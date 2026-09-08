Scopri la struttura e i servizi della RTS Milano/Monza/Brianza

Scopri come funziona la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, i suoi uffici e i servizi disponibili per i cittadini

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza rappresenta un punto di riferimento cruciale per la gestione amministrativa e contabile nella regione Lombardia. Con sede in Via Tarchetti 6, a Milano, questa struttura svolge un ruolo fondamentale nel coordinamento di diverse attività di controllo e supporto, in particolare per quanto riguarda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La RTS di Milano/Monza/Brianza opera sotto la guida di un Direttore Generale il dott. Michele Vitale, che sovrintende a tre uffici principali, ciascuno con specifiche competenze e responsabilità. La struttura è progettata per garantire un’efficace gestione delle risorse e dei servizi amministrativi, offrendo supporto sia ai cittadini che alle istituzioni locali.

La struttura organizzativa della RTS Milano/Monza/Brianza

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza è suddivisa in tre uffici principali, ciascuno con funzioni specifiche:

Ufficio I: Affari Generali e Direzionali

L’Ufficio I è responsabile dei servizi affari generali e direzionali del controllo antiriciclaggio del contenzioso e delle funzioni amministrative. Inoltre, fornisce supporto all’attuazione del PNRR e delle politiche europee. A capo di questo ufficio c’è la dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini, che coordina le attività e garantisce il corretto funzionamento dei servizi.

Ufficio II: Gestione Stipendi e Servizi Amministrativi

L’Ufficio II si occupa della gestione degli stipendi e dei servizi amministrativi. Questo ufficio è fondamentale per la gestione delle risorse umane e per garantire che i dipendenti pubblici ricevano i loro compensi in modo tempestivo e accurato. Attualmente, l’ufficio è in fase di riorganizzazione e non sono ancora stati nominati i dirigenti responsabili.

Ufficio III: Vigilanza, Verifiche e Riscontri

L’Ufficio III è dedicato alla vigilanza, alle verifiche e ai riscontri, con un focus particolare sulle entrate, la contabilità, il bilancio e il patrimonio. La dott.ssa Nadia Vernice è la dirigente responsabile di questo ufficio, che svolge un ruolo cruciale nel monitoraggio e nel controllo delle attività finanziarie.

Servizi e contatti

La RTS di Milano/Monza/Brianza offre una vasta gamma di servizi ai cittadini e alle istituzioni. Gli sportelli in presenza sono aperti dal lunedì al giovedì dalle 09:30 alle 12:00, con accesso su appuntamento. Inoltre, è disponibile uno sportello telefonico dalle 11:30 alle 13:00 per vari servizi, tra cui stipendi, attività fiscali, rimborsi e contenzioso.

Per chi preferisce comunicare tramite posta elettronica, è attivo uno sportello telematico alla casella di posta rgs.rps.mi.urp@. Questo servizio è fruibile con le modalità indicate nelle informative 195/2020 e 201/2020, disponibili sul sito ufficiale nella sezione Archivio comunicazioni.

Per ulteriori informazioni o per contattare la RTS di Milano/Monza/Brianza, è possibile utilizzare i seguenti recapiti:

Centralino: +39 02 627201

Fax: +39 02 67737990

E-mail ufficio: rgs.rps.mi@

E-mail URP: rgs.rps.mi.urp@

Posta certificata: rts-mi.rgs@

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza rappresenta un pilastro fondamentale per la gestione amministrativa e contabile nella regione Lombardia, offrendo servizi essenziali e supporto alle istituzioni locali. Con una struttura organizzativa ben definita e un team di professionisti esperti, la RTS è pronta a rispondere alle esigenze dei cittadini e a garantire la trasparenza e l’efficienza nella gestione delle risorse pubbliche.