Robinhood Shiba Inu Listing: Robinhood supporta SHIB?

I titolari di SHIB lo vogliono sicuramente.

Shiba Inu Coin è cresciuta rapidamente verso la fine del 2021 quando ha raggiunto il traguardo di 1 milione di detentori, ma Robinhood supporta o elenca SHIB?

Dopo aver ricevuto una quotazione Coinbase nel settembre 2021 e le successive inserzioni su Kraken e CoinDCX, i possessori di SHIB stanno guardando verso Robinhood per completare la collezione di elenchi di SHIB.

Ecco uno sguardo a un potenziale elenco SHIB su Robinhood.

Robinhood supporta SHIB?

Robinhood non supporta Shiba Inu Coin a partire da gennaio 2022 e non ha confermato alcun piano per elencare SHIB in futuro.

Lo scambio attualmente supporta solo sette criptovalute. Questi sono Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin SV (BSV), Dogecoin (DOGE), Ethereum (ETH), Ethereum Classic (ETC) e Litecoin (LTC).

Invece, i potenziali possessori di SHIB dovranno guardare a binance, Coinbase, Gemini e altri scambi per acquistare SHIB.

Shiba Inu Robinhood Ultime notizie e voci

Le voci di Robinhood a sostegno di SHIB sono costanti nella comunità SHIB. Tuttavia, la maggior parte di questi sono semplicemente questo – voci.

L’ultima voce arriva dall’emittente politica di destra Zero Hedge. Pubblicando su Twitter, ha affermato che Robinhood avrebbe elencato SHIB a febbraio.

Tuttavia, Zero Hedge non ha fornito alcuna prova di tale quotazione.

Questo è simile a innumerevoli altre voci SHIB che abbiamo visto in passato.

Ecco una raccolta di alcuni che non hanno pagato.

Le voci di ottobre erano particolarmente forti su una quotazione di Robinhood. Tuttavia, il 2021 è andato e venuto senza un elenco Robinhood.

Robinhood aggiungerà SHIB?

Non c’è modo di sapere quali siano i piani di Robinhood per un elenco SHIB, ma la domanda è certamente lì.

Una petizione Change.org che chiede a Robinhood di elencare SHIB ha ora oltre 550.000 sostenitori.

La petizione rileva il successo che Robinhood ha avuto con la sua quotazione Dogecoin, osservando che SHIB ha un potenziale simile. Tuttavia, questa è solo una petizione, sostenuta dai titolari di SHIB esistenti che probabilmente sperano che questo possa aiutare il prezzo a crescere. Quindi diamo un’occhiata ai fatti su Robinhood.

BSV è l’aggiunta più recente alle offerte crittografiche di Robinhood. Robinhood ha iniziato a offrire BSV nel 2018, lo stesso anno in cui ha quotato Dogecoin. I suggerimenti che Robinhood ha bisogno di elencare SHIB a causa del suo alto rango non tengono conto di questo, né del fatto che artisti del calibro di Cardano, Solana, Polkadot e LUNA non siano sulla piattaforma.

L’ultimo commento ufficiale di un dirigente di Robinhood su Shiba Inu arriva dal suo CFO, Jason Warnick.

Alla domanda sulle nuove inserzioni e Shiba Inu al Wall Street Journal CFO Network Summit, Warnick ha detto:

Non è sfuggito a noi che i nostri clienti e altri vorrebbero vederci aggiungere più monete. Siamo un’azienda altamente regolamentata in un settore altamente regolamentato e riteniamo che sia importante ottenere un po ‘più di chiarezza dalle autorità di regolamentazione.

Parlando del suo processo di quotazione a novembre, il COO di Robinhood Christine Brown ha dichiarato: “La nostra strategia è un po ‘diversa da quella di molti altri giocatori là fuori che stanno solo correndo per elencare il maggior numero possibile di risorse in questo momento”.

Tuttavia, Brown ha anche elogiato le comunità di criptovaluta. “Una delle mie cose preferite è vedere la comunità intorno a queste monete impegnarsi davvero con noi e farci sapere cosa vogliono”, ha detto.

Non si sa quando Robinhood porrà fine a questo periodo secco di elenchi crittografici (anche se sta aumentando le sue offerte di portafogli crittografici). Anche se Robinhood inizia a supportare nuove criptovalute, non c’è alcuna garanzia che SHIB sarà tra le prime monete aggiunte.