Scopri i Corsi di Studio Offerti dalla Scuola di Economia e Management

La Scuola di Economia e Management si distingue per la sua ampia offerta formativa, progettata per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione.

Con un totale di 12 corsi di studio, questa istituzione si propone di fornire agli studenti le competenze necessarie per affrontare le sfide del mondo moderno.

Per l’anno accademico 2025-2026, la Scuola offre 5 Corsi di Studio Triennali e 7 Corsi di Studio Magistrali, coprendo una vasta gamma di discipline nel campo dell’economia e del management. Ogni corso è strutturato per fornire un mix equilibrato di teoria e pratica, permettendo agli studenti di sviluppare una solida base di conoscenze e abilità.

Corsi di studio triennali

I Corsi di Studio Triennali rappresentano il primo passo verso un’istruzione superiore specializzata. Gli studenti possono scegliere tra diversi programmi che coprono argomenti come l’economia, il marketing e la gestione aziendale. Questi corsi sono progettati per fornire una comprensione approfondita delle dinamiche economiche e delle strategie aziendali.

Dettagli sui programmi triennali

Ogni corso triennale include un curriculum ricco di insegnamenti pratici e teorici. Gli studenti hanno l’opportunità di partecipare a progetti di gruppo, stage e seminari con esperti del settore, garantendo un apprendimento esperienziale che arricchisce la loro formazione. La formazione pratica è un elemento chiave di questi programmi, che prepara gli studenti ad affrontare il mondo del lavoro con maggiore sicurezza.

Corsi di studio magistrali

Dopo aver completato il ciclo triennale, gli studenti possono decidere di proseguire con uno dei Corsi di Studio Magistrali. Questi programmi avanzati sono progettati per fornire una formazione più specializzata e approfondita, consentendo agli studenti di concentrarsi su aree specifiche di interesse, come la finanza, la gestione delle risorse umane o il marketing strategico.

Benefici dei programmi magistrali

I Corsi di Studio Magistrali offrono un’opportunità unica di approfondire le proprie conoscenze e di sviluppare competenze operative. Gli studenti possono partecipare a tirocini aziendali e collaborazioni con aziende locali, creando così un ponte diretto tra teoria e pratica. Inoltre, la Scuola promuove il networking tra studenti e professionisti del settore, facilitando l’ingresso nel mondo del lavoro.

Ogni corso è aggiornato regolarmente per riflettere le ultime tendenze e sviluppi nel campo dell’economia e del management. L’obiettivo è garantire che gli studenti siano sempre al passo con le innovazioni e possano rispondere efficacemente alle sfide attuali del mercato.

La Scuola di Economia e Management si impegna a fornire un’istruzione di alta qualità, contribuendo così alla formazione di professionisti capaci e preparati. Scegliere di studiare qui significa intraprendere un percorso formativo stimolante, ricco di opportunità per crescere sia a livello personale che professionale.