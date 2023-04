Scopri di più sui fondi di debito

Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio. Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

I fondi comuni di investimento azionari acquistano azioni mentre i fondi di debito acquistano titoli di fondi di debito come obbligazioni per il loro portafoglio. I titoli come le obbligazioni sono emessi da aziende come i servizi energetici, le banche, il finanziamento immobiliare e il governo. Emettono obbligazioni a tasso di interesse fisso per raccogliere fondi dal pubblico (investitori) invece di prendere un prestito per nuovi progetti. Le obbligazioni sono una promessa di pagare interessi fissi periodici agli investitori che le acquistano.

Quando gli investitori acquistano obbligazioni con una scadenza di alcuni anni, prestano i loro soldi all’emittente (diciamo ABC Power Ltd.) per quei molti anni. ABC promette di pagare interessi periodici ai suoi investitori durante questo periodo in cambio dei soldi che hanno investito nelle sue obbligazioni (=denaro prestato a ABC). ABC è il mutuatario come un cliente che prende un mutuo per la casa. L’investitore (il tuo fondo comune che investe i tuoi soldi) è il prestatore di ABC proprio come la banca è un prestatore per il cliente del mutuo per la casa.

Il fondo di debito investe i tuoi soldi in un paniere di obbligazioni e altri titoli del fondo di debito.