Scopri le Informazioni Fondamentali sul Dipartimento di Economia di Unimore

Il Dipartimento di Economia Marco Biagi, situato a Modena, è un centro di riferimento per lo studio e l’analisi economica.

Con una varietà di corsi e programmi di ricerca, offre agli studenti la possibilità di approfondire conoscenze in ambiti diversi, dalla teoria economica alle applicazioni pratiche nel mondo del lavoro.

Questa guida offre un panorama dettagliato sulle principali risorse disponibili presso il dipartimento, inclusi i contatti e le informazioni logistiche necessarie per interagire con le varie strutture.

Contatti e sede del dipartimento

Per qualsiasi necessità di comunicazione, il Dipartimento di Economia Marco Biagi può essere contattato attraverso diversi canali. La sede principale si trova in Via Berengario 51, 41121 Modena. È possibile raggiungerli telefonicamente al numero 059 / 205 6711 o via e-mail all’indirizzo [email protected].

Inoltre, per domande relative ad atti processuali, è disponibile l’indirizzo PEC [email protected]. Questi canali sono sempre a disposizione degli studenti e di chiunque desideri ulteriori informazioni sul dipartimento.

Altre sedi di Unimore

Oltre alla sede di Modena, il Dipartimento di Economia è attivo anche a Reggio Emilia, presso Viale A. Allegri 9, 42121 Reggio Emilia. Qui gli utenti possono contattare il centralino al numero 0522 523041.

Attività e iniziative di ricerca

Il Dipartimento di Economia è impegnato in una vasta gamma di attività di ricerca. Questi progetti spaziano dall’analisi delle politiche economiche alla valutazione dell’impatto sociale ed economico delle decisioni aziendali. Il dipartimento promuove anche eventi, seminari e conferenze che favoriscono la condivisione di conoscenze tra studiosi e professionisti del settore.

Un esempio significativo è il Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e Vulnerabilità (CRID), che si occupa di temi attuali legati alla giustizia sociale e alle politiche pubbliche. Iniziative seminariali si svolgono frequentemente, creando occasioni di apprendimento e sviluppo per studenti e ricercatori.

Eventi in programma

Per il mese di novembre, il dipartimento ha programmato una serie di eventi accademici, tra cui un ciclo di lezioni dal titolo Introduzione alla lettura di Dei delitti e delle pene, tenuto da Philippe Audegean dell’Università Sorbona di Parigi. Queste lezioni rappresentano un’opportunità unica per approfondire tematiche giuridiche e storiche sotto la guida di esperti di fama internazionale.

Informazioni aggiuntive e risorse per gli studenti

Il Dipartimento di Economia Marco Biagi si dedica anche al supporto degli studenti attraverso risorse didattiche e servizi. Il calendario didattico e gli orari delle lezioni sono disponibili online, consentendo agli studenti di pianificare il proprio percorso accademico in modo efficiente.

Inoltre, il dipartimento offre informazioni sui bandi Erasmus+ e altre opportunità di mobilità internazionale, che sono fondamentali per arricchire l’esperienza educativa degli studenti.

Questa guida offre un panorama dettagliato sulle principali risorse disponibili presso il dipartimento, inclusi i contatti e le informazioni logistiche necessarie per interagire con le varie strutture.0

Questa guida offre un panorama dettagliato sulle principali risorse disponibili presso il dipartimento, inclusi i contatti e le informazioni logistiche necessarie per interagire con le varie strutture.1