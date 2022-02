Shiba Inu Doggy DAO: cos’è, come funziona e data d’uscita

Il DAO darà allo ShibArmy il potere di voto sulle proposte Shiba.

Dopo essere stato nascosto verso la fine dello Shiba Inu Coin WoofPaper, il team di sviluppo SHIB ha confermato nello SHIB AMA che il Doggy DAO arriverà presto.

L’Organizzazione autonoma decentralizzata SHIB (DAO) è la chiave di ciò che il documento descrive come un “vero ecosistema decentralizzato”. Con l’ecosistema SHIB destinato ad espandersi con il progetto Shibarium Layer-2 e Shiberse metaverse, il Doggy DAO è un altro progetto sulla crescente Roadmap Shiba Inu.

Impostato per mettere più potere nelle mani di ShibArmy, ecco tutto ciò che sappiamo finora sul Doggy DAO.

Cos’è Shiba Inu Doggy DAO?

Lo SHIB Doggy DAO è un’organizzazione decentralizzata controllata dalla comunità Shiba Inu (la ShibArmy) che avrà un’influenza sul futuro di SHIB.

Alimentato dal token BONE, i membri del DOggy DAO lo useranno come token di governance per votare sulle proposte. “Più BONE hai, più peso ha il tuo voto in questi sforzi futuri”, ha detto il WoofPaper. Gli utenti devono puntare il loro BONE per ottenere tBONE per questi voti.

Il DOggy DAO consentirà inoltre ai membri di utilizzare tBONE per votare sui futuri abbinamenti ShibaSwap. Tuttavia, il 50% del BONE assegnato rimarrà con le Coppie Bloccate, che il team shiba dice essere per il benessere della piattaforma.

Tuttavia, le decisioni non sono solo nelle mani della comunità. Nove “Guardian Wallet” avranno l’ultima parola sui nuovi elenchi ShibaSwap, sostenendo che questo è “per chiave nel fattore di qualcuno che gioca veramente al sistema”.

Mentre il Doggy DAO ha raccolto critiche per il suo uso di SHIB su BONE, il capo del progetto Shiba Shytoshi Kusama ha difeso l’uso di BONE, in quanto impedisce a grandi scambi o balene di avere troppo potere nel DAO.

Dato che la ShibArmy non è stata una che ha esitato a esprimere i suoi pensieri in passato, la comunità ora forte di un milione di persone ha una forte opportunità di plasmare l’ecosistema Shiba Inu. Ma quando possono aspettarsi di partecipare?

Shiba Inu Doggy DAO Data di uscita

Il DAO di Shiba Inu Doggy uscirà nel 2022, con la Fase 1 dello ShibaSwap live a partire dal 18 febbraio nella sua beta.

Come spiegato nel suo tweet di annuncio, il team SHIB ha dichiarato: “Doggy DAO porta i diritti di voto della comunità, realizzando anche un percorso più vicino alla nostra missione per il decentramento”.

Secondo il blog Shiba, il DAO lancerà in una fase, un approccio fase per fase. La prima fase si concentra sugli accoppiamenti ShibaSwap, mentre ulteriori fasi aggiungeranno funzionalità extra e “complessità” al sistema di governance.

Il DOggy DAO è stato rivelato per la prima volta nello Shiba WoofPaper. “[BONE] è un token di governance che consentirà allo ShibArmy di votare sulle proposte per il 2022”, ha affermato il WoofPaper.