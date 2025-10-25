Scopri come ottenere 200 euro in buoni Amazon aprendo un conto Credem Link!

In un periodo dell’anno caratterizzato da un incremento delle attività di shopping online, la possibilità di ricevere buoni Amazon risulta particolarmente interessante.

Credem Banca ha lanciato una nuova iniziativa che consente ai nuovi clienti di ottenere fino a 200 euro in buoni regalo aprendo un conto corrente online. Di seguito, vengono forniti i dettagli di questa offerta.

La promozione Credem Link Autunno 2025

La promozione, denominata Credem Link Autunno 2025, è destinata a tutti coloro che apriranno un conto corrente online entro il 30. Utilizzando il codice promozionale BONUS200, i clienti possono accedere a una serie di vantaggi, tra cui i buoni regalo Amazon.

Modalità di ottenimento dei buoni regalo

La promozione prevede l’emissione di due buoni regalo del valore di 100 euro ciascuno. Per ricevere il primo buono, è necessario effettuare spese complessive di almeno 2.000 euro con la carta di debito associata al conto entro il 31 marzo 2026. Gli utenti possono scegliere tra la Credemcard Internazionale Mastercard e la Credemcard Bancomat, in base alle proprie necessità.

Dettagli sull’offerta e servizi inclusi

Il conto corrente online Credem Link non prevede alcun canone mensile, rendendolo accessibile a un ampio pubblico. Tra i servizi offerti si annoverano l’Internet Banking, l’app Credem Mobile, e la possibilità di effettuare bonifici sia verso paesi SEPA che extra SEPA a costi contenuti. Inoltre, l’emissione della carta di debito è gratuita nel primo anno, rendendo questa offerta particolarmente vantaggiosa.

Requisiti per il secondo buono regalo

Il secondo buono regalo del valore di 100 euro può essere riscattato se, tra aprile e giugno 2026, viene accreditato lo stipendio o la pensione sul conto, accompagnato da spese totali di almeno 1.000 euro effettuate con la carta di debito. I buoni saranno inviati via email entro tre mesi dalla chiusura contabile della promozione, fissata al 30 settembre 2026.

Vantaggi del conto Credem Link

Integrare un conto corrente online come Credem Link nella propria gestione finanziaria comporta numerosi vantaggi. Si ha accesso a un canone zero e a un servizio clienti dedicato, disponibile sia in filiale che online. Questa struttura semplifica e rende più intuitiva la gestione delle finanze personali.

L’iniziativa di Credem Banca offre un’interessante opportunità per ottenere buoni Amazon, con l’aggiunta di un conto privo di costi. Si consiglia di utilizzare il codice promozionale BONUS200 per accedere a questa offerta esclusiva.