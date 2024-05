Stipendi dei CEO delle Aziende Tech

in

Non esiste un dataset che delinei esplicitamente i livelli salariali nelle aziende in fase iniziale, ma possiamo esaminare gli stipendi dei CEO delle società tecnologiche prima della loro IPO.

I dati seguenti mostrano gli stipendi di 184 CEO di aziende tecnologiche al momento della loro IPO. Alcune osservazioni interessanti emergono da questa analisi.

I Migliori CEO Prendono i Salari Più Bassi

Alcuni dei migliori CEO scelgono di prendere salari molto bassi. Ad esempio, Marc Benioff di Salesforce ha preso un salario di 1 dollaro al momento dell’IPO, Patrick Shiong di Nant Health non ha preso nessun salario, Jack Dorsey di Square ha ricevuto solo 3.750 dollari e Jeff Bezos di Amazon ha avuto un salario di soli 64.333 dollari. Va detto che questi individui erano già ricchi prima dell’IPO e ricevono grandi pacchetti annuali di opzioni.

Salario Mediano per un’Azienda di Successo

Il salario mediano per il CEO di una società di successo prossimo alla IPO è di 325.000 dollari. Questo dato riguarda aziende che sono state enormemente di successo fino al momento della loro IPO.

Altre Forme di Compensazione: Opzioni e Bonus

Oltre ai salari, altre forme di compensazione includono opzioni e bonus. Il bonus mediano è stato di 139.000 dollari e il valore mediano delle opzioni assegnate è stato di 70.000 dollari. È ragionevole aspettarsi un bonus basato sulle prestazioni e anche che un fondatore riceva azioni man mano che l’azienda cresce e ha successo, specialmente se il salario è basso.

Opzioni Pre-IPO

Prima dell’IPO, alcuni fondatori hanno ricevuto opzioni di valore eccezionale. Ad esempio, James Park di Fitbit ha ricevuto opzioni per un valore di 7,5 milioni di dollari, Dick Costolo di Twitter 11,3 milioni di dollari, Scott Painter di True Car 5,2 milioni di dollari, Brian Armstrong di Coinbase 59 milioni di dollari e Drew Houston di Dropbox 109 milioni di dollari. Finché un CEO sta guidando una crescita e un valore fantastici, non è fuori luogo aspettarsi ulteriori concessioni di opzioni. È una pratica di mercato, e gli investitori non hanno problemi a premiare i CEO che stanno performando bene.

L’Aumento dei Salari nel Tempo

I salari dei CEO sono aumentati nel tempo. Dal 1996 al 2007, il salario mediano era di 214.000 dollari all’anno. Nel 2019 e 2020, i salari mediani sono saliti rispettivamente a 394.000 e 400.000 dollari all’anno.

Speriamo che i dati sopra riportati siano utili per stabilire le aspettative salariali man mano che diventate di successo e vi avvicinate all’IPO. Mantenere il salario il più basso possibile, aspettarsi concessioni di opzioni e bonus per il successo e tenere presente che la vera fonte di valore è l’equity. Grandi CEO come Benioff, Shiong, Dorsey e Bezos possedevano rispettivamente il 32%, 57%, 24% e 48% delle loro aziende al momento della IPO. È superfluo dire che hanno guadagnato molto di più dalle loro azioni che dai loro salari.