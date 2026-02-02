Scopri il Corso di Economia e Management d’Impresa per Costruire una Carriera di Successo

Il curriculum in Economia e Management d’Impresa dell’Università Marconi rappresenta una scelta formativa strategica per chi aspira a entrare nel mondo del lavoro in ambito aziendale.

Questo percorso è progettato per fornire agli studenti le competenze necessarie ad affrontare le sfide moderne delle organizzazioni sia pubbliche che private.

Attraverso un programma ben strutturato, gli studenti acquisiranno una solida formazione teorica unita a competenze pratiche, essenziali per gestire e supportare le diverse funzioni aziendali. L’obiettivo è formare professionisti capaci di interpretare e analizzare dati economici e finanziari, contribuendo attivamente a decisioni strategiche e operazioni quotidiane.

Competenze operative e opportunità professionali

Il curriculum si focalizza sullo sviluppo di competenze operative che permettono agli studenti di affrontare le dinamiche aziendali con sicurezza. Tra le abilità chiave vi è la capacità di lavorare in team e comunicare in modo efficace con i vari stakeholder. Queste competenze sono fondamentali per il successo in contesti complessi e multifunzionali.

Formazione pratica e collegamenti con il mondo del lavoro

Uno degli aspetti distintivi del programma è l’integrazione di tirocini curriculari, che permettono agli studenti di applicare le conoscenze apprese in aula in situazioni reali. Grazie ai servizi di Career Service e Career Connection offerti dall’ateneo, gli studenti hanno l’opportunità di entrare in contatto con aziende di diverso tipo e dimensioni, facilitando così il loro ingresso nel mondo professionale.

Struttura del percorso accademico

Il percorso di studi si articola in tre anni, durante i quali gli studenti possono scegliere esami liberi per arricchire ulteriormente il proprio profilo formativo. Al termine del programma, i laureati saranno pronti a ricoprire ruoli junior in diverse aree aziendali, come amministrazione e controllo, finanza, marketing, risorse umane e consulenza.

Prospettive di carriera nel contesto internazionale

Il curriculum è progettato per rispondere alle esigenze di un mercato globale in continua evoluzione. I laureati avranno la possibilità di lavorare in contesti internazionali, contribuendo alla gestione di progetti e processi e acquisendo esperienze preziose che arricchiranno il loro bagaglio professionale. Questo aspetto è particolarmente rilevante, considerando l’attuale interconnessione tra le economie di diversi paesi.

Il curriculum in Economia e Management d’Impresa dell’Università Marconi offre una preparazione completa e pratica, fornendo agli studenti gli strumenti necessari per affrontare il mondo del lavoro con competenza e determinazione. Con un forte focus sulle esperienze pratiche e una rete di contatti professionali, questo percorso formativo rappresenta un’ottima opportunità per chi desidera intraprendere una carriera di successo nel settore aziendale.