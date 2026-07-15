Borsa di Tokyo: Nikkei guadagna punti grazie al rally tecnologico e ai dati sull’inflazione

La Borsa di Tokyo ha aperto in rialzo con il Nikkei che ha guadagnato lo 0,41%, trainato dai dati sull'inflazione negli Stati Uniti e dal rally tecnologico.

La Borsa di Tokyo ha iniziato la settimana con un rialzo significativo allineandosi al clima di ottimismo proveniente da Wall Street. Il Nikkei 225 l’indice di riferimento della piazza giapponese, ha registrato un aumento dello 0,41% raggiungendo quota 68.023,59 punti. Questo movimento è stato principalmente trainato dai dati sull’inflazione negli Stati Uniti che hanno mostrato un rallentamento rispetto alle previsioni degli analisti.

Il mercato azionario giapponese ha beneficiato del rally tecnologico osservato a Wall Street, dove i titoli del comparto tech hanno registrato guadagni sostanziali. Questo scenario ha favorito un clima di ottimismo tra gli investitori, che hanno reagito positivamente ai dati sull’inflazione, sperando in una politica monetaria meno restrittiva da parte della Federal Reserve.

L’impatto dei dati sull’inflazione e il rally tecnologico

I dati sull’inflazione negli Stati Uniti hanno mostrato un rallentamento rispetto alle attese, un segnale positivo per i mercati finanziari. Quando l’inflazione è inferiore alle previsioni, gli investitori tendono a scommettere su azioni di crescita come quelle tecnologiche, che beneficiano di una politica monetaria più accomodante. Questo ha avuto un effetto positivo anche sui mercati asiatici, con Tokyo che ha seguito la scia di Wall Street.

Il comparto tecnologico è stato uno dei principali motori del rialzo del Nikkei. Le aziende tecnologiche giapponesi hanno registrato guadagni significativi, beneficiando del clima di ottimismo e delle aspettative di una politica monetaria più favorevole. Questo ha contribuito a un aumento generale della fiducia degli investitori, nonostante le tensioni geopolitiche in Medio Oriente.

Le tensioni geopolitiche e il loro impatto sul mercato

Nonostante le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, il mercato azionario giapponese ha continuato a registrare un rialzo. Le tensioni nell’area possono avere ripercussioni significative sui mercati finanziari, influenzando il prezzo del petrolio, i flussi commerciali e la fiducia degli investitori. Tuttavia, in questa fase, il fattore prevalente sembra essere la lettura favorevole dell’inflazione Usa e l’effetto positivo che questa ha avuto sugli indici americani.

Gli investitori continuano a monitorare con attenzione la situazione in Medio Oriente, dove le tensioni restano elevate. Gli Stati Uniti hanno condotto una serie di raid aerei contro l’Iran, mentre le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno risposto con operazioni in Bahrein. Questi sviluppi potrebbero avere un impatto sul prezzo del petrolio e sui mercati finanziari, ma al momento il clima di ottimismo prevale.

I movimenti dello yen e le loro implicazioni

Sul mercato valutario, lo yen ha mostrato una dinamica contrastata. La divisa giapponese è rimasta stabile sul dollaro, attestandosi a quota 162,10 mentre ha registrato una svalutazione sull’euro, raggiungendo 185,30. Questi movimenti hanno implicazioni importanti per le esportazioni giapponesi che diventano più competitive con un cambio più debole, ma aumentano anche il costo delle importazioni per l’economia domestica.

Gli investitori internazionali monitorano attentamente i movimenti dello yen, poiché un cambio più debole può avere un impatto significativo sulle grandi società giapponesi, molte delle quali sono incluse nel Nikkei. Questo fattore, insieme ai dati sull’inflazione e al rally tecnologico, contribuisce a plasmare il sentiment del mercato azionario giapponese.

Le tensioni geopolitiche restano sullo sfondo, senza al momento frenare il clima di maggiore ottimismo.