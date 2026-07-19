Magnifica Humanitas: Un’Analisi delle Omessioni e delle Sfide Etiche

L'enciclica Magnifica Humanitas ha suscitato perplessità per l'assenza di riferimenti ai recenti sviluppi sull'intelligenza artificiale. Scopri perché e cosa significa per il futuro dell'etica digitale.

L’enciclica Magnifica Humanitas ha ricevuto numerosi apprezzamenti per la sua analisi approfondita della dottrina sociale della Chiesa. Tuttavia, una perplessità persistente riguarda l’assenza di riferimenti ai recenti sviluppi nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

In particolare, l’enciclica sembra ignorare la Rome Call for AI Ethics un documento presentato nel febbraio 2026 che propone principi etici per guidare l’innovazione digitale. Questo documento ha introdotto il termine algoretica coniato da Paolo Benanti, per indicare l’orizzonte di umanizzazione dell’IA.

Le Possibili Ragioni delle Omessioni

Ci sono diverse spiegazioni per questa omissione. Una possibile ragione è la mancanza di coordinamento tra le strutture della Santa Sede, un problema che non è nuovo. Tuttavia, ci sono anche altre spiegazioni complementari.

La Rome Call for AI Ethics è stata un’iniziativa innovativa, sottoscritta da grandi aziende come Microsoft, IBM e FAO, nonché da accademici e dirigenti. Tuttavia, è lecito chiedersi se queste firme abbiano effettivamente cambiato qualcosa nella realtà. L’esperienza insegna che spesso convergere su obiettivi pratici e ben definiti è più importante di un accordo astratto sui principi.

Un’altra spiegazione è che la Rome Call for AI Ethics risale al 2026, un’epoca precedente all’avvento di ChatGPT e dell’intelligenza artificiale generativa. L’enciclica, invece, sembra concentrarsi principalmente su quest’ultima, evidenziando la complessità e l’opacità dei sistemi di IA generativa.

Le Sfide dell’Algoretica

Il concetto di algoretica è ancora valido in senso ampio, ma diventa inutilizzabile in un contesto più specifico. Se con algoritmo intendiamo una successione deterministica di calcoli, allora l’IA generativa non si basa su algoritmi. Questo rende difficile l’applicazione di principi etici, poiché il punto esatto in cui viene compiuta una scelta non può essere facilmente individuato.

Ad esempio, se tutti condividiamo la grande scommessa sull’umanità cui l’enciclica invita, dobbiamo anche riconoscere che l’IA generativa solleva nuove sfide etiche. L’articolo Attention Is All You Need pubblicato nel 2017, è considerato all’origine della rivoluzione dell’IA generativa. Tuttavia, la complessità di questi sistemi rende difficile garantire la trasparenza e la comprensibilità, principi fondamentali della Rome Call for AI Ethics.

Sant’Agostino e il Dibattito Politico

In un contesto diverso, una frase di sant’Agostino pronunciata dal presidente della Conferenza Episcopale spagnola, mons. Luis Javier Argüello, ha scatenato un dibattito politico. La frase, Quando uno Stato dimentica l’etica, diventa una banda di ladri è stata interpretata come un attacco diretto al governo spagnolo.

Il ministro della Presidenza, Félix Bolaños, ha risposto in modo provocatorio, chiedendo cosa penserebbero i vescovi se un membro del governo definisse la Chiesa una banda di pedofili. Questo scambio ha oscurato il contenuto della riflessione di Argüello, che riguardava la necessità di un tessuto civile fondato sulla responsabilità condivisa.

Argüello ha ricordato che chi evade il fisco o aggira le regole non può pretendere istituzioni moralmente irreprensibili. La Chiesa, attraverso la sua dottrina sociale, continua a ricordare che il bene comune non può essere ridotto all’efficienza amministrativa e che il consenso non esaurisce il criterio della giustizia.

Il dibattito politico in Spagna è solo un esempio di come la Chiesa continui a intervenire su questioni che riguardano la dignità della persona umana e i principi etici della convivenza democratica. La Chiesa non cerca di sostituirsi alla politica, ma di ricordare che esistono valori che precedono l’ordinamento giuridico e costituiscono il fondamento stesso della democrazia.