Salesforce Stock (CRM): è un acquisto, una detenzione o una vendita in questo momento?

La domanda di strumenti di collaborazione e produttività di prossima generazione è aumentata nell’ultimo anno, soprattutto in mezzo alla pandemia di coronavirus. Salesforce, la soluzione di relazione con i clienti basata su cloud leader del settore, sta aprendo la strada alle aziende per trasformare le operazioni in modo digitale.

Con le azioni CRM in vendita in questo momento, gli investitori sono curiosi di sapere se Salesforce CRM è un acquisto, una detenzione o una vendita in questo momento? Vediamo.

Un titolo che batte il mercato, ma per quanto tempo ancora?

Il gigante dei servizi cloud sta sparando su tutti i cilindri, rendendo Salesforce CRM un buon acquisto per il futuro.

Salesforce offre soluzioni di cloud computing aziendali incentrate sulla gestione delle relazioni con i clienti (CRM).

Oggi, le aziende mirano ad automatizzare le operazioni e tenere traccia delle metriche aziendali chiave per supportare i dipendenti che lavorano da casa.

Il titolo Salesforce stava volando in alto in precedenza, ma il titolo è stato scambiato oltre il 21% nelle ultime settimane, offrendo un’opportunità per gli investitori a lungo termine di acquistare azioni Salesforce. Inoltre, Salesforce ha chiuso l’acquisizione di Slack nel luglio 2021, posizionando l’azienda come il colosso delle soluzioni di comunicazione della forza lavoro.

Con la sua storia di integrazione di successo e acquisizioni in crescita, Salesforce rimane ancora un titolo che batte il mercato da acquistare ora.

La strada da percorrere per Salesforce

Salesforce, come azienda, sta crescendo a un ritmo rapido, ponendo il titolo CRM come una miniera d’oro di investimento.

Salesforce ha generato quasi il 15% delle sue entrate dal segmento dei dati, che è stato recentemente separato dalla sua piattaforma e da altre attività.

Tutti e cinque i segmenti hanno ugualmente contribuito alla crescita delle vendite a due cifre nel quarto trimestre e nell’intero anno. Con i suoi continui guadagni, l’azienda ha un alto tasso di crescita nel prossimo futuro, consolidando il valore degli investimenti a lungo termine delle azioni Salesforce.

Il suo ecosistema coeso di prodotti

Gran parte della crescita di Salesforce è dovuta al suo ecosistema coeso di prodotti. Con nuove funzionalità e sviluppi, idee per la community e altro ancora, Salesforce ha tre versioni all’anno. Questo apre una fantastica opportunità per sfruttare l’innovazione gratuita e in tempo reale della piattaforma.

Salesforce ha creato soluzioni specifiche del settore negli ultimi anni, come Financial Services Cloud, Health Cloud e Public Sector Cloud. Nel 2022, ha acquisito Vlocity per concentrarsi su diversi cloud specifici del settore, tra cui comunità, media e assicurazioni. L’azienda si è anche espansa nel marketing, nell’e-commerce e nell’analisi dei dati, aumentando così il numero di motivi per investire in azioni Salesforce CRM.

Il lancio del nuovo programma per i partner

Andando avanti, Salesforce prevede anche di implementare il Salesforce Partner Program. Ciò consentirà ai partner di consulenza di far crescere un’azienda di successo fornendo competenze, guida e strumenti innovativi per aiutarli a risolvere le sfide aziendali. Il programma ha subito diversi cambiamenti notevoli per il 2022.

Le azioni Salesforce sono un acquisto, una vendita o una detenzione?

Salesforce è senza dubbio un leader di mercato nel CRM digitale basato su cloud, posizionandolo come uno dei migliori titoli da acquistare ora.

Vale la pena menzionare il record di crescita di Salesforce. Ha registrato un fatturato record di $ 6,86 miliardi nel terzo trimestre dell’anno fiscale 2022, rispetto a $ 5,42 miliardi, con un aumento del 27% rispetto allo scorso anno. Inoltre, Salesforce prevede un fatturato di $ 26,4 miliardi nell’intero FY2022, che è un salto del 24% rispetto alle entrate dell’anno fiscale 2021. La società prevede di portare $ 31,7 miliardi a $ 31,8 miliardi nell’anno fiscale 2023. Queste metriche sicure indicano che Salesforce è ancora sulla buona strada con la sua crescita e si prevede che avrà massimi significativi in futuro. Questo rende sicuramente Salesforce un titolo che vale la pena acquistare ora per rendimenti redditizi.

I risultati di Salesforce sono stati favorevoli alle stime di consenso degli utili negli ultimi tre anni. Quarantuno analisti su 45 su Yahoo Finance valutano le azioni Salesforce (CRM) come “buy” o “strong buy”, mentre tre hanno raccomandato di tenere. Nel complesso il titolo sembra essere un buon acquisto in questo momento.

Un’azienda sotto stretta sorveglianza, ora e sempre

Salesforce lavora continuamente per trasformare la propria attività per soddisfare le esigenze del nuovo mondo digitale, facendo sì che gli investitori rimuginino costantemente sull’acquisto, la detenzione o la vendita di azioni Salesforce in questo momento. Uno dei principali indicatori del successo di un’azienda è la qualità del prodotto. Gartner, la società di ricerca che analizza i dati e classifica le aziende tecnologiche come attori di nicchia, visionari, leader e sfidanti, classifica Salesforce come leader della qualità del prodotto in almeno sette categorie. Ciò rende le azioni Salesforce uno dei migliori titoli tecnologici da acquistare ora per potenziali rendimenti in futuro.