Scopri i Vantaggi del Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Economia a Roma

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Economia (LM-56), conosciuto come CLEMIF, rappresenta un’opzione formativa di grande rilevanza presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Questo programma si distingue per la sua eccellenza accademica e per i notevoli sbocchi professionali che offre ai laureati.

Affiliato al Dipartimento di Economia e Finanza (DEF), il CLEMIF si colloca tra le migliori strutture di studio a livello nazionale e internazionale, secondo vari ranking di prestigio come il VQR e RePEc. Il dipartimento non solo offre un’ampia gamma di corsi di laurea, ma è anche attivamente coinvolto nella ricerca e nelle attività di impatto sociale.

Eccellenza accademica e opportunità di ricerca

Il DEF di Tor Vergata ha ottenuto riconoscimenti significativi, tra cui il finanziamento come Dipartimento di Eccellenza per il quinquennio 2026-2027. Questo riconoscimento è un chiaro indicatore della qualità della ricerca condotta all’interno del dipartimento, il quale si impegna a mantenere elevati standard di eccellenza.

Programmi di ricerca e iniziative innovative

In aggiunta alla formazione tradizionale, il CLEMIF promuove programmi di ricerca innovativi che permettono agli studenti di partecipare attivamente a progetti in ambito economico e finanziario. Tale partecipazione non solo arricchisce il percorso formativo, ma offre anche un’importante esperienza pratica, cruciale nel mercato del lavoro.

Un percorso formativo completo

Il CLEMIF offre un percorso formativo articolato che comprende corsi triennali e magistrali, dottorati e master di I e II livello. Questa varietà consente agli studenti di personalizzare il proprio percorso in base alle proprie aspirazioni professionali e ai propri interessi.

Il programma è progettato per fornire agli studenti non solo conoscenze teoriche, ma anche competenze pratiche. Ciò è reso possibile attraverso laboratori, stage e collaborazioni con aziende, che permettono di applicare le conoscenze acquisite in contesti reali.

Sbocchi professionali post-laurea

I laureati del CLEMIF sono molto richiesti nel mondo del lavoro, grazie alla loro preparazione completa e multidisciplinare. Possono intraprendere carriere in vari settori, tra cui banche, istituzioni finanziarie, enti pubblici e aziende private, occupandosi di analisi economiche, consulenze e gestione delle risorse.

Inoltre, il master fornisce competenze molto apprezzate anche in ambiti come il marketing, la gestione aziendale e l’analisi dei dati, aprendo ulteriori possibilità di carriera.

Optare per il CLEMIF significa scegliere un percorso di studi che forma professionisti competenti e offre numerose opportunità di crescita personale e professionale. L’eccellenza accademica, l’impegno nella ricerca e la preparazione pratica rendono questo programma una scelta strategica per chi desidera costruire un futuro solido nel campo dell’economia e della finanza.