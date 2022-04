Bitsgap vs Pionex: qual è il miglior bot di trading crittografico?

I bot di trading crittografico ti consentono di automatizzare le tue operazioni e acquistare o vendere al tuo posto. Ce ne sono un certo numero sul mercato, ma Bitsgap e Pionex sono i migliori là fuori. Pertanto, ecco un breve confronto Bitsgap vs Pionex:

Tratti somatici Bitsgap Pionex · Mobile App No Android, iOS Pubblico Sia gli utenti che le aziende Sia gli utenti che le aziende, insieme agli utenti mobili dotati di un ambiente migliore e user-friendly Formazione Tramite documentazione Sia tramite documentazione che live online Prezzi A pagamento, ma prova gratuita disponibile ($ 19 / mese) Gratuito Informazioni sull’azienda Estonia, 2017 Singapore, 2019 Appoggiare Entrambi forniscono supporto online

Cos’è Bitsgap?

Bitsgap è una piattaforma di trading all-in-one con i migliori robot di trading crittografico. I bot sono sviluppati con algoritmi avanzati come il grid trading. Puoi gestire tutte le tue risorse su un’unica piattaforma con la sua unica interfaccia. La piattaforma supporta più di venti più di scambi, inclusi quelli più popolari come Binance, KuCoin, Coinbase, Huobi e molti altri.

Cos’è Pionex?

Pionex è una piattaforma in cui puoi scambiare automaticamente le tue criptovalute con più di sedici bot di trading integrati.

La piattaforma Pionex aggrega la sua liquidità da Binance e Huobi. Pionex si dedica a realizzare maggiori profitti e ridurre al minimo i rischi connessi. E utilizza bot come il grid trading e il bot di arbitraggio. La piattaforma Pionex è ben progettata sia per i principianti che per i trader esperti. Infine, i bot sono gratuiti, ma sono inclusi anche punti in più come il commercio con USD.

Bitsgap vs Pionex: caratteristiche

Caratteristiche di Bitsgap

La piattaforma Bitsgap ha le seguenti caratteristiche:

Arbitraggio: puoi cercare differenze di prezzo in più scambi e quindi massimizzare il prezzo. Garantire il massimo profitto.

Bitsgap Trading Terminal: Il terminale di trading della piattaforma offre una buona gamma di strumenti tecnici che ti aiutano a fare trading su una piattaforma multi-scambio. Con un’unica interfaccia puoi connetterti a più scambi e fare trading senza problemi. Non ci sono commissioni di trading extra coinvolte per questa funzione.

Il terminale di trading della piattaforma offre una buona gamma di strumenti tecnici che ti aiutano a fare trading su una piattaforma multi-scambio. Con un’unica interfaccia puoi connetterti a più scambi e fare trading senza problemi. Non ci sono commissioni di trading extra coinvolte per questa funzione. Bitsgap Trading Bot: La piattaforma ti offre vari bot di trading per Bitcoin e altre criptovalute. Puoi provare il bot su più di venticinque scambi in una prova gratuita di 7 giorni. Di conseguenza, è possibile realizzare profitti massimizzando il profitto da ogni singolo movimento del mercato.

La piattaforma ti offre vari bot di trading per Bitcoin e altre criptovalute. Puoi provare il bot su più di venticinque scambi in una prova gratuita di 7 giorni. Di conseguenza, è possibile realizzare profitti massimizzando il profitto da ogni singolo movimento del mercato. Segnali Bitsgap: La piattaforma fornisce segnali ai suoi utenti. L’algoritmo della piattaforma analizza più di 10.000 coppie di criptovalute al secondo per identificare le migliori opportunità del più forte potenziale di tendenza al rialzo. È inoltre possibile impostare ordini intelligenti per ridurre al minimo il rischio.

Alta sicurezza: Bitsgap non ha accesso a nessuno dei fondi degli utenti. I fondi sono memorizzati nei loro scambi stessi. La piattaforma effettua il trading solo per conto dell’utente, rendendo così i tuoi fondi intatti in modo sicuro con lo scambio. Gli ordini sono protetti da una protezione a 2048 bit di fascia alta.

Bitsgap Demo Exchange: una funzione molto adatta ai principianti che consente all’utente di creare un account demo e praticare la piattaforma con fondi demo. Sì, fondi demo. Per esercitarsi ti danno fondi demo. Collega i tuoi scambi e informati su come funziona la piattaforma. Con lo scambio demo puoi aspettarti i seguenti vantaggi:

Esercitati a fare trading con 1 BTC e 10.000 USDT di fondi virtuali. 11 scambi più popolari con cui connettersi. Esperienza di mercato dal vivo. Testare le strategie sia sulla versione mobile che su quella web. Prova i bot di portafoglio e di trading.

Caratteristiche di Pionex

La piattaforma Pionex ha alcune caratteristiche di spicco in quanto è uno scambio e può sviluppare tali funzionalità abbastanza rapidamente. Passiamo attraverso le caratteristiche uniche della piattaforma:

Grid trading bot : il grid trading bot è utile per trarre profitto dalle fluttuazioni del mercato. Il bot ti consente di impostare la tua fascia di prezzo e puoi realizzare profitti acquistando basso e vendendo alto.

: il grid trading bot è utile per trarre profitto dalle fluttuazioni del mercato. Il bot ti consente di impostare la tua fascia di prezzo e puoi realizzare profitti acquistando basso e vendendo alto. Bot Infinity Grid: Un bot la cui strategia entra in scena quando si perde una pompa sul mercato. Il bot funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e ti consente di acquistare basso e vendere alto, senza limiti superiori.

Un bot la cui strategia entra in scena quando si perde una pompa sul mercato. Il bot funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e ti consente di acquistare basso e vendere alto, senza limiti superiori. Bot griglia con leva: Un bot di rete con funzionalità di leva collegate. Qui puoi sfruttare un importo con il tuo capitale e guadagnare più profitti. Si noti che con più profitto, c’è anche più perdita.

Un bot di rete con funzionalità di leva collegate. Qui puoi sfruttare un importo con il tuo capitale e guadagnare più profitti. Si noti che con più profitto, c’è anche più perdita. Bot della griglia di margine: Un bot simile al bot della griglia di leva. Tuttavia, qui la garanzia allegata con la leva finanziaria non è coinvolta.

Un bot simile al bot della griglia di leva. Tuttavia, qui la garanzia allegata con la leva finanziaria non è coinvolta. Reverse Grid Bot: una strategia intelligente per aumentare l’importo del preventivo, il limite che hai impostato per vendere il tuo asset. Vende alto e compra basso.

Bot a griglia inversa con leva: Una strategia che combina leva e inverte il grid bot. Puoi utilizzare alcune funzionalità della griglia inversa e allo stesso tempo utilizzare la leva per aumentare il tuo profitto. Nota i rischi associati al trading con leva finanziaria.

Una strategia che combina leva e inverte il grid bot. Puoi utilizzare alcune funzionalità della griglia inversa e allo stesso tempo utilizzare la leva per aumentare il tuo profitto. Nota i rischi associati al trading con leva finanziaria. Bot di arbitraggio: Pionex fornisce un bot di arbitraggio dei futures spot. Il bot ti aiuta a guadagnare rendimenti elevati fino al 50% di APR. Per saperne di più sul bot arbitrgage dei futures spot clicca qui.

Pionex fornisce un bot di arbitraggio dei futures spot. Il bot ti aiuta a guadagnare rendimenti elevati fino al 50% di APR. Per saperne di più sul bot arbitrgage dei futures spot clicca qui. Fai trading con USD: La versione standard di Pionex supporta il trading in USD. Installa l’app Pionex lite e deposita o preleva utilizzando i tuoi conti bancari.

La versione standard di Pionex supporta il trading in USD. Installa l’app Pionex lite e deposita o preleva utilizzando i tuoi conti bancari. Media dei costi in dollari: Questa funzione anticipa le procedure di investimento manuali. Pianifica i tuoi investimenti per settimane o mesi a intervalli regolari e realizza maggiori profitti.

Questa funzione anticipa le procedure di investimento manuali. Pianifica i tuoi investimenti per settimane o mesi a intervalli regolari e realizza maggiori profitti. Bot TWAP: Il bot del prezzo avergae ponderato nel tempo ti offre un prezzo di transazione basso e quindi riduce i costi di transazione.

Bitsgap vs Pionex: prezzi e piano

Tariffe Pionex

I bot su Pionex sono gratuiti. Tuttavia, ci sono commissioni di trading e commissioni di prelievo coinvolte. Si noti che non ci sono commissioni di deposito.

In caso di ritiro, ci sono due tipi di addebiti. Commissioni maker e taker.

Le commissioni del produttore e dell’acquirente sono dello 0,05%, mentre le commissioni di prelievo variano da moneta a moneta. Inoltre, ci sono limiti minimi e massimi di prelievo. Gli utenti verificati KYC hanno un limite di prelievo superiore rispetto agli utenti non verificati.

Prezzi di Bitsgap

Bitsgap offre piani semestrali e mensili di tre diversi tipi che sono Basic, Advanced e Pro. Nei pacchetti semestrali, puoi risparmiare fino al 17%.

Bitsgap vs Pionex: facilità d’uso

Bitsgap

L’interfaccia di Bitsgap è abbastanza facile da usare, a differenza delle piattaforme in cui potrebbe essere necessario scavare in profondità per trovare le sue funzionalità e altri prodotti. Con Bitsgap, tutto ciò che devi fare è registrarti e connettere almeno uno dei tuoi scambi e sei a posto. Una volta registrato, eseguirai un piano di prova o demo, quindi non dimenticare di controllare i piani.

Pionex ·

L’interfaccia di Pionex è abbastanza facile da usare. I principianti possono registrarsi molto comodamente e creare un account su Pionex poiché i bot sono liberi di utilizzare l’esperienza sulla piattaforma diventa confortante. Inoltre, la registrazione sulla piattaforma non richiederà molto tempo, in quanto è possibile creare un account semplicemente fornendo la posta. Puoi continuare il resto della procedura di verifica in un secondo momento. L’interfaccia della piattaforma è progettata in modo che tutti possano capire. I principianti possono navigare nella piattaforma da soli.

Bitsgap vs Pionex: privacy e sicurezza

Bitsgap è sicuro?

Bitsgap è sicuro di utilizzare la piattaforma poiché i tuoi fondi sono memorizzati nel tuo scambio. Bitsgap non ha accesso ai tuoi fondi. Tutte le informazioni e i dati sono memorizzati con protocolli standard a 2048 bit e sono memorizzati su una rete protetta da un firewall. Per una maggiore protezione, puoi optare per l’autenticazione a due fattori.

Pionex è sicuro?

Sì, Pionex è sicuro da usare. La piattaforma è un MSB certificato da FinCEN. Inoltre, Pionex è investito da Gaorong Capital, Shunwei Capital e Zehn Fund per oltre 10.000.000 USD, e quindi sono sostenuti da loro con questo importo.

Bitsgap vs Pionex: assistenza clienti

Assistenza clienti Bitsgap

Bitsgap fornisce assistenza clienti ai propri utenti tramite e-mail, telegrammi e cartoline.

Il loro ID mail è: [email protected]

Assistenza clienti Pionex

Pionex fornisce assistenza clienti ai propri utenti tramite e-mail, chat dal vivo, tutorial e annunci. Puoi connetterti con queste modalità direttamente attraverso la pagina ufficiale. Nell’intestazione, c’è una sezione che dice “supporto” fai clic su di essa e troverai tutte le modalità.

Bitsgap vs Pionex: pro e contro

Bitsgap

Pro Contro Commissioni basse. Nessun piano annuale. Sono accettate modalità di pagamento diversificate. Il piano di base non fornisce funzionalità significative.

Bitsgao prezzi pro e contro

Pionex ·

Pro Contro Vengono forniti bot gratuiti. I limiti di prelievo possono ottenere una barriera per alcuni. Nessuna commissione di deposito. Ci sono spese di prelievo fisse.

Bitsgap vs Pionex: Conclusione

Bitsgap nel complesso ti offre meno funzionalità ma uniche. La parte migliore è il suo terminale di trading in cui è possibile collegare più scambi utilizzando un’unica interfaccia. Inoltre, la sicurezza fornita ne vale la pena.

Pionex d’altra parte è una piattaforma per principianti che fornisce sedici bot di trading integrati gratuiti. La piattaforma fornisce inoltre guide educative e blog completi. Se guardi la funzione di sicurezza di Pionex sono un MSB certificato da FinCEN.

Entrambe le piattaforme offrono funzionalità e vantaggi diversi. Tenendo presente le tue esigenze, scegli la piattaforma più adatta alle tue esigenze.

I bot sono legali in India?

Sì, i bot sono legali da usare in India.

Bitsgap ha un’app mobile?

No, Bitsgap non ha un’applicazione mobile. È possibile utilizzare la piattaforma nella versione web sul loro sito ufficiale.

Pionex è assicurato?

Sì, Pionex è assicurato.

Puoi perdere soldi con Bitsgap?

Non puoi perdere i tuoi soldi con Bitsgap poiché sono memorizzati sul tuo scambio. Tuttavia, tieni presente che perderai i tuoi soldi se vai in perdita durante l’utilizzo dei bot Bitsgap.

Come posso collegare Binance a Pionex?

Non puoi collegare il tuo scambio/Binance con Pionex. Devi depositare il tuo fondo su Pionex e quindi fare trading con i bot.