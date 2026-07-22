Titoli di Stato: rendimenti fermi in Europa, tensioni su Usa e Regno Unito

I mercati obbligazionari mostrano un quadro misto in questa settimana di luglio 2026. In Eurozona, i rendimenti dei titoli di Stato mantengono una sostanziale stabilità rispetto alla scorsa settimana, mentre all’estero si registrano movimenti più marcati.
La situazione è particolarmente interessante per gli investitori che seguono da vicino le dinamiche dei mercati finanziari internazionali, con particolare attenzione alle emissioni di nuovi titoli e ai dati macroeconomici che possono influenzare le decisioni di investimento.
Rendimenti stabili in Eurozona, tensioni all’estero
Il Bund tedesco a dieci anni mantiene un rendimento del 3,13% mentre il Btp italiano si attesta al 3,94%. Questi valori riflettono una situazione di relativa calma nei mercati obbligazionari europei.
All’estero, invece, si registrano movimenti più significativi. Il T-bond statunitense rimane sotto pressione, con un rendimento che si attesta poco sotto il 4,6%. Nel frattempo, il Gilt inglese sale al 4,97% probabilmente influenzato dalle recenti dinamiche politiche del nuovo governo.
Emissioni e rimborsi: la settimana in prospettiva
Secondo gli strategist di Unicredit, l’attività di emissione di titoli di Stato è destinata a diminuire sensibilmente questa settimana. La Finanzagentur tedesca sarà l’unico emittente significativo, con il collocamento di un nuovo benchmark quinquennale.
I rimborsi da parte del Portogallo e della Grecia ammonteranno a 12 miliardi di euro con scadenze rispettivamente al 2,875% e 1,875% per il mese di luglio 2026. Questo scenario suggerisce che l’offerta netta di titoli di Stato potrebbe tornare a essere negativa anche questa settimana.
Prezzi alla produzione in Germania: un segnale importante
Sul fronte macroeconomico, i prezzi alla produzione in Germania hanno registrato un aumento dell’1,8% su base annua a giugno, dopo la crescita del 2,2% registrata a maggio. Su base mensile, i prezzi sono diminuiti dello 0,3% a fronte di un calo atteso dello 0,2%.
Questi dati, forniti dall’Ufficio federale di statistica tedesco, offrono un quadro interessante per gli analisti che cercano di comprendere le dinamiche inflazionistiche in Europa. Un calo dei prezzi alla produzione può indicare una riduzione delle pressioni inflazionistiche, un segnale positivo per i mercati obbligazionari.
La settimana in corso promette di essere ricca di sviluppi interessanti per chi segue da vicino le dinamiche dei mercati finanziari.