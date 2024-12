Saipem torna a operare in Brasile

Saipem e la sua controllata Saipem do Brasil hanno ricevuto una notizia positiva dal Tribunale del Distretto Federale di Brasilia, che ha stabilito l’efficacia immediata dell’annullamento del provvedimento della CGU. Questo provvedimento, che vietava alle due società di contrattare con la pubblica amministrazione brasiliana per un periodo di due anni, è stato quindi revocato, permettendo a Saipem di riprendere le sue attività nel mercato pubblico.

La decisione del tribunale rappresenta un passo significativo per Saipem, che potrà così tornare a collaborare con enti pubblici e aziende statali, tra cui Petrobras, di cui il governo brasiliano è azionista di maggioranza. Questo sviluppo è particolarmente rilevante in un contesto in cui il Brasile è visto come un’area strategica per lo sviluppo di progetti offshore nel settore oil & gas.

Implicazioni per il mercato e per Saipem

Secondo Equita, una società di intermediazione finanziaria, la decisione del tribunale elimina un’importante incertezza riguardo all’operatività di Saipem in Brasile. La società ha attualmente un rating “Hold” con un prezzo obiettivo fissato a 2,4 euro. Questo scenario potrebbe favorire un incremento delle attività di Saipem nel mercato brasiliano, dove l’azienda ha già una presenza consolidata.

Il ritorno di Saipem nel mercato pubblico brasiliano non solo rappresenta un’opportunità di crescita per l’azienda, ma potrebbe anche avere un impatto positivo sull’intero settore oil & gas, contribuendo a stimolare investimenti e progetti di sviluppo. La ripresa delle operazioni potrebbe anche portare a una maggiore competitività nel mercato, con benefici per l’economia locale.

Prospettive future e sostenibilità

Oltre alla ripresa delle operazioni in Brasile, Saipem sta anche investendo in iniziative di sostenibilità. L’azienda ha annunciato un piano strutturato per raggiungere l’obiettivo di Net Zero entro il 2040, contribuendo così agli sforzi globali per la sostenibilità ambientale. Questo impegno è in linea con le tendenze attuali del mercato, dove sempre più aziende stanno cercando di integrare pratiche sostenibili nelle loro operazioni.

In un contesto in cui la sostenibilità sta diventando un fattore chiave per gli investitori, il piano di Saipem potrebbe rafforzare la sua posizione nel mercato e attrarre nuovi investimenti. La combinazione di operatività nel mercato pubblico e un forte impegno per la sostenibilità potrebbe posizionare Saipem come un leader nel settore oil & gas, non solo in Brasile, ma a livello globale.