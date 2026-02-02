Scopri l’Accademia della Guardia di Finanza: Partecipa all’Open Day per Aspiranti Studenti!

Il 6 febbraio 2026 si svolgerà una giornata di apertura all’Accademia della Guardia di Finanza, rivolta a studenti di età compresa tra i 16 e i 22 anni.

Questa iniziativa offre un’opportunità unica per approfondire la conoscenza della struttura e del percorso formativo proposto dall’Istituto, oltre a esplorare le prospettive professionali che ne derivano.

L’Open Day è concepito per fornire informazioni dettagliate riguardo all’organizzazione interna dell’Accademia e alle sue finalità istituzionali. Sarà anche l’occasione per analizzare il recente bando di concorso per Allievi Ufficiali, che presenta nuove opportunità per chi intende avviare una carriera nel Corpo.

Dettagli dell’evento

Durante la giornata, gli studenti parteciperanno a sessioni informative e momenti di accoglienza, nei quali saranno presentate le strutture e le principali attività svolte all’interno dell’Accademia. L’evento si svolgerà in due turni: il primo dalle 9:00 alle 13:00 e il secondo dalle 14:00 alle 17:30.

Interazione con gli ufficiali

Un aspetto fondamentale dell’Open Day sarà la possibilità di interagire direttamente con Ufficiali e studenti attualmente frequentanti. Questa interazione consentirà ai partecipanti di porre domande e ricevere chiarimenti sul percorso di formazione e sulle carriere disponibili, contribuendo a un orientamento più consapevole.

Modalità di partecipazione

Coloro che desiderano partecipare all’Open Day devono manifestare il proprio interesse inviando un’email entro il 3 febbraio 2026 all’indirizzo [email protected]. È fondamentale registrarsi in anticipo per garantire un corretto afflusso di partecipanti e facilitare l’organizzazione dell’evento.

Informazioni aggiuntive

Per ulteriori dettagli riguardo al concorso per Allievi Ufficiali, gli interessati possono consultare il portale ufficiale della Guardia di Finanza all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it. Inoltre, è disponibile un’app denominata GdF Concorsi, accessibile sia su Google Play che su App Store, per avere sempre a portata di mano informazioni aggiornate.

L’Open Day rientra in un più ampio programma di iniziative di orientamento e apertura al territorio, mirato a rafforzare il dialogo tra l’Accademia e il mondo scolastico. Questo evento rappresenta un’importante occasione per i giovani di conoscere da vicino le opportunità formative offerte dall’Accademia della Guardia di Finanza.