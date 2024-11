Un importante traguardo per Saipem

Saipem, in collaborazione con PT Meindo Elang Indah, ha recentemente ottenuto un contratto EPCI offshore dal valore di circa 1,2 miliardi di dollari da BP Berau Ltd. Questo contratto è parte integrante del progetto Tangguh UCC, un’iniziativa ambiziosa che mira allo sviluppo del giacimento Ubadari, situato nella provincia di Papua Barat, in Indonesia. La quota di Saipem all’interno di questo contratto ammonta a circa 1 miliardo di dollari, evidenziando l’importanza strategica di questo progetto per l’azienda.

Dettagli del progetto Tangguh UCC

Il progetto Tangguh UCC non si limita alla semplice estrazione di gas naturale, ma include anche tecnologie avanzate per la cattura, l’utilizzo e lo stoccaggio del carbonio (EGR/CCUS). Questo approccio innovativo non solo contribuirà a soddisfare la crescente domanda di gas naturale, ma avrà anche un impatto positivo sull’ambiente, riducendo le emissioni di CO2. La produzione di gas naturale avverrà dal campo offshore Ubadari, con il gas che verrà trasportato all’impianto LNG onshore per un processo di separazione della CO2.

Le attività di Saipem nel progetto

Le responsabilità di Saipem nel progetto includono l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione e l’installazione di due piattaforme di testa pozzo, una piattaforma per la reiniezione della CO2 e circa 90 km di condotte associate. Queste attività sono fondamentali per garantire che il progetto venga realizzato secondo gli standard più elevati e nel rispetto delle tempistiche previste. La cattura della CO2 e la sua reiniezione nel giacimento non solo contribuiranno a migliorare l’efficienza dell’estrazione, ma rappresentano anche un passo significativo verso la sostenibilità ambientale nel settore energetico.