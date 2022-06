Nell’anno 2021, Shiba Inu era salito 60 volte in 6 mesi. Quindi Shiba Inu può raggiungere 1 centesimo nel 2022?

Shiba Inu può raggiungere 1 centesimo? Facciamo prima la matematica

Quante volte il prezzo dovrà salire per diventare 1 centesimo? 2500 Capitalizzazione di mercato al 18 giugno 4466 milioni di dollari Quanto costa 1.114 volte 4466 milioni di dollari? 1054 Miliardi Di Dollari Se Shib dovesse aumentare del 20% all’anno, quanti anni ci vorranno per raggiungere 1 centesimo? 39 anni Se Shib dovesse aumentare del 50% all’anno, quanti anni ci vorranno per raggiungere 1 centesimo? 17 anni Se Shib dovesse aumentare del 50% all’anno e bruciare anche il 50% delle monete 9 anni

Ci vorranno 9 anni di $SHIB per raggiungere 1 centesimo se cresce del 50% ogni anno per 9 anni e la comunità brucia anche il 50% delle monete durante quel periodo.

Shiba Inu raggiungerà 1 centesimo? Shiba Inu Performance 2022

La capitalizzazione complessiva del mercato delle criptovalute è diminuita nelle ultime 24 ore. Questo arriva dopo che il mercato era finalmente diventato verde. Le principali criptovalute sono tutte scambiate negativamente e anche SHIB ha perso slancio e ora viene scambiato negativamente.

SHIB è aumentato del 2% negli ultimi 5 giorni ed è leggermente più performante rispetto a BTC, ETH, ma sta sottoperformando rispetto a Dogecoin.

BTC è diminuito di oltre il 9% negli ultimi 5 giorni.

Sulla carta YTD, SHIB ha perso completamente la sua strada. È quasi l’80% in calo da gennaio 2022. BTC è in calo di quasi il 60% e Dogecoin oltre il 70%.

Periodo di tempo Ultimi 5 giorni YTD Shiba Inu +1,6% -76,3% BTC -9,1% -57,3% Doge +5% -67,3% ETH +10.7 -71,5%

Shiba Inu raggiungerà 1 centesimo: fattori contro Shiba Inu

Il prezzo di Shiba Inu è sceso al di sotto di 0,0000010 dollari e sta seguendo la tendenza del mercato delle criptovalute che è scesa al di sotto della capitalizzazione di mercato di 1 milione di dollari. Bitcoin è in calo ed è sul punto di scivolare sotto i 20.000 dollari. È al suo livello più basso da dicembre 2020.

Parlando di Shiba Inu, ora è scambiato al di sotto del suo valore del 5 ottobre 2021.

Le cose che non funzionano per Shiba Inu al momento sono:

Volume degli scambi: abbiamo notato in passato che quando il prezzo crolla, c’è stato un aumento del volume degli scambi man mano che più investitori cercano di approfittare del prezzo più basso. Questa volta le cose sono diverse. Nonostante il prezzo di Shiba Inu scenda al di sotto di 0,0000010 dollari, c’è il minimo interesse tra gli investitori. Il volume degli scambi nelle ultime 24 ore è diminuito di oltre il 30%. Balene: il prezzo dello Shib in passato è stato per lo più guidato dalle balene. Le balene sono venute in soccorso di Shiba in molte occasioni. Questa volta, le balene sembrano aver abbandonato Shib e permesso al prezzo di SHIB di avere una caduta libera. Tuttavia, un dato mostra che SHIB è il più grande altcoin o l’altcoin preferito tra le balene ETH. Rendimento YTD: il mercato delle criptovalute è in calo e quasi tutte le criptovalute sono più basse e questo è il caso da gennaio 2022. Ma ciò che è più preoccupante è che SHIB è una delle criptovalute con le peggiori prestazioni di quest’anno. SHIB ha perso quasi l’80% del suo valore quest’anno. Sentimento sui social media: il sentimento dei social media per SHIB è peggiore. Il brusio è molto negativo e sembra che non ci sia alcun miglioramento. Anche il volume di ricerca di SHIB si è schiantato. Dati tecnici: i tecnici per SHIB sono molto preoccupanti. Il supporto è anche al di sotto di $0,00007 e anche per il prossimo mese, il segnale è VENDI.

Shiba Inu raggiungerà 1 centesimo? Ultime notizie Aggiornamenti

Brucia Shib

Nelle ultime 24 ore, 75.737.142 token SHIB sono stati inviati al portafoglio morto. Si stima che negli ultimi 2 giorni siano stati bruciati circa 316 milioni di token SHIB.

Il rango della capitalizzazione di mercato Shiba Inu crolla

Il prezzo di SHIB è stato scambiato al di sotto di 0,010 dollari e la capitalizzazione di mercato di SHIB è stata enormemente colpita. Ora il problema per SHIB è che il suo rango di capitalizzazione di mercato che ora è sceso al 19° dal 17° posto secondo crypto.com.

Shiba Inu raggiungerà 1 centesimo: l’aumento dell’ultimo anno e i fattori responsabili

Sulla carta, Shiba Inu è salito di 403 volte nell’ultimo anno. Ci sono vari fattori che sono elencati di seguito:

Lo Shiba Inu è venuto alla ribalta dal suo lancio mentre gli investitori stavano cercando il prossimo bitcoin (BTC) in cui investire, ma la vera spinta è stata a maggio quando è salito del 2405% in un solo arco di tre giorni e ha raggiunto un nuovo picco di 0,0000388 dollari il 10 maggio. Il rally è dovuto principalmente a un’intervista di Elon Musk in cui ha definito DOGE un “hustle”, che ha innescato una svendita di DOGE e nuovi acquisti in SHIB.

I prezzi dei token meme sono così reattivi ai tweet di Elon Musk che sono saltati dopo che il CEO di Tesla ha twittato una foto di un cucciolo di Shiba Inu in un veicolo Tesla il 4 ottobre. Altre valute simili come Dogecoin e Shiba Floki (FLOKI) avevano incontrato un destino simile.

Alla fine di novembre, un paio di notizie positive come un annuncio sull’exchange Kraken e un annuncio del rivenditore di e-commerce Newegg che accetterà SHIB come pagamento hanno sostenuto il prezzo. Un altro fattore positivo è la nomina del veterano del gioco William Volk.

L’8 dicembre, Shiba Inu ha rivelato che viene firmato un contratto strategico di lavoro a noleggio con Playside, lo sviluppatore di videogiochi australiano. Il piano è quello di sviluppare un gioco di carte collezionabili multiplayer. Fortunatamente, lo stesso giorno di scambio Bitstamp ha annunciato di elencare SHIB, il giorno seguente sulla sua piattaforma. Questi fattori hanno contribuito a prendere il rialzo del prezzo.

Shiba Inu può raggiungere 1 centesimo? Impatto di Shiba Inu Burn

Burn comporta l’invio di monete a un portafoglio “morto”.

Un gran numero di gettoni Shib deve essere bruciato per ridurre i token in circolazione. In teoria, questo dovrebbe aumentare il valore di ogni moneta rimanente. Ogni giorno vengono bruciate diverse milioni di monete, ma il tasso di combustione è molto basso. Il 14 febbraio è stata organizzata una festa di ustioni per bruciare milioni di gettoni Shib.

Mentre Burn da solo non è sufficiente, tali eventi sostengono l’interesse degli investitori Shiba Inu. Al momento ci sono 549 trilioni di monete SHIB in circolazione.

Shib Inu – Comprendere le implicazioni della capitalizzazione di mercato

Shiba Inu raggiungerà 1 centesimo solo se trilioni di monete Shiba Inu saranno bruciate e Shiba Inu sarà in grado di eseguire i suoi piani intorno a Shibarium, Shibverse, ecc. Ci sono altre sfide –

Con un valore di 0,01 dollari, la capitalizzazione di mercato di Shiba Inu sarà di circa 5,89 trilioni di dollari, che è circa 10 volte superiore a Ethereum stesso, dalla cui blockchain dipende. La capitalizzazione di mercato sarà 3 volte più di Apple (AAPL) e 5 volte di Tesla (TSLA), 10 volte di più di Bitcoin. Se Shiba Inu raggiungerà una valutazione di 1 centesimo con una capitalizzazione di mercato di 5,89 trilioni di dollari, sarà più di quello che il governo degli Stati Uniti aumenta in tassazione annuale (4 trilioni di dollari). Poiché SHIB si basa su Ethereum ERC20, non ha senso che la capitalizzazione di mercato di Shiba Inu possa superare la capitalizzazione di mercato di Ether. Per raggiungere l’obiettivo di 0,01 dollari, un numero significativo di monete SHIB dovrà essere bruciato. Criptovalute come Bitcoin e Dogecoin hanno la loro blockchain indipendente e sono valute autonome, hanno un sistema di mining, supportato da migliaia di computer minerari che mantengono il sistema vivo e funzionante. Ma SHIB è una criptovaluta basata su token ERC 20 simile a Binance Coin e Tether. Quindi il token SHIB non offre nulla di nuovo agli investitori per spingere la sua capitalizzazione di mercato a livelli così enormi.

Shiba Inu raggiungerà 1 centesimo? Come la mancanza di detentori di shib a lungo termine ha fermato l’ascesa di Shiba Inu

L’esercito Shib insieme a diverse organizzazioni indipendenti hanno fatto uno sforzo per bruciare un gran numero di gettoni Shib. Tuttavia, il loro sforzo si sta rivelando insufficiente in quanto c’è stato pochissimo cambiamento di prezzo dopo ogni ustione.

La ragione principale di questa mancanza di un buon numero di titolari di Shib a lungo termine. Secondo i dati di IntoTheBlock, l’80% dei titolari di Shib si trova entro un periodo di 1-12 mesi, mentre il 5% dei titolari SHIB ha meno di 1 mese. Ci sono il 15% dei titolari di SHIB di età superiore a 1 anno a partire da ora secondo i dati.

Shib raggiungerà 1 centesimo?: Perché Shiba Inu dovrebbe far parte del tuo investimento a lungo termine

La mancanza di titolari di token Shib a lungo termine è stata un importante ostacolo all’aumento del prezzo di Shib Inu. Shiba Inu è in calo di oltre il 50% quest’anno, ma è consigliabile avere Shiba Inu come parte di un investimento a lungo termine.

Ci sono state notizie di balene Ethereum che acquistano token Shiba Inu alla rinfusa. Le balene sono quelle che possiedono una grande quantità di criptovaluta. Se le balene dei PF si stanno spostando verso Shiba Inu, è la prova di una crescente fiducia per l’ecosistema Shiba Inu.

Il fatto che gli sviluppatori di Shib Inu stiano trasformando Shiba Inu in più di un “Meme Token” sta attirando le grandi balene verso di esso. Quest’anno si ritiene che Shiba Inu stia lanciando una soluzione di ridimensionamento layer-2 ed entri anche nel mondo del metaverso.

La crescente accettazione del token Shiba Inu come modalità di pagamento può essere considerata come l’altra ragione per cui si dovrebbe avere un token Shib nel proprio portafoglio crittografico a lungo termine.

Shiba Inu Raggiungerà 1 Centesimo? Conclusione

Attualmente, Shiba Inu è a un livello molto importante e potrebbe vedere un importante movimento verso l’alto o verso il basso nel 2022. Inoltre, va tenuto presente che la capitalizzazione di mercato di Shiba Inu è molto più piccola di Bitcoin ed Ethereum e questo la rende molto più volatile se ha assistito a una forte svendita nelle ultime due settimane, anche il potenziale al rialzo è simile ed è una questione di tempo prima che Shiba Inu marcerà verso un massimo storico. Ma a tutti gli effetti pratici, gli investitori non dovrebbero essere delusi dal fatto che Shiba Inu toccherà 1 centesimo.