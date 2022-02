I 5 modi migliori per acquistare Polygon (MATIC) nel 2022

in

Polygon è una delle blockchain più patrocinate nello spazio della finanza crittografica oggi. Oltre a questo, Polygon continua a formare partnership che consentono transazioni più veloci ed economiche per i propri clienti.

Tale trazione nei portali finanziari online ha aumentato la popolarità della catena e del suo asset nativo, MATIC.

A partire da febbraio 2022, ci sono più di 70 scambi di criptovaluta che elencano MATIC per il trading. Ciò ha reso il token altamente accessibile. Questo è il motivo principale per cui continua a registrare almeno $ 600 milioni di volume di scambi giornalieri dal 1 ° gennaio 2022.

La crescente domanda per il token ha reso Polygon (MATIC) un asset digitale a grande capitalizzazione (ha oltre $ 10 miliardi di capitalizzazione di mercato) e una delle prime 20 risorse digitali.

Tale interesse per il token ha portato milioni di potenziali trader e investitori a porre domande come come posso acquistare Polygon (MATIC), e dove posso acquistare MATIC coin?

La verità è che trovare il miglior scambio di criptovaluta per Polygon è molto semplice. Leggendo pazientemente questo articolo nella sua interezza, scoprirai i modi migliori per acquistare monete MATIC.

I 5 migliori scambi per acquistare Polygon (MATIC)

Tutti gli esperti di Trading Education hanno una vasta esperienza nell’uso degli scambi di criptovaluta per acquistare il token nativo MATIC di Polygon.

Durante i nostri viaggi, ci siamo imbattuti in fattori rilevanti come reputazione, restrizione geografica, servizio clienti, velocità, liquidità, assicurazione, limiti, sicurezza, facilità d’uso, conformità normativa, metodi di pagamento, commissioni e anonimato.

Questi sono fattori essenziali che dovresti sempre considerare prima di scegliere uno scambio per acquistare Polygon (MATIC) nel 2022.

Dopo aver fatto uno studio approfondito degli oltre 70 scambi che supportano MATIC, abbiamo optato per le migliori borse per acquistare MATIC in base a regolamentazione, velocità e liquidità.

Questi sono scambi che abbiamo provato e testato che abbiamo raccomandato a milioni di nostri lettori, trader e investitori.

La somma della nostra conoscenza cumulativa ha portato a questi scambi. I vincitori sono Binance, OKX, CoinbasePro, eToro, e altri Menzioni d’onore.

1. Binance

Essendo il più grande scambio di criptovaluta per volume giornaliero, Binance Exchange è stato creato da Chanpeng Zhao nel 2017.

Questo è uno scambio che consente agli utenti di scambiare centinaia di criptovalute.

A partire da febbraio 2022, Binance continua a guidare i grafici dei maggiori scambi per liquidità con le statistiche più recenti che arrivano l’8 febbraio 2022. Lo scambio ha registrato un impressionante $24.06 miliardi per chiudere la giornata.

Presente in oltre 180 paesi e regioni, Binance continua a servire oltre 15 milioni di utenti a livello globale.

Il mercato principale dei MATICs su Binance è l’accoppiamento crittografico di MATIC / USDT che ha registrato un volume di $90.37 milioni nelle ultime 24 ore fino al momento della scrittura.

Una portata così ampia è la ragione principale per cui gli scettici dello spazio della finanza crittografica continuano a porre domande come posso acquistare MATIC su Binance, Binance elenca MATIC, Binance supporta MATIC e quando Binance elenca MATIC di Polygon per il trading?

Binance supporta il trading di MATIC. Prima di decidere di investire nell’asset nativo che supervisiona le transazioni su Polygon Network, sarebbe nel tuo interesse conoscere i pro e i contro dell’investimento in MATIC tramite Binance.

Pro di Binance:

✅ Supporta 316 criptovalute, secondo le statistiche recuperate da Coin Ranking.

✅ Registra miliardi di dollari di volume di scambi giornalieri ($ 10,38 miliardi registrati nelle ultime 24 ore fino al momento della scrittura).

✅ Supporta una vasta gamma di metodi di pagamento come carte di credito / debito oltre a depositi crittografici diretti attraverso portafogli supportati come TrustWallet.

✅ Supporta 1.229 mercati, a partire da lunedì 14 febbraio 2022.

✅ Ha un elevato supporto per gli accoppiamenti crittografici (circa 500).

✅ Ha una delle migliori commissioni di trading basse nello spazio.

✅ Altamente regolamentato e ha le necessarie licenze di funzionamento in diversi paesi.

✅ Scambio altamente sicuro .

✅ Uno scambio altamente accessibile che può essere trovato sul web e nei negozi di Apple e Google.

✅ Offre una possibilità di reddito passivo sotto forma di picchettamento.

Contro di Binance:

❌ Uno scambio altamente sofisticato rende difficile per i trader alle prime armi avere una comprensione a prima vista.

❌ Non è accessibile a tutti i residenti negli Stati Uniti.

❌ Non supporta i portafogli di pagamento tradizionali come Skrill, PayPal, Neteller e altri.

2. eToro

Essendo uno dei più antichi scambi nello spazio della finanza digitale, eToro è uno scambio multi-asset che consente agli utenti di negoziare e investire in azioni, ETF, materie prime, indici e valute.

Fondata nel 2007, eToro ha deciso di sfruttare il boom delle criptovalute e ha offerto supporto per il trading di token digitali nel 2014.

Con milioni di utenti a disposizione dello scambio, il volume per le criptovalute è aumentato costantemente nel corso degli anni.

Questo è il motivo per cui molti trader fanno domande come quali criptovalute supporta eToro?

Per chi vuole fai trading su Polygon’s MATIC, queste domande sono state di tendenza online.

Tra gli altri ci sono eToro ha MATIC, posso acquistare MATIC di Polygon su eToro, come acquistare MATIC su eToro, è Polygon (MATIC) su eToro e quando eToro ha aggiunto il supporto per MATIC?

eToro ha aggiunto il supporto per MATIC il 21 giugno 2021.

Pertanto, puoi acquistare MATIC e vedere dove ti porterebbe secondo i tuoi obiettivi di investimento.

Per rispondere alla domanda su come acquistare MATIC su eToro, segui la procedura riportata di seguito.

Innanzitutto, devi registrarti per un account su eToro.

È un processo molto semplice. Inserisci i dettagli legali del tuo nome completo, numero di telefono, residenza e indirizzo e-mail.

Si prega di notare che il numero di telefono e l’indirizzo e-mail saranno verificati prima come parte di Knowing Your Customer.

Successivamente, i rappresentanti di eToro ti chiederanno di caricare carte d’identità emesse dal governo per confermare la tua identità.

A parte questo, ti verrà richiesto di caricare estratti conto bancari o di carte di credito di non più di sei (6) mesi per aiutarti a verificare la tua residenza.

Dopo averlo fatto, puoi depositare fondi attraverso una gamma di metodi di pagamento supportati.

È quindi possibile accedere al Pagina MATIC su eToro.

In questa pagina, puoi acquistare qualsiasi importo di MATIC e la transazione elaborata verrà aggiunta al tuo portafoglio di investimenti.

Prima di investire qualsiasi somma di denaro in MATIC, valuta gentilmente i pro ei contro di eToro.

Pro di eToro:

✅ Consolidato scambio multi-asset con 15 anni di esperienza.

✅ Il copy trading MATIC è disponibile per i principianti che vogliono conoscere i futuri modelli di prezzo della criptovaluta.

✅ Uno dei più grandi scambi per volume di scambi giornalieri.

✅ Fornisce un conto demo o virtuale con $ 10.000 in fondi di prova per aiutare un principiante a imparare come gestire il rischio nel mondo volatile dei token digitali.

✅ Scambio ben regolamentato con uffici nel Regno Unito, Israele e Cipro, tra gli altri.

✅ Elenca molti metodi di pagamento come bonifico bancario, carte di credito / debito (Maestro, MasterCard e VISA) e PayPal, Skrill, Neteller, Rapid Transfer e iDEAL tra gli altri).

✅ Addebita $ 0 come commissioni per i depositi di tutte le forme.

✅ Supporta più di 100 paesi.

✅ Uno scambio altamente accessibile che può essere trovato sulle moderne applicazioni per smartphone e sul World Wide Web.

Contro di eToro:

❌ Tempi di risposta del servizio clienti lenti.

3. Coinbase Pro

Lanciato nel 2015, Coinbase Pro era precedentemente noto come GDAX.

Lo scambio ha la visione di offrire ai trader avanzati la possibilità di scambiare più criptovalute su una piattaforma sicura e garantita da assicurazioni.

Coinbase Pro è uno dei più grandi scambi di criptovaluta per volume di scambi giornalieri.

Al momento della scrittura, lo scambio aveva registrato $2.35 miliardi.

A parte questo, la piattaforma è fortemente presente nel rapporto di febbraio di Statista sui più grandi scambi di criptovaluta per volume giornaliero.

L’8 febbraio 2022, Coinbase Pro ha registrato più di $5 miliardi in volume.

MATIC è fortemente coinvolta nei primi 5 mercati in borsa con MATIC // USD che registra $ 54. 26 milioni.

Non sorprende imbattersi in ricerche web come MATIC elencato su Coinbase Pro, Coinbase Pro supporta MATIC di Polygon e quando Coinbase Pro ha elencato Polygon (MATIC) per il trading?

Coinbase Pro supporta MATIC ma prima di investire in MATIC attraverso questo scambio, dovresti fare un’analisi approfondita dei suoi pro e contro.

Pro di Coinbase Pro:

✅ Scambio ben regolamentato dagli Stati Uniti d’America.

✅ Supporta 122 criptovalute, a partire da lunedì 14 febbraio 2022.

✅ High Volume Exchange che continua a registrare miliardi di dollari al giorno.

✅ Supporta 364 mercati.

✅ È possibile accedervi in tre modi (world wide web, android e smartphone, pad e tablet basati su iOS).

✅ Funzione di trading avanzata disponibile.

✅ L’interfaccia utente è semplice e soddisfa le esigenze dei principianti.

✅ Gli utenti possono ricevere commissioni tramite referral.

✅ Metodi di pagamento supportati (Google Pay, Apple Pay, PayPal, carta di debito e bonifico bancario).

-✅ Potenti funzionalità di sicurezza come l’autenticazione a più fattori.

✅ Ha una delle commissioni relativamente più basse nello spazio.

Contro di Coinbase Pro:

❌ NON decentralizzato.

❌ Le 122 monete sono più piccole degli scambi concorrenti (la piattaforma ha accoppiamenti cripto-cripto limitati).

❌ Ha una cattiva reputazione quando si tratta di soddisfare le esigenze dei clienti.

4. OKX

Come parte di un rebranding, OKEX è diventato OKX nel gennaio 2022 dopo la sua formazione nel 2017.

Lo scambio ha l’obiettivo di fornire un ambiente affidabile, stabile e sicuro per il trading di risorse digitali.

OKX crede che a lungo termine, la tecnologia blockchain aumenterà l’efficienza delle transazioni in tutta la società che alla fine avrà un impatto significativo sull’economia mondiale.

OKX ha registrato $ 3,31 miliardi nelle ultime 24 ore fino al momento della scrittura e questo certifica lo scambio come top10 per volume di scambi giornaliero. Oltre a questo, MATIC si è piazzata al 15 ° posto nei principali mercati su OKX.

Analizziamo i pro e i contro dell’acquisto di MATIC di Polygon con OKX.

Pro di OKX:

✅ Supporta 267 criptovalute, a partire da lunedì 14 febbraio 2022.

✅ Highly Liquid Exchange (continua a registrare almeno $ 1 miliardo di volume al giorno).

✅ Supporta 462 mercati.

✅ Supporta più di 100 paesi.

✅ Secure Exchange con crittografia SSL a livello bancario e cold storage.

✅ Metodi di pagamento multipli.

✅ È possibile accedervi attraverso più canali.

✅ L’assistenza clienti ha un punteggio elevato.

✅ Sono supportate diverse coppie di trading.

✅ Tra gli scambi con le commissioni di trading più basse.

✅ Altamente regolamentati in quanto danno la priorità a Know Your Customer (KYC), Antiriciclaggio (AML) che aiuta a contrastare il finanziamento del terrorismo (CTF).

Contro di OKX:

❌ I residenti negli Stati Uniti NON POSSONO accedere allo scambio.

❌ NESSUN account demo per la pratica per principianti e principianti.

5. Menzioni d’onore

Oltre agli scambi segnalati, i seguenti sono anche i migliori scambi per acquistare Polygon (MATIC) nel 2022.

Sono Upbit, KuCoin, DigiFinex, Huobi Global, FTX, BitMart, Bybit, AAX, Gate. io, Crypto.com, Kraken, Changelly PRO, Bithumb, Uniswap V3, Bitfinex, Bitvavo e CEX. IO.

Introduzione al mondo crypto di Polygon e MATIC

Polygon è diventato la blockchain di riferimento per numerosi sviluppatori esistenti e futuri che hanno applicazioni nello spazio finanziario decentralizzato.

Detto questo, Polygon non è l’unica catena in questo spazio.

Ci sono più di 17.500, progetti nella finanza crittografica oggi a partire da febbraio 2022.

Ciò significa che potresti essere estraneo a tutte le aree della crittografia.

Di conseguenza, Trading Education si è presa la responsabilità di farti sapere che ci sono altre aree di questo spazio.

Alcuni di loro sono tecnologia blockchain, scambi centralizzati e decentralizzati, token non fungibili, valuta digitale della banca centrale, portafogli crittografici, finanza decentralizzatae protocolli e applicazioni decentralizzati (DAPPS).

Ci sono più terminologie che incontreresti oltre a queste. Sarebbe nel tuo interesse conoscere il loro significato e i ruoli che svolgono nello spazio.

Più di 17.000 , i token continuano a essere scambiati quotidianamente sugli scambi di criptovaluta. Come puoi vedere, a parte il MATIC di Polygon, ce ne sono altri come Algorand · ( ALGO · ), Cosmo ( ATOMO ), Il grafico ( TSL ), Internet Computer ( ICP ), e Cardano · ( ADA ) tra gli altri.

, i token continuano a essere scambiati quotidianamente sugli scambi di criptovaluta. Come puoi vedere, a parte il MATIC di Polygon, ce ne sono altri come Algorand · ( ), Cosmo ( ), Il grafico ( ), Internet Computer ( ), e Cardano · ( ) tra gli altri. La divisibilità è uno degli attributi principali di MATIC e di altri token crittografici. MATIC può essere diviso in 8 punti decimali (1.00000000). Nel caso in cui non si sia in grado di acquistare un’intera moneta MATIC, è possibile acquistare frazioni. Un ottimo esempio può essere attribuito all’acquisto di MATIC a $ 1 quando viene scambiato per $ 1,16 . In tale situazione, è possibile acquistare circa 0,86206896 MATIC.

è uno degli attributi principali di MATIC e di altri token crittografici. MATIC può essere diviso in punti decimali (1.00000000). Nel caso in cui non si sia in grado di acquistare un’intera moneta MATIC, è possibile acquistare frazioni. Un ottimo esempio può essere attribuito all’acquisto di MATIC a quando viene scambiato per . In tale situazione, è possibile acquistare circa MATIC. Polygon è stato costruito utilizzando la tecnologia blockchain . Questa tecnologia svolge un ruolo inestimabile nella creazione, distribuzione, negoziazione e archiviazione di MATIC.

. Questa tecnologia svolge un ruolo inestimabile nella creazione, distribuzione, negoziazione e archiviazione di MATIC. Scambi come eToro e Binance sono piattaforme indipendenti create per aiutare gli utenti a scambiare denaro fiat come USD per criptovalute e crittografia diretta per cripto.

come eToro e Binance sono piattaforme indipendenti create per aiutare gli utenti a scambiare denaro fiat come USD per criptovalute e crittografia diretta per cripto. I portafogli che supportano Polygon (MATIC) come Ledger Nano S / X, Trezor, SafePal S1, Atomic Wallet, TrustWallet Mobile Wallet, MetaMask ed Exodus Wallet sono software che facilitano l’accesso alla blockchain Polygon. Aiutano nel trasferimento e nella memorizzazione di token MATIC da una persona all’altra.

Ti imbatterai in diversi set di termini crittografici mentre trovi i modi migliori per acquistare Polygon.

In pochissimo tempo, ti renderai conto che le tue preferenze e, soprattutto, la posizione geografica svolgono un ruolo inestimabile nel rispondere a domande come dove posso acquistare Polygon (MATIC) e come acquistare Polygon (MATIC)?

Confronto poligonale (MATIC) dei metodi di pagamento

Non abbiamo un unico metodo di pagamento quando si tratta di acquistare Polygon. I metodi di pagamento includono;

Carta di credito/ / debito – Secondo molti esperti, investire in Polygon utilizzando questo metodo è estremamente facile e veloce.

PayPal ― Poiché questa società non addebita alcun importo per i depositi, molte persone credono che PayPal sia uno dei modi più semplici per depositare denaro per l’acquisto di MATIC di Polygon.

Contanti ― Questo è l’unico modo in cui puoi acquistare Polygon in modo anonimo, preferibilmente unendoti a un pool di investimenti se vuoi mantenere l’anonimato.

Banca – Addebita commissioni relativamente più basse per il deposito. Questo è piuttosto lento ma vale la pena il tempo e lo sforzo di usarlo per acquistare Polygon.

Il posto più economico per acquistare Polygon (MATIC)

eToro è il posto più economico per acquistare Polygon. La piattaforma è stata scelta perché consente agli utenti di depositare senza commissioni. Pertanto, puoi caricare $ 100 e acquistare $ 100 di MATIC.

Il modo più sicuro per acquistare Polygon (MATIC)

I modi più sicuri per acquistare Polygon sono legati alla sicurezza, alla regolamentazione, alla velocità e alla liquidità. eToro soddisfa questi requisiti. Più essenzialmente, lo scambio ha operato per anni senza essere impantanato in alcun problema normativo in tutto il mondo.

Il modo più semplice per acquistare Polygon (MATIC)

eToro è il modo più semplice per acquistare Polygon (MATIC). Lo scambio è altamente accessibile. A parte questo, hanno una dashboard facile da navigare. Pertanto, se sei un cliente verificato, puoi acquistare Polygon (MATIC) in pochi secondi.

Il modo più veloce per acquistare Polygon (MATIC)

Con metodi di pagamento come PayPal, carte bancarie e bonifici bancari a $ 0 commissioni di deposito, se sei un titolare di un conto completamente verificato, eToro è il modo più veloce per acquistare Polygon nel 2022. Puoi acquistare qualsiasi quantità di token MATIC e in pochi secondi apparirà nel tuo portafoglio.

Come posso acquistare Polygon (MATIC) vicino a me?

Sfortunatamente, il MATIC di Polygon non è tra i principali Altcoin come Cardano, Tron e Binance coin.

A partire dal 2022, ci sono bancomat bitcoin a livello globale che soddisfano le esigenze degli appassionati di criptovalute.

Sfortunatamente, non ci sono bancomat Polygon disponibili in questo mondo. Pertanto, l’unico modo per trovare MATIC vicino a te è avere un saldo attivo sulla tua carta di credito o PayPal portafoglio.

Con un’app eToro, Binance, CoinbasePro o OKX, puoi trovare MATIC in pochi secondi e acquistare i token sul tuo telefono.

Modi migliori per acquistare Polygon (MATIC) in modo anonimo

A partire dal 2022, il contante rimane l’unico modo in cui le transazioni finanziarie possono rimanere private poiché non possono essere rintracciate.

Ci sono diverse società di gestione patrimoniale legittime in tutto il mondo. Fai ricerche approfondite e investi in Polygon attraverso uno di essi.

Una volta che ciò accade, NON solo rimani anonimo, ma condividi le perdite e le ricompense.

I modi migliori per acquistare Polygon (MATIC) con PayPal

Secondo i risultati presentati, i modi migliori per acquistare Polygon con PayPal sono eToro e CoinbasePro.

I modi migliori per acquistare Polygon (MATIC) con carta di credito / debito

eToro e CoinbasePro sono i modi migliori per acquistare Polygon (MATIC) con carte di credito e di debito.

Oltre ai due, i possessori di portafogli Skrill completamente verificati possono acquistare Polygon sulla pagina Crypto di Skrill.

In pochi secondi, sarà aperto un portafoglio crittografico che terrà traccia delle tue partecipazioni di investimento.

I modi migliori per acquistare Polygon (MATIC) con il tuo conto bancario

eToro è il modo migliore per acquistare Polygon con il tuo conto bancario se preferisci uno scambio. Se non ti fidi degli scambi, puoi fidarti di Skrill.