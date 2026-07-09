Vittoria della Guardia di Finanza nella tappa elbana del Giro d’Italia a Vela

La Guardia di Finanza ha vinto la tappa elbana del Marina Militare Nastro Rosa Tour, superando l'Aeronautica Militare e il team tedesco. L'evento ha celebrato i valori dello sport e della tradizione marinara.

La Guardia di Finanza ha conquistato la vittoria nella tappa Napoli-Portoferraio del Marina Militare Nastro Rosa Tour noto anche come il Giro d’Italia a Vela. Organizzato da Difesa Servizi spa in collaborazione con la Marina Militare e Ssi Sport & Events l’evento ha visto la partecipazione di numerosi equipaggi internazionali.

La cerimonia di premiazione si è svolta all’Isola d’Elba un luogo ricco di storia e tradizione marinara. L’equipaggio delle Fiamme Gialle ha preceduto l’Aeronautica Militare di circa tre minuti, mentre il team tedesco del Verein Seglerhaus am Wannsee ha chiuso il podio.

Un evento che unisce sport e cultura

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour non è solo una competizione velica, ma un contenitore di valori che spaziano dallo sport alla cultura. Riccardo Simoneschi CEO di Marina Militare Nastro Rosa Tour e di Ssi Sport & Events ha sottolineato l’importanza di promuovere i valori della tradizione marinara e della vita costiera italiana.

L’Isola d’Elba con la sua lunga storia di mare, è stata una tappa significativa del tour. Simoneschi ha evidenziato come l’isola raccolga in sé tutti i valori promossi dall’evento, rendendola una location ideale per la competizione.

La valorizzazione dei fari e del territorio

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour fa parte del progetto Valore Paese Italia un’iniziativa che coinvolge vari ministeri e ha l’obiettivo di valorizzare il territorio italiano. Salvatore Di Biase tenente colonnello di Difesa Servizi spa ha spiegato che l’evento mira a promuovere i valori della Marina Militare e a valorizzare i fari autentici gioielli del mare.

I fari, un tempo presidiati, oggi sono gestiti da remoto, ma grazie a progetti di valorizzazione continuano a essere luoghi vivi. All’Isola d’ElbaFrancesca Fabrizi l’unica farista donna d’Italia ha partecipato attivamente alle attività del villaggio del tour, ospitando giovani nel progetto di valorizzazione della Marina Militare.

Un programma ricco di eventi

La tappa elbana del tour ha offerto un programma ricco di eventi, tra cui un dj set conferenze e mostre. La serata si è conclusa con una cerimonia di premiazione e un’esibizione lirica. Tra gli eventi più significativi, la conferenza sulla battaglia del canale di Piombino del 1675 e la mostra di modellismo navale curata dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia.

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour è riconosciuto come un unicum nel panorama velico, distinguendosi per la sua complessità tecnica e la capacità di unire sport, istituzioni e territori in un unico grande racconto.