In che modo i fondi di scadenza target sono diversi dagli FMP?

Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio. Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Gli investitori di fondi comuni di debito si trovano ad affrontare due rischi primari, il rischio di tasso di interesse e il rischio di credito. Mentre i G-Sec di lunga durata affrontano bene il rischio di credito, sono inclini al rischio di tassi di interesse elevati. D’altra parte, i fondi a breve durata o i fondi liquidi offrono una migliore gestione del rischio di tasso di interesse, ma soffrono di problemi di qualità del credito.

I fondi FMP e Target Maturity hanno scadenze fisse e quindi sono in una posizione migliore per gestire il rischio di tasso di interesse attraverso una strategia di acquisto e mantenimento. Tuttavia, i fondi di scadenza target ottengono alcuni punti al di sopra degli FMP sotto certi aspetti. Oltre ad affrontare il rischio di tasso di interesse, sono anche in una posizione migliore per gestire il rischio di credito rispetto agli FMP poiché il loro portafoglio è composto da G-sec, prestiti di sviluppo statale e obbligazioni PSU con rating AAA.

Gli FMP sono fondi stretti e anche se sono quotati sulle borse, non offrono molta liquidità a causa dei bassi volumi di transazioni. I fondi obbligazionari a scadenza target sono di natura aperta e quindi offrono una migliore liquidità. I fondi di scadenza target sono disponibili anche in tre diversi formati, ovvero sono disponibili come fondi indice obbligazionari di scadenza target e ETF obbligazionari di scadenza target. Pertanto, i fondi di scadenza target offrono più scelte agli investitori in termini di struttura del fondo.

Essendo di natura passiva, i fondi di scadenza target hanno un rapporto di spesa inferiore rispetto agli FMP in cui il gestore del fondo deve costruire il portafoglio. I fondi di scadenza target offrono anche una maggiore scelta in termini di scadenza che vanno da 3-10 anni, mentre la maggior parte degli FMP sono di solito nell’intervallo di 1-3 anni. Quindi gli FMP potrebbero non essere adatti agli investitori con orizzonti di obiettivi più lunghi.

Gli FMP segnano rispetto ai fondi di scadenza target in un aspetto perché sono chiusi. Mentre questo limita la loro liquidità, costringe anche gli investitori seri a rimanere investiti fino alla scadenza del fondo e quindi li protegge dal rischio di tasso di interesse. Poiché i fondi di scadenza Target sono aperti, ciò non significa che dovresti investire in essi senza impegnarti a rimanere investito fino alla data di scadenza. Se non lo fai, l’intera premessa di bloccare una protezione del rischio di rendimento e tasso di interesse è persa. Quindi i fondi di scadenza target sono adatti solo a quegli investitori che possono rimanere in piedi fino alla data di scadenza del fondo e l’intero orizzonte obiettivo corrisponde alla data di scadenza del fondo.