Salari per CEO di Startup

Nel mondo delle startup finanziate da venture capital, i salari dei CEO possono variare notevolmente, oscillando da un minimo di 35.000 euro all’anno fino a 325.000 euro (più bonus).

Sebbene non esista un database che indichi chiaramente i livelli salariali nelle aziende in fase iniziale, possiamo utilizzare i salari dei CEO delle società tecnologiche al momento della loro IPO per avere un’idea di quale dovrebbe essere il salario di un CEO di successo. I dati che seguono mostrano i salari di 101 CEO di aziende tecnologiche al momento della loro IPO.

Osservazioni Chiave

Dati da https://www.blossomstreetventures.com/

I Migliori CEO Prendono i Salari Più Bassi

Alcuni dei migliori CEO scelgono di prendere salari molto bassi. Ad esempio, Marc Benioff di Salesforce ha preso un salario di 1 dollaro al momento della IPO, Patrick Shiong di Nant Health non ha preso nessun salario, Jack Dorsey di Square ha ricevuto solo 3.750 euro e Jeff Bezos di Amazon ha avuto un salario di soli 64.333 euro. Questi individui erano già ricchi prima della IPO, ma è sempre rinfrescante vedere un CEO rinunciare a un grande salario se non ne ha bisogno. Questo comportamento stabilisce un esempio per il resto dell’azienda, crea una cultura di efficienza e frugalità e mostra un fondatore che mette l’azienda al primo posto. Inoltre, un salario basso fa una buona impressione quando si cerca di raccogliere fondi, poiché i venture capital preferiscono finanziare un fondatore frugale piuttosto che uno che spende eccessivamente.

Il Salario Mediano per una Azienda di Successo

Il salario mediano per il CEO di una società di successo prossimo alla IPO è di 276.000 euro. Questo dato riguarda aziende che sono state enormemente di successo fino al momento della loro IPO. Tuttavia, questo salario è ancora inferiore rispetto a quello di alcune startup in fase di Serie A, specialmente sulla costa occidentale degli Stati Uniti. È importante adeguare il proprio salario in base alla fase in cui si trova l’azienda.

Altre Forme di Compensazione: Opzioni e Bonus

Oltre ai salari, altre forme di compensazione includono opzioni e bonus. Il bonus mediano è stato di 80.000 euro e il valore mediano delle opzioni assegnate è stato di 52.000 euro. È ragionevole aspettarsi un bonus basato sulle prestazioni e anche che un fondatore riceva azioni man mano che l’azienda cresce e ha successo, specialmente se il salario è basso. L’equity, non il salario, dovrebbe essere il principale focus di un CEO.

Opzioni Pre-IPO

Prima della IPO, alcuni fondatori hanno ricevuto opzioni di valore eccezionale. Ad esempio, James Park di Fitbit ha ricevuto opzioni per un valore di 7,5 milioni di euro, Dick Costolo di Twitter 11,3 milioni di euro e Scott Painter di True Car 5,2 milioni di euro. Finché un CEO sta guidando una crescita e un valore fantastici, non è fuori luogo aspettarsi ulteriori concessioni di opzioni. È una pratica di mercato, e gli investitori non hanno problemi a premiare i CEO che stanno performando bene.

L’Aumento dei Salari nel Tempo

I salari dei CEO sono aumentati nel tempo. Dal 1998 al 2007, il salario mediano era di 156.000 euro all’anno. Dal 2008 al 2016, il salario mediano è salito a 283.000 euro all’anno. È un buon momento per essere il capo.

Speriamo che i dati sopra riportati siano utili per stabilire le aspettative salariali. Mantieni il salario il più basso possibile, aspettati concessioni di opzioni e bonus per il successo, e tieni presente che la vera fonte di valore è l’equity. Benioff, Shiong, Dorsey e Bezos possedevano rispettivamente il 32%, 57%, 24% e 48% delle loro aziende al momento della IPO. È superfluo dire che hanno guadagnato molto di più dalle loro azioni che dai loro salari.

In conclusione, se sei un CEO di una startup, considera attentamente come bilanciare salario e equity per massimizzare il valore a lungo termine.