency e adottare strategie di gestione del capitale adeguate, come l’impiego di ordini stop-loss o la diversificazione tra più asset digitali.

Informazioni su Robinhood Markets, Inc.

Il collegamento con la casa madre statunitense, Robinhood Markets, Inc., è costituito da una sede a Menlo Park, CA (85 Willow Road, Menlo Park, CA 94025). Tutti i diritti relativi al marchio e al software sono riservati a Robinhood, come indicato nel copyright del 2026.

Questa struttura duale – una entità europea regolata e una holding americana – è tipica delle aziende fintech che operano a livello globale, ma non elimina la necessità di una due diligence personale da parte dell’investitore.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.

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