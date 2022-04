Bored Ape Yacht Club Film: tutto ciò che sappiamo sulla trilogia coinbase BAYC NFT

in

I film BAYC stanno facendo il loro debutto a Hollywood.

Un film NFT di Bored Ape Yacht Club è ora in lavorazione, in associazione con Coinbase mentre si prepara a lanciare il suo mercato Coinbase NFT.

Chiunque conosca il mercato dei token non fungibili sarà sicuramente a conoscenza dei famosi NFT bored Ape Yacht Club.

È una collezione di scimmie eccentriche e rare che sono tra le vendite NFT più costose. Il franchise BAYC è diventato immensamente popolare con il tempo e ha molti progetti entusiasmanti in fila per il futuro. Questi includono il suo prossimo gioco BAYC NFT in associazione con Animoca Brands e il suo ApeCoin lanciato di recente, che alimenta il suo BAYC Metaverse.

Ora la società si sta preparando a lanciare i film BAYC in associazione con lo scambio crittografico Coinbase per solidificare definitivamente l’ecosistema BAYC.

Diamo un’occhiata a maggiori dettagli su cosa tratta questo film BAYC?

Annunciato il film Bored Ape Yacht Club NFT

Gli NFT del Bored Ape Yacht Club sono pronti a diventare mainstream con il lancio del loro nuovo franchise di tre film chiamato “The Degen Trilogy”.

Lo scambio di criptovalute Coinbase, anche i produttori della trilogia BAYC, hanno fatto l’annuncio per la prima volta a metà aprile.

L’uscita del primo film BAYC coincide con il lancio del marketplace Coinbase NFT.

Sveleranno per la prima volta il film a NFT. NYC nel giugno 2022.

Coinbase ha anche invitato i possessori di BAYC NFT a presentare le loro scimmie per la considerazione del personaggio nel film. I candidati di successo potrebbero ottenere alle loro scimmie un ruolo stellare nella prossima trilogia cinematografica.

Sotto la direzione di William Swann, l’ala di intrattenimento e media di Coinbase produrrà il franchise sotto la direzione di William Swann.

Una volta rilasciati su Coinbase, gli spettatori possono guardarli collegando i loro portafogli Coinbase con la piattaforma.

Bayc Film Data di uscita

Il primo film NFT di Bored Ape Yacht Club sarà presentato in anteprima a giugno 2022. L’uscita del film è stata legata al lancio del mercato NFT di Coinbase e sarà svelata a NFT. NYC nel giugno 2022.

Con questo annuncio, Coinbase ha anche rivelato il periodo di lancio per il suo mercato NFT

La notizia di Coinbase che esplora il proprio mercato NFT è stata lanciata per la prima volta nell’ottobre 2021, quando lo scambio aveva lanciato una lista d’attesa NFT per i consumatori, suggerendo di lanciare il proprio mercato non fungibile nel prossimo futuro.