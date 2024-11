Sassari: la capitale della pizza costosa

Secondo un’inchiesta condotta da Altroconsumo, Sassari si posiziona al primo posto tra le città italiane per il costo medio di un pasto in pizzeria. Con una spesa media di 14,11 euro per pizza, bevanda, coperto e servizio, la città sarda supera Milano e Venezia, che si attestano rispettivamente a 13,50 e 13,47 euro. Questo dato evidenzia come il costo della vita e la domanda di pizza di qualità stiano influenzando i prezzi in modo significativo.

Un’analisi dettagliata dei costi

L’inchiesta di Altroconsumo ha analizzato i prezzi della pizza più venduta in ogni pizzeria, insieme al costo della bevanda più consumata. I dati, forniti dall’Istat al Ministero delle imprese e del Made in Italy, mostrano un aumento del 4% rispetto a settembre 2023 e un incremento medio del 9% rispetto a due anni fa. Questo trend suggerisce che i consumatori stanno spendendo di più per un pasto in pizzeria, influenzati da fattori come l’inflazione e la scelta di ingredienti più costosi.

Le città più economiche e quelle più care

Se da un lato Sassari guida la classifica, dall’altro Livorno si distingue come la città più economica, con una spesa media di 8,67 euro. In questa città, raramente si supera la soglia dei 11 euro per un pasto in pizzeria. Altre città del Sud, come Napoli, si collocano nella parte bassa della classifica, offrendo prezzi accessibili per una pizza e una bibita. Roma, pur essendo un po’ più cara, presenta pizzerie dove è possibile trovare offerte a partire da 8,50 euro.

Un cambiamento nei gusti dei consumatori

Altroconsumo sottolinea che l’aumento della spesa media potrebbe riflettere un cambiamento nei gusti dei consumatori. Se un numero crescente di clienti opta per pizze con ingredienti più costosi, è naturale che il costo medio di un pasto in pizzeria aumenti. Questo fenomeno è particolarmente evidente nelle città turistiche, dove i prezzi possono raggiungere anche i 24 euro per un pasto completo, come nel caso di Venezia.