Scopri il Conto Deposito Credem con Interessi Fino al 2,25%: Approfitta Subito!

Nel panorama bancario attuale, le opportunità di investimento sono molteplici e variegate.

Tra le proposte più allettanti, il Conto Deposito Più di Credem Banca si distingue per il suo tasso d’interesse competitivo. Questo conto deposito è pensato per chi ha risparmi da gestire, offrendo una rendita interessante nel breve periodo.

Caratteristiche del conto deposito più

Il Conto Deposito Più consente di ottenere un interesse annuo lordo del 2,25% per un periodo di sei mesi. Per aprirlo, è necessario un deposito minimo di 5.000 euro. Un aspetto importante è che per accedere a questa offerta è richiesto di sottoscrivere un prodotto o servizio di investimento pari ad almeno il 30% dell’importo del deposito.

Interessi e modalità di accredito

Alla scadenza dei sei mesi, gli interessi maturati verranno accreditati sul conto corrente del cliente. È fondamentale notare che per aprire il Conto Deposito è necessario avere un conto corrente Credem, come ad esempio Credem Link, un’opzione online senza canone, che offre anche vantaggi aggiuntivi come buoni Amazon fino a 200 euro.

Flessibilità e penali

Il Conto Deposito Più offre anche una certa flessibilità. Le somme depositate possono essere svincolate, tuttavia, è prevista una penale dello 0,033% (con un minimo di 100 euro) per il prelievo anticipato. In caso di svincolo, i fondi saranno restituiti sul conto corrente collegato, ma senza gli interessi maturati fino a quel momento.

Opzioni di conto corrente

Per chi sceglie di aprire il Conto Deposito Più, la prima fase prevede l’apertura di un conto corrente Credem. Il Credem Link è ideale per chi cerca un conto online con servizi di internet banking a costo zero, carta di debito e assistenza da parte di consulenti, sia online che in filiale.

Promozioni attuali

Fino al 30 novembre, chi apre un Credem Link avrà l’opportunità di partecipare alla promozione Credem Link Autunno 2025, che prevede l’assegnazione di buoni regalo Amazon per un valore complessivo fino a 200 euro. Questa iniziativa rende ancora più interessante l’apertura di un conto presso questa banca.

Il Conto Deposito Più di Credem rappresenta un’opzione vantaggiosa per chi desidera far rendere i propri risparmi in modo sicuro e con un tasso d’interesse competitivo. Con la flessibilità di accesso ai fondi e la possibilità di un conto corrente senza spese, è una scelta da considerare seriamente per chi è attento alla gestione delle proprie finanze.